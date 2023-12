Prvi Srbin u Hrvatskoj nudi se svakome i dovodi Plenkovića do ludila

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Nakon Vukovara, “sigurni” HDZ-ov partner prije predstojećih izbora, Milorad Pupovac, šuti, a ne oglašava se ni SDSS. Ipak, prvi Srbin u Hrvatskoj ne miruje, sastaje se s mnogim protagonistima hrvatske političke scene, prije svega s ljevice, pa ni iznenađenja nisu nemoguća. SDSS se dosad nije izjasnio o strategiji koju sprema za izbore i nakon njih, ali neslužbeno se čuje da je u igri i “prijelaz” hrvatskoj ljevici ili onomu što je od nje ostalo. Sve, naravno, ovisi o rezultatima izbora, a ako HDZ-u krenu kola nizbrdo, Pupovac je spreman razgovarati sa SDP-om i Možemo, pa u najgorem slučaju i s Mostom.

Sada je potpuno jasno da HDZ, usprkos pobjedi na izborima, neće moći lako sastaviti vladu. Puštanje probnih balona da se sprema koalicija s Domovinskim pokretom izazvalo je među Srbima u Hrvatskoj revolt. Nije ih umirila ni Plenkovićeva poruka da želi nastaviti suradnju s manjincima jer je to “u interesu Hrvatske”. U vrhu srpske stranke odlučili su dobro osluškivati što se kuha u HDZ-u i oko njega i neke odluke bit će donesene nakon katoličkog i pravoslavnog Božića. Sada je jasno i to da izbori neće biti odmah na početku godine i da preostaje termin od travnja nadalje pa ima dosta vremena za pripreme i kalkulacije. Premijer nije “počastio” umirovljenike trinaestom mirovinom prije Božića, ali najavljen je “stalni dodatak” za iduću godinu, a to je jasan znak da će neki novac veliki dio glasačke mašinerije, umirovljenici, dobiti prije izbora. Dakle, poslije Uskrsa.

Relativni pobjednik

Isto tako, još nije pokrenut stroj stranke na vlasti koji treba mobilizirati sve na koje HDZ računa. I to je ostavljeno praktički za vrijeme poslije Nove godine. Ali to ne znači da se u HDZ-u ništa ne događa. Obratno. Vrh stranke već je dulje spreman izraditi najpovoljniju strategiju kako pridobiti birače, posebno one neodlučne. A intenzivno se analizira što bi HDZ dobio mogućom koalicijom s Domovinskim pokretom, a gubitkom SDSS-a i ostalih manjinaca.

“Kod tih računica polazi se od toga da će HDZ biti izjednačen sa SDP-om i Možemo, ali relativni pobjednik izbora. Po običaju, manjinci bi podržali pobjednika, što u ovom slučaju ne bi bilo dovoljno za sastavljanje vlade. Jer već sada se vidi da HDZ neće postići uspjeh kao na prošlim izborima, prije svega u Dalmaciji i Slavoniji. Zato bi im za komotnu poziciju trebali i manjinci i Domovinski pokret, ali to sada izgleda kao nemoguća varijanta”, uvjerava nas visokopozicionirani član stranke. Po njegovu mišljenju, i SDSS je razočaran ponašanjem Andreja Plenkovića u posljednje vrijeme, ali se računa na prijateljstvo premijera i Pupovca koje je i dosad nekoliko puta spašavalo stranku na vlasti. U tom se svjetlu tumači i dodatna procedura za suđenje Borisu Miloševiću, na kojeg je Plenković računao nakon povlačenja Pupovca.

“Milošević ima mnogo više iskustva, ali i utakmica u nogama od Anje Šimprage i gotovo je sigurno da bi se založio za daljnju suradnju s Plenkovićevim HDZ-om. Ali to je sve došlo u pitanje nakon ministarske afere, a ni Plenković više nije siguran u lojalnost Pupovca i vrha SDSS-a. Nije zato isključeno da će u slučaju da otpadnu Srbi premijer raditi na tome da sačuva glasove preostalih manjinaca koji su skloni HDZ-u”, kaže naš sugovornik.









Sve je to račun bez krčmara jer se Plenković ne izjašnjava ni o uvjetima za moguću suradnju s Domovinskim pokretom. Ta tema nailazi u stranci na “silenzio stampa”, opću šutnju, a o mogućoj suradnji ne žele utjecajni članovi stranke govoriti ni “off the record”.

Gašenje vatre

Sve ovisi o uvjetima koje bi Domovinski pokret postavio, kao i o reakcijama na uvjete koje bi tražio HDZ. Sadašnje vodstvo nikako ne bi moglo pristati na retoriku koja se čuje od Ivana Penave, bez obzira na to što ni on više ne govori onako kao prije. Ključ je možda i u Ivanu Anušiću, koji sve više u HDZ-u figurira kao mogući nasljednik Andreja Plenkovića jer bi mogao pomiriti i krajnje desnu struju i stranački centar. Ali i o Anušiću svi u vrhu HDZ-a šute jer bi svaka kombinacija mogla razbjesniti šefa stranke. Nije više glasan ni Gordan Jandroković, kojega su mnogi vidjeli kao mogućeg Plenkovićeva nasljednika jer ima najviše iskustva u politici i stranačkom životu od svih drugih viđenijih HDZ-ovaca.

Neki uporno spominju kombinaciju nazvanu “3P” odnosno postizanje dogovora o suradnji između Plenkovića, Pupovca i Penave. Mnogo je skeptika i onih koji misle da je to nemoguće, zato što bi to izazvalo bunu među Srbima, a takva atmosfera je i u Domovinskom pokretu. Ipak, znakovita je ova šutnja svih aktera jer se iza kulisa vrte sve kombinacije, a Pupovac ispituje puls i kod konkurencije.









Ideološki bi suradnja SDP-a i SDSS bila logičnija, sve vrijeme, ali do nje nije dolazilo već i zbog toga što su Pupovac i prijašnji šef SDP-a Zoran Milanović imali strašno loše odnose. Pupovac se nije slagao ni s Ivom Josipovićem, koji je pripadao ljevici i ocijenio je da Srbi mogu imati najveću korist ako budu uz vladajuće. Plenkoviću je to koristilo da u Europi prikaže “novi HDZ” koji inzistira na suradnji s manjincima, a kod kuće, među biračkim tijelom, nisu zbog toga imali preveliku štetu. Ionako se Plenković riješio i Karamarka i Brkića i Kovača i mnogih drugih koji su bili desniji od njega i posebno osjetljivi na hrvatsko-srpsku koaliciju kao glavnu polugu vlasti. Apsurdno, ali je baš Milorad Pupovac uskakao kada je bilo najpotrebnije, gasio vatru i podržavao Plenkovića, uz osobne komplimente za europsku dimenziju premijerove vlade. Zauzvrat ta, često nazivana i trgovačka koalicija, bila je obilato nagrađena državnim novcem, što je premijer najavio i za ubuduće.

Osjetili se izdanima

U prošlim godinama riješeni su i problemi s opskrbom strujom i vodom mjesta u kojima žive pretežno Srbi pa je danas situacija mnogo bolja, ali ne i idealna. Nastavak koalicije, ako HDZ uspije sastaviti vladu, sigurno bi donio i nova ulaganja u većinska srpska mjesta, dok SDSS smatra da su Domovinski pokret i gradonačelnik Penava najveća prepreka za rješavanje problema Srba u Vukovaru.

Za SDSS je “crvena krpa” samo spominjanje da će HDZ s Domovinskim pokretom postići dogovor o suradnji, a nitko od vodećih ljudi u srpskoj stranci ne bi dao potpis da se uključi u tu koaliciju. Možda bi baš Milošević bio najkooperativniji jer ga je i Beograd potpuno otpisao i smatra ga izdajnikom, ali male su šanse da se do izbora vrati na poziciju da može odlučivati. Mlade snage SDSS-a, a ima ih u svim sredinama, ne izjašnjavaju se zbog Pupovčeva autoriteta u situaciji kada i dalje sudbina hrvatskih Srba ovisi o Pupovčevu vještom manevriranju. Ipak, i tomu polako dolazi kraj, pogotovo nakon događaja u Vukovaru u Koloni sjećanja, kada su se i Srbi osjetili “izdanima”, prije svega od HDZ-a.

Bez manjinaca i Domovinskog pokreta HDZ se polako može pripremati za oporbu. Nemaju ni teoretske šanse da sastave vladu pa se i oko toga stvara sve nervoznija atmosfera, a premijer uporno odgađa da se izjasni o datumu izbora. Kao da se očekuje “nešto veliko”, ali to nikako ne dolazi. Prošlih mjeseci kotrljali su se samo problemi, koji bi mogli kulminirati ako europski istražitelji nastave kopati po aferi Geodetski fakultet. Toga se pribojava i Plenković, svjestan da mu ponestaje municije i da hitno treba podršku onih koji su ga i prije podržavali. Među ostalim i Pupovca.

Krivo kadroviranje

Ali to izostaje. Premijer primjenjuje dogovorenu taktiku da dokazuje kako je za vrijeme njegova mandata učinjeno čudo, a da su drugi krajnje nesposobni. Ima u neku ruku i pravo, ali to nije i ne može biti jedini i najjači argument prije izbora. Novo je vrijeme i novi su izazovi, ali najviše od svega HDZ-u nedostaju čvrsti partneri koji bi popunili prazninu u Slavoniji koja je nastala nakon brojnih problema s HDZ-om u glavnoj ulozi. Od krivog kadroviranja koje je kulminaciju doživjelo s Gabrijelom Žalac, Tomislavom Tolušićem i sada s Marijem Banožićem do mnogih Potemkinovih sela gdje je uložen silni novac koji obični ljudi nisu ni vidjeli ni osjetili. U toj i takvoj Slavoniji, gdje su mnogi umorni, razočarani, demotivirani, retorika HDZ-a više ne nailazi na dobar prijam, kao ni zaklinjane na “idealnu” koaliciju vladajućih sa SDSS-om. Anušić je o tome progovorio, a onda ga je Plenković postavio za ministra da više ne može govoriti.

Najgori je scenarij za premijera ako otpadne SDSS, a ne postigne se dogovor s Domovinskim pokretom. U HDZ-u računaju da Domovinski pokret nikada neće moći samostalno doći na vlast, a bez vlasti ionako svaka stranka nazaduje. Koalicija s HDZ-om omogućila bi im da daju nekoliko ministara i osjete dah, slatki dah, vlasti. Je li ta koalicija moguća, druga je stvar. Ova sadašnja, s manjincima i potpuno inferiornim strankama, ionako se iscrpila, a više-manje je bila paravan za bildanje demokratskih mišića jer su HDZ i Plenković donosili odluke, a koalicijski partneri samo kimali glavom i dizali ruke.