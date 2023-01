PRVO ‘DESANT NA CETINJE’ PA POZIV PAPI! ‘Vlade neće biti, Crna Gora je na raskršću’: Ni strpljivost Abazovića, ni perfidan trik nisu uspjeli dovesti Miloševićeva diplomata na vlast

Autor: L.B.

Crnogorski premijer Dritan Abazović ponudio je papi Franji da Crna Gora, odnosno njezin glavni grad Podgorica, bude domaćin novom susretu poglavara Katoličke crkve i ruskog patrijarha Kirila, što je papa prihvatio, piše podgorički “Dan”. Naime, sastanci dvaju poglavara iznimna su rijetkost, štoviše, sastanak pape Franja i ruskog patrijarha Kirila održan je na Kubi 12. veljače 2016. godine. To je bio prvi takav sastanak u povijesti, a poglavari Katoličke crkve i Ruske pravoslavne crkve nikada se ranije nisu sastajali.

Međutim, Abazovićevi politički potezi sve su, samo ne nepromišljeni. To zorno prikazuju događaji koje je u Crnoj Gori orkestrirao u posljednje dvije godine, i to na iznimno strpljiv način. Od potpisivanja Temeljnog ugovora između SPC i Crne Gore, pa sve do zajedničkog konačnog cilja, rušenja Mila Đukanovića i njegovog DPS-a s vlasti. Sukob je to zapravo dviju političkih struja u zemlji – procrnogorskog bloka na čelu s Đukanovićem i DPS-om te prosrpske struje, na čelu s Andrijom Mandićem i Demokratskim frontom te naravno, neslužbeno s SPC-om. Budući da je Đukanović, kao predsjednik države uskratio podršku Abazovićevoj vladi, i to zbog perfidnog trika sa SPC-om, žele ga maknuti s predsjedničke funkcije.

No, kakve s tim veze imaju papa Franjo i ruski patrijarh Kiril i njihov eventualni susret baš u Crnoj Gori? Kao što mu je jasna vlastita, zna Abazović vrlo dobro i u kojoj se situaciji nalazi Srbija te da je Aleksandar Vučić stjeran u kut, budući više ne može balansirati između lojalnosti Rusiji i europskog puta Srbije. Sada Dritan zove papu Franju i patrijarha Kirila u Crnu Goru, čime osigurava poziciju Crne Gore u očima ‘Zapada’, unatoč tome što njegovu pravu podršku uživaju upravo SPC i Srbi u Crnoj Gori, nad crnogorskim narodom.





Franjo i Abazović ‘na istoj misiji’

Abazović je 10. listopada prošle godine u Vatikanu razgovarao s papom Franjom i tom prilikom usuglasili su se da su na istoj misiji i da svatko na svoj način mora doprinijeti miru u teškim vremenima za cijeli svijet.

“Tijekom srdačnih razgovora u Državnom tajništvu, izraženo je zadovoljstvo postojećim dobrim bilateralnim odnosima te namjera za daljnjim razvojem suradnje na području zajedničkoga interesa. Osim toga, istaknut je i pozivan prinos katoličke zajednice crnogorskom društvu. Sugovornici su se potom osvrnuli na unutarnju stvarnost zemlje, ponovno ističući potrebu inkluzivnoga dijaloga među svim političkim akterima, za opće dobro Crne Gore. Na kraju, razmotrena su neka regionalna pitanja, među kojima stanje u zemljama zapadnoga Balkana i njihovo pristupanje Europskoj uniji”, stoji u priopćenju Tiskovnoga ureda Svete Stolice.

‘Politička kriza i desant na Cetinje’

No, politička kriza koja u Crnoj Gori traje mjesecima ne pokazuje znakove skorog rasplitanja, a uz nju je svakako i odnos Srpske pravoslavne crkve (SPC) i Crnogorske pravoslavne crkve, o čemu puno govori i skandalozan način na koji je Abazović u ime Crne Gore potpisao ugovor sa SPC-om u siječnju 2022., ali i još skandalozniji način na koji je u rujnu 2021. na Cetinju ustoličen novi, crnogorsko-primorski mitropolit SPC-a, Joanikije.

Podsjetimo, unatoč oštrom protivljenju Crnogoraca, prosvjedima i barikadama pred Cetinjem, duhovnom središtu crnogorskog naroda, SPC je helikopterom spustio Joanikija i ustoličio ga na silu, a mnogi su to nazvali ‘desantom na Cetinje’. No, budući je poznato kako SPC funkcionira kao produljena ruka srpske politike u regiji, politička kriza u koju je zapala Crna Gora svakako je predmet interesa SPC-a, koji zajedno s prosrpskim strankama u Crnoj Gori i s Dritanom Abazovićem na svojoj strani, ima za cilj svrgnuti s vlasti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji prosrpskoj struji u Crnoj Gori remeti planove. Naime, gostujući na TV Adria, Joanikije je kazao kako se “do danas nije susreo s predsjednikom države Milom Đukanovićem – niti je on bio zainteresiran, niti ja”.

“Ne želim nikom nikakvo zlo. Čovjek je predsjednik države i jedne jake partije, to moramo uvažiti. Ipak, mislim da je vrijeme da ode s te funkcije”, rekao je Joanikije, istaknuvši: “Đukanović je stupio u kontakt sa mnom preko Belvedera. Tu se pojavio kao vođa pokreta koji je trebao srušiti mitropoliju.”

