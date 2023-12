Prvi intervju novog ministra: ‘Premijer nije tražio da izbrišem golišave fotke’

Autor: Dnevno.hr

Novi ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan dao je intervju za RTl. U svojem prvom takvom obraćanju otkad je preuzeo ministarsku fotelju od smijenjenog Davora Filipovića, govorio je o aktualnim temama, aferi “Mreža”, a dotaknuo se i fotografija koje je stavio pa maknu0 s društvenih mreža.

‘Volim izazove, spreman sam prihvatiti izazov. To je, uostalom, i časna dužnost, ali i velika odgovornost. U tome se apsolutno slažem, ali smatram da je ono što sam prošao kroz posao kao odvjetnik 13, 14 godina i u Hrvatskom saboru tri i pol godine. Mislim da imam dovoljno spremnosti i odlučnosti da se uhvatim tog posla’, odgovorio je Habijan na pitanje zašto je pristao biti ministar na nekoliko mjeseci

Potvrđivanje novog ministra gospodarstva Damira Habijana u Saboru trajalo je satima. Od kaosa i uvreda na Odboru gdje ga je branio premijer, do performansa oporbe u Sabornici. Pojavili su se čak i bivši ministri. S novim ministrom u RTL-u Danas uživo je razgovarala Katarina Brečić.

Svatko svoj dio odradio

Na pitanje je li mu premijer Andrej Plenković ukrao show na odboru gdje je morao obrazlagati njegovu kandidaturu, Habijan je odgovorio: “Pa ne bih rekao. Mislim, normalno je da predsjednik Vlade, koji je, uostalom i osoba koja ima i nadležnost da predloži kandidata da je taj koji mora predstaviti kandidata. Prema tome, ima svoj dio, ