Prvi nacrti novih vlada HDZ-a i SDP-a: S obje strane već se naveliko trguje imenima novih ministara

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Sastaviti buduću vladu – cilj je to o kojem se već sada progovara na hrvatskoj političkoj sceni, a to je ujedno i zajednički interes predstavnika HDZ-a i onih koji se trenutno nalaze u oporbi. Iako se još ne zna kada bi se točno trebali održati parlamentarni izbori, zna se da je dolazak na vlast ključni interes domaćih političara.

Kako zasad stvari stoje, HDZ će na izbore ići samostalno, bez koalicijskih partnera, no premijer Plenković sklon je takozvanoj točkastoj koaliciji pa bi se tako na HDZ-ovim listama za parlamentarne izbore mogli naći jaki pojedinci koji su se isklesali u određenim izbornim jedinicama. Kada su koalicijski partneri posrijedi, SDP je u nezavidnom položaju te se i dalje nadaju koaliciji s Možemo, na koju možda mogu računati tek nakon izbora, ali bez obzira na to u Partiji obrise svoje buduće vlade već okvirno mogu zamisliti, no napominju da bi se situacija mogla drastično mijenjati ako preduvjet za njihov dolazak na vlast bude šira oporbena koalicija s Centrom, pa čak možda i s Mostom.

Isto vrijedi i za HDZ-ovce koji zasad nerado govore o svojim budućim koalicijskim partnerima te kažu da je to tema koju će ostaviti za vrijeme nakon izbora. Za izbore valja spremiti i liste, no to je velik, operativan posao kojim se stranke u zemlji još nisu konkretno pozabavile, rasporediti fotelje u ministarstvima ipak se čini kao nešto jednostavniji zadatak, kažu naši sugovornici iz političke arene.





Prihvatljiv model

Kad je HDZ u pitanju, tu dvojbe nema, njihov kandidat za premijera bit će Andrej Plenković, a o njemu samom ovisi hoće li se zadržati na tom položaju ili će nastaviti karijeru u Bruxellesu. U tom slučaju HDZ-ovci već imaju i alternativu, odnosno Plenkovićeva nasljednika – Gordana Jandrokovića, aktualnog predsjednika Sabora čije su ambicije sve veće. U SDP-u je pak već na tom prvom, a možda i najvažnijem koraku situacija nešto složenija – dobro je poznato da predsjednik stranke Peđa Grbin sebe vidi u ulozi premijera, ali se u toj istoj ulozi vidi i Sandra Benčić iz Možemo. Pitanje je što će biti ako iza izbora budu morali dogovarati širu koaliciju ali u SDP-u nekakav model koji im je prihvatljiv već imaju – naime, skloni su tomu da Grbin bude predsjednik, a Benčić prva potpredsjednica Vlade, što će se dosta teško realizirati, a to je jedan od razloga zašto iz Možemo nisu pristali na predizbornu koaliciju.

U budućoj vladi, bude li je sastavljao Andrej Plenković, na poziciji ministra branitelja ostaje Tomo Medved, ali postoji mogućnost da se braniteljski resor spoji s Ministarstvom obrane, premda su, kada je riječ o tome, u vladajućim redovima suzdržani jer se ne žele zamjerati braniteljskoj populaciji uskraćivanjem ministarstva pa postoji mogućnost da Medved ostane na svojoj poziciji, a da obranu preuzme ministar Davor Božinović, dok bi u tom slučaju Božinovićevu policiju preuzeo Plenkovićev prijatelj iz djetinjstva i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić. Kada je braniteljski resor u pitanju, SDP-ovci bi ga bez puno kalkuliranja ukinuli, odnosno spojili s obranom i prepustili nekom nestranačkom stručnjaku poput primjerice Igora Tabaka, a nisu neskloni ni tomu da to ministarstvo povede njihov kolega Arsen Bauk koji je već u saborskom Odboru za obranu.

Kad je riječ o policiji, tu su SDP-ovci u velikim dvojbama pa se govori da bi taj resor mogla preuzeti ministrica, odnosno supetarska gradonačelnica Ivana Marković, koja je inače jedna od najutjecajnijih žena ove stranke. Svojeg kandidata za Ministarstvo prometa SDP-ovci također već imaju, riječ je o Siniši Hajdašu Dončiću koji bi se prema tom scenariju vratio u svoj resor. Kako se u HDZ-u već neko vrijeme govori o nesuglasicama između ministra Olega Butkovića i premijera Plenkovića, tako se nagađa da bi u idućoj vladi ovaj resor mogao voditi premijerov prijatelj Domagoj Maroević, ravnatelj Lučke uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kojega je premijer svojedobno bezuspješno pokušavao nagovoriti da se kandidira za splitskoga gradonačelnika.

Mladi lavovi

U Ministarstvu graditeljstva i u idućoj HDZ-ovoj vladi ostao bi Branko Bačić koji je u pogledu obnove započeo odličan posao. Ipak, Bačić razmišlja i o povlačenju iz politike, a u tom slučaju Plenković će se naći u nezavidnom položaju, no kako kažu u vladajućim redovima, ovo je resor koji bi premijer prepustio i nekom od koalicijskih partnera ako na to bude prisiljen, ali se kao jedan od kandidata za ovo ministarstvo spominje i HDZ-ov osječki gradonačelnik Ivan Radić. Ovaj resor SDP-ovci ne bi prepuštali, već bi Grbin bio spreman prepustiti ga Vedranu Babiću, glavnom tajniku svoje stranke koji se nedavno našao pod optužbama za krivotvorenje dokumenata, pa se zasad njegov status ne zna. Ministarstvo financija u svojoj bi vladi Peđa Grbin prepustio provjerenom kadru, bivšem ministru Borisu Lalovcu, dok Plenković u svojoj budućoj vladi na toj poziciji ne vidi aktualnog ministra Marka Primorca, a premda nije član stranke, primijetio je državnog tajnika Davora Zoričića, profesora sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta, kojemu bi mogao prepustiti ovaj resor.

Navodno Plenković više ne računa ni na Gordana Grlića Radmana, već je sklon tomu da Ministarstvo vanjskih poslova prepusti nekom od svojih mladih lavova pa nije nemoguće da to bude europarlamentarac Tomislav Sokol, dok s druge strane u SDP-u kažu da ni ovaj resor ne bi trebalo prepustiti kadrovski slabim koalicijskim partnerima, već da bi bilo idealno da to ministarstvo vodi njihov europarlamentarni zastupnik Tonino Picula, što ne zvuči realno. Mnogo je izglednije da bi se u tom ministarstvu mogao naći Joško Klisović kojega gura predsjednik Milanović. Umjesto Šime Erlića, u idućoj Plenkovićevoj vladi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a mogao bi voditi Igor Andrović, virovitičko-podravski župan koji se i ranije spominjao kao potencijalni kandidat za upravljanje tim ministarstvom koje bi SDP-ovci, da se njih pita, prepustili svojem Miši Krstičeviću, mladom gradonačelniku Ploča, a ako iza izbora ipak dogovore koaliciju u Možemo smatraju da bi taj resor mogla voditi njihova Marijana Sumpor koja ima golemo iskustvo u izradi strateških razvojnih dokumenata te u EU programiranju.

Vrhunski stručnjak

U Ministarstvu turizma teško da će u idućem mandatu ostati Nikolina Brnjac, moguće je da ona bude preraspoređena u neki drugi resor, a u Vladi ne odbacuju mogućnost da ona zamijeni Grlića Radmana. Kada je posrijedi turizam, tu SDP-ovci vide svojeg zaboravljenog ministra Branka Grčića.









Ministarstvo obrazovanja u SDP-ovoj vladi u kombinaciji s Možemo vodio bi profesor Damir Bakić, saborski zastupnik Možemo, ali ovaj resor privlačan je i SDP-ovoj Sabini Glasovac. Plenković pak nema ništa protiv Radovana Fuchsa s kojim bi i u idućoj vladi mogao nastaviti suradnju te mu omogućiti da do kraja provede program cjelodnevne nastave na razini cijele države. Oko gospodarstva se u vladajućim redovima lome koplja, jasno je kako je pozicija ministra Davora Filipovića na klimavim nogama, a Plenković na čelu tog resora želi nekog vrhunskog stručnjaka pa nije nemoguće da to bude Darija Prša, aktualna predsjednica Uprave Narodnih novina. SDP bi pak ovaj resor prepustio Josipu Tici.

Ministarstvo zdravstva SDP je spreman prepustiti svojim koalicijskim partnerima pa bi ovaj resor u slučaju postizborne koalicije mogla voditi Ivana Kekin iz Možemo. S druge strane, ovaj resor dosta je nezahvalan za Plenkovića koji ga je trenutno prepustio ministru Viliju Berošu kojim nije oduševljen, no nekih drugih opcija nema na raspolaganju jer je svjestan da bi dovođenje Ante Ćorušića koji se često spominjao u tom kontekstu bilo prilično burno popraćeno u medijskom prostoru, ali ne odbacuje se mogućnost da ovaj resor prepusti aktualnoj državnoj tajnici Mariji Bubaš koja se proslavila usred pandemije koronavirusa. Umjesto ministrice Marije Vučković, u idućoj bi Plenkovićevoj vladi Ministarstvo poljoprivrede vrlo vjerojatno preuzeo trenutni državni tajnik Tugomir Majdak koji uživa veliko Plenkovićevo povjerenje. U SDP-u pak u ovom resoru vide Jasenku Auguštan Pentek, no to je resor u kojem će vjerojatno i Možemo htjeti imati svojeg ministra, a u Partiji su im tu spremni popustiti, naravno ako se nakon izbora ipak dogovore.

Premijerove simpatije

Ministarstvo rada Plenković će vjerojatno i u idućem mandatu ostaviti svojem kolegi Marinu Piletiću kojim nije nezadovoljan, premda i tu opciju valja uzeti s rezervom. S druge strane, u protivničkom taboru kao buduću ministricu rada vide Jelenu Miloš, aktualnu saborsku zastupnicu stranke Možemo koja u idućoj vladi želi voditi i resor pravosuđa, u koji bi ta stranka rado instalirala dugogodišnjeg aktivista Gordana Bosanca, na što bi u SDP-u i mogli pristati, a sve to opet u slučaju da nakon izbora postignu dogovor. Plenković pak teško da će pristati da mu u idućoj vladi ovaj važni resor vodi aktualni ministar Ivan Malenica pa bi se tom mjestu mogao ukazati popularni Varaždinac Damir Habijan, koji stranačke boje svojeg HDZ-a brani na svakom koraku i koji je time osvojio premijerove simpatije.









Premijerove simpatije već dugo uživa ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, koja će s njime očekivano suradnju nastaviti i u idućoj vladi kada i ako je on sastavi. No zato je u konkurentskoj opciji prisutan velik interes za ovo ministarstvo za koje Možemo ima podosta kandidata, s tim da predvodi Urša Raukar, dok u SDP-u smatraju kako bi taj resor mogla voditi njihova kolegica Mirela Ahmetović.

Iako SDP-ovci u svojim računicama nemaju mostovce, to ne znači da se njihovi zastupnici dugoročno ne nadaju ministarskim foteljama. Tako se u njihovim redovima može čuti kako bi Marija Selak Raspudić bila izvrsna ministrica obrazovanja ili pak socijalne skrbi, svojeg Zvonimira Troskota oni vide na čelu Ministarstva financija, osim toga, kažu kako bi Božo Petrov korektno vodio zdravstveni resor, a Nikola Grmoja Ministarstvo unutarnjih poslova. No, iz Možemo poručuju kako će jedan od njihovih glavnih uvjeta za moguću postizbornu koaliciju sa SDP-om biti da u njoj nema Domovinskog pokreta i Mosta.