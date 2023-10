‘Prvi put sam vidio Plenkovića kojem drhti glas’: Grmoja prepričao morbidnu poruku koju je dobio

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja komentirao je novonastalu situaciju sa Zakonom o izbornim jedinicama kao i sinoćnju raspravu o opozivu ministra Gordana Grlića Radmana.

Zakon o izbornim jedinicama je u srijedu, 4. listopada objavljen u Narodnim novinama, iako u njemu stoji da na snagu stupa 1. listopada, dakle retroaktivno, što znači da je potpisan izvan roka koji je ostavio Ustavni sud. Iz Ureda predsjednika su potvrdili da je Zakon potpisan u Ustavnom roku.

“Oni su se ulovili u mišolovku i najvažniji zakon sad moraju slati u ponovnu proceduru”, rekao je Nikola Grmoja na N1 pa dodao da su vjerojatno iz komocije na glasovanje stavili 28. i predsjednik je potpisao, no Mostova zastupnica je to uočila je Jandrokoviću problem što zastupnici čitaju Narodne novine.





Na pitanje je li u dosluhu sa Zoranom Milanovićem, Grmoja je odgovorio:

“Tko poznaje kako Marija Selak Raspudić radi svoj posao, zna da je jedna od rijetkih koja svaki zakon pročita i ona mi je to rekla jutros, da je to uočila, da će pitati ministra, ali ni sama nije bila svjesna da će ministar najaviti izmjene i dopune, nego da će se vaditi da nisu odgovorni. Nikakvih kontakata s Milanovićem nismo imali, ne znam ni je li on bio svjestan da će do ovoga doći.”

‘Prvi put sam vidio Plenkovića kojem drhti glas’

Grmoja je opet kritizirao retoriku premijera Andreja Plenkovića na jučerašnjoj raspravi o opozivu ministra Grlića Radmana,

“Jučer sam prvi put vidio nesigurnog Plenkovića, Plenkovića kojem drhti glas, koji nije siguran više ni u svoj rad ni u svoju poziciju”, rekao je saborski zastupnik Mosta pa dodao da je iznos koji je Agroproteinka uprihodila stečen na muci Slavonaca kojima su eutanizirane svinje.









Grmoja dobio morbidnu poruku o Grliću Radmanu

“Najbolje bi bilo da postoji više firmi ili da tvrtka koja ima javnu ovlast bude u državnom vlasništvu”, rekao je i prepričao jednu poruku koju je primio, a koju je opisao ‘morbidnom, ali šaljivom’.









“Jedan čovjek mi je napisao da Grlić Radman ima tri karcinoma, niti jednog se ne bi odrekao, a kamoli dva milijuna jer je to takav čovjek koji je navikao zgrtati novac”, ispričao je Grmoja.