Perfidan trik zbog kojeg je Đukanović uskratio podršku Abazovićevoj vladi

Međutim, kamen temeljac u odnosima Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve (SPC) sazidan je potpisivanjem dokumenta koji je ugrožavao temelje tri crnogorske vlade. Naime, sporazum su potpisali Dritan Abazović, crnogorski premijer i Porfirije, patrijarh SPC, u podgoričkoj vili Gorica u kolovozu 2022., no to je učinjeno na, po mnogima, perfidan način. Pogotovo ako se pita Crnogorce.









Prvo je Abazović, kada se doznalo za datum potpisivanja ugovora, 3. kolovoza 2022., nekoliko dana prije demantirao da će tada ugovor biti potpisan, to se ipak dogodilo, a istovremeno, SPC je propustila to uopće spomenuti, a kamoli najaviti. Štoviše, nije bio najavljen niti dolazak Porfirija u Crnu Goru.

Osim toga, održan je i prosvjed crnogorskih građana u blizini Vile Gorica protiv potpisivanja temeljnog ugovora, a policija je blokirala prilaz vili, prenijele su tada podgoričke Vijesti. Tada je Đukanovićev DPS najavio uskraćivanje podrške Abazovićevoj tehničkoj vladi, a u međuvremenu nisu uspjeli niti pokušaji formiranja ekspertskih timova koji bi analizirali dokument. Najavili su da će “ugovor biti suspendiran nakon izbora nove”.

‘Vrijeme je da Đukanović ode’

Abazovićeva strpljivost, pak, te odrađivanje situacija po principu ‘korak po korak’, čega je najbolji primjer način na koji je potpisao ugovor sa SPC-om, prosrpskoj političkoj struji u Crnoj Gori, najblaže rečeno, odgovara. Zapravo, savršeno. Sljedeći zajednički zadatak Dritana Abazovića, SPC-a te Demokratskog fronta i Srpske narodne partije je potpuno rušenje Mila Đukanovića s funkcije predsjednika države. Ocijenio je da je govor mržnje kad pojedini mediji i dio javnosti nazivaju Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) crkvom Srbije.









“SPC je jedna institucija, jedinstvena cjelina koja djeluje na cijelom prostoru svoje jurisdikcije i ne treba da se da krivotvori njezino ime. To je u suštini govor mržnje, kad se netko zove drugim imenom. Na taj način žele protumačiti da smo neka politička organizacija. Ne mora nitko da nas voli, ali normalan čovjek bi trebao uvažiti naše stoljetno postojanje”, istaknuo je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije te poručio da je “vrijeme da Đukanović ode s funkcije”.

Međutim, pregovori crnogorskog mandatara Miodraga Lekića s čelnicima parlamentarne većine o formiranju vlade propali su odmah početkom siječnja, pošto nije postignut dogovor o podjeli resora. Lekić je nakon neuspjelog sastanka, na kojem su između ostalih prisustvovali čelnik prosrpskog Demokratskog fronta Andrija Mandić i aktualni premijer Dritan Abazović – a koji je trajao samo dva sata – rekao da njegove vlade neće biti te da je tijekom pregovora nastojao ostvariti ozbiljan dijalog i atmosferu povjerenja.

“Vlade neće biti. Tko je bio ozbiljan, a tko nije, neka građani tumače. Crna Gora je na raskršću. Neke poražene snage iz 2020. će se obradovati. Ovo je ishod”, kazao je Lekić.

Prijetnja prekidanjem pristupnih pregovora EU

Na brojne komentare o političkoj krizi u zemlji, Abazović je ustvrdio kako “ne zna što se izvanredno sada događa, ali bi volio da mu netko kaže koji to dio sustava Crne Gore na funkcionira” te uzdignuo u nebesa lidera Srpske narodne partije i vođu Demokratskog fronta Andriju Mandića za kojeg je rekao da je među najboljim političarima. Abazović je ocijenio i da je interes vlade, kako ističe, da predsjednički izbori prođu mirno i da onda Crna Gora dobije novog predsjednika.

“Važno je da to ne bude Milo Đukanović. Ako većina od 30. kolovoza bude imala svog kandidata, sigurno pobjeđuje. Ovaj blok, koji nazivaju procrnogorskim, to nije, to je blok DPS-a. Pa i ja sam suverenist”, rekao je Abazović.

Međutim, čelnik prosrpskog DF-a Mandić za neuspjeh pregovora optužio je upravo koaliciju “Crno na bijelo” aktualnog premijera Abazovića, čiji su zastupnici odbili potpisati zahtjev za sazivanje sjednice parlamenta na kojoj bi se birala nova vlada. Također, iz DF-a su priopćili da je Abazoviću i njegovim koalicijskim partnerima nuđeno 10 resora, ali da su oni to odbili. Premijer Abazović nije komentirao propast pregovora, dok je Mandić predložio da se sada predsjednica skupštine Danijela Đurović i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović dogovore o raspisivanju parlamentarnih i predsjedničkih izbora za isti datum.

Miodragu Lekiću, nekadašnjem diplomati iz vremena Slobodana Miloševića, mandat za formiranje nove vlade dala je predsjednica parlamenta na osnovi spornog zakona o predsjedniku Crne Gore, kojeg je negativno ocijenila Venecijanska komisija, a kritizirali čelnici međunarodne zajednice, zaprijetivši čak prekidanje pristupnih pregovora s EU-om u slučaju da se formira vlada na osnovu neustavnog zakona. Crnogorski predsjednik Đukanović prethodno je odbio povjeriti mandat Lekiću ustvrdivši da nije uvjeren da on ima podršku većine zastupnika.