‘PRVI PUT TO JAVNO KAŽEM’! Anušić se konačno oglasio o smjeni Tramišak, Butković joj zamjera jedno: ‘To nije bilo politično’

Autor: Dnevno.hr

O smjeni ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Nataše Tramišak konačno je progovorio osječko-baranjski župan Ivan Anušić i poručio kako ne zna zašto ju je Plenković smjenio.

“To su ga pitali novinari i on je rekao da nije bilo uzajamnog povjerenja. Ako je to razlog, onda je to razlog. Ja razlog smjene ne znam. To je pitanje isključivo za Plenkovića”, rekao je Anušić za Novu TV.

No, s premijerovom odlukom se ne slaže.





“Nisam ja taj koji odlučuje tko će biti ministar u Vladi. To odlučuje premijer. Njemu sam rekao, a reći ću sada i vama, prvi put uživo za javnost, da sam protiv njezine smjene. I dalje sam protiv toga, ali premijer ima pravo i legitimitet birati svoj tim. Ja se sa smjenom ne slažem i mislim da nije bilo nikakvog razloga za to”, otkrio je predsjednik HDZ-ova osječko-baranjskog Županijskog odbora.

‘Nisam rušitelj’

Dodao je i kako je njegova potpora premijeru uvijek bila neupitna te da “sve ove godine, kao i sada, ne ruši ništa”.

“Nisam rušitelj i na taj način jednostavno ne znam raditi. HDZ je jedinstven, bio je tu prije 32 godine i bit će tu za 32 godine”, mišljenja je Anušić pa dodaje:

“U ovoj lošoj vijesti koju smo dobili ima i nešto dobro. Tramišak se vraća u Osječko-baranjsku županiju, preuzima resor koji je vodila i razvijat će nove i velike projekte.”

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, inače jedan od najdugovječnijih Plenkovićevih “igrača”, za Novu TV je komentirajući smjenu Tramišak poručio kako “u HDZ-u nema svađe, no ima rasprave i sučeljavanja mišljenja, ali na kraju odluku donosi predsjednik”.

‘Ne može ponašati kao izolirani otok’

S izjavom smijenjene ministrice da je Plenković “one man band” se ne slaže.









“Predsjednik Vlade uvijek i na svim sastancima i kod donošenja odluka konzultira nas, kao uže vodstvo stranke”, rekao je Butković i dodao da, što se tiče njegova donošenja odluka, u svojem resoru ključne stvari dijeli s Plenkovićem.

Kaže i kako može razumjeti Tramišak, koja se ne slaže s odlukom o njezinoj smjeni.

“No, mi smo svi dio stranke, došli smo da odemo, da tako kažem. Mi smo svi tu na određeno vrijeme i moramo voditi računa o tome da tražimo najbolje rješenje za Hrvatsku, što god radili”, smatra Butković i napominje da se nitko “ne može ponašati kao izolirani otok”.









“Zadnji istup bivše ministrice Tramišak nije bio političan. Predsjednik je to obrazložio – ako ne postoji povjerenje između suradnika, onda je razlaz najbolje rješenje. Sutra, da predsjednik Vlade kaže meni da je vrijeme za razlaz, ja bih to prihvatio”, tvrdi.

Bačić kao najbolje rješenje

A tvrdi i da s županom Anušićem u HDZ-u travica nema, “kako se to percipira u medijima”.

“Ivan je potpredsjednik stranke kao i ja, mi smo u isto vrijeme izabrani. On svoj posao radi vrlo dobro, poštujem ga”, rekao je Butković.

A samo riječi hvale ima i za Paladininog nasljednika Branka Bačića, kojeg smatra stručnim.

“Mislim da boljeg rješenja od njega nema. On je svaki posao koji je radio dosad radio odgovorno i predano. Razgovaralo se ovih dana i o drugim kandidatima za mjesto ministra graditeljstva. Jučer poslijepodne obavljen je razgovor s Bačićem, on je to prihvatio i ja mislim da je to najbolje rješenje”, poručio je Butković.