‘PRVI PUT JE PLATIO KAVU SVOJIM NOVCEM!’ Plenković dobio packu na televiziji: ‘Ovu cijelu situaciju uzrokovala je Vlada’

Autor: L.B.

Saborski zastupnik Fokusa i gradonačelnik Svete Nedelje, Dario Zurovec, u emisiji Newsroom na N1 komentirao je aktualne političke teme, ali i rat Vlade i lokalnih čelnika za vodu.

Osvrnuo se i na rat Vlade i trgovaca.

“To vam je ono otprilike izmislimo sukob i onda ćemo ga rješavati. Vrlo lukavu priznaje. Ovu cijelu situaciju nisu uzrokovali ni trgovci, ni novinari, ni nitko drugi nego političari, odnosno Vlada”, kazao je Zurovec.





‘Kada država diže cijene, onda je to potrebno, a kada to rade drugi, onda su pohlepni’

Onda je dodao kako su “nekoliko godina imali gospodarstvo koje je bilo zatvoreno i nije bilo novih vrijednosti i emitirao se tzv. besplatni novac”, nakon čega je stigla inflacija.

“Ja kada nešto upropastim u Svetoj Nedjelji, ja sam kriv i moram to priznati. Dvije godine mi imamo inflaciju i imamo zakon o HNB-u da nas moraju izvještavati da rastu cijene. Koliko puta je to HNB napravio? Ni jednom, a imaju plaće veće od ministara, a da ne pričamo još o trgovanju povlaštenim informacijama.

Sada je premijer prvi put platio kavu na Trgu svojim novcem i shvatio da je inflacija. Naravno da je skupo kad pijete kavu na glavnom zagrebačkom trgu. No, inflacija traje nekoliko godina, no oni se samo prilagođavaju situaciji na tržištu. Ako je narasla i cijena parkinga onda su i gradovi pohlepni. Kada država diže svoje cijene onda je to potrebno, a kada netko diže cijene da bi mogao platiti sve te dadžbine onda su oni pohlepni”, rekao je.

“Imamo digitalizaciju i povećanje administracije, nešto tu očito ne štima”, dodao je.

‘Treba ponuditi rješenje, ne kritizirati’

Što se tiče rasta cijena, tvrdi da se moglo reagirati prije dvije godine u smislu da se provjeri postoje li kartelski dogovori. Država želi objediniti vodovodnu strukturu u smislu da manji gradovi prepuste upravljanje time većim gradovima.

“Treba gledati zdrave modele kakvi postoje u Austriji. Ima ljudi koji znaju raditi svoj posao, ali ima i onih koji su “pali s Marsa”. Neka pogledaju kako je to u Poljskoj gdje svaki manji grad ima svoj pročišćivač. Problem je što ti veliki mastodonti nisu efektivni, mi smo već pripojeni Zagrebu i to ne funkcionira. U posljednjih godinu dana nije napravljen ni jedan metar vodovoda ili kanalizacije, a nije pokrenut ni projekt za europska sredstva”, rekao je Zurovec dodajući kako postoji pozitivan primjer Jastrebarskog.









Tvrdi da će sve dodatno analizirati s odvjetnicima i treba ponuditi rješenje, a ne samo kritizirati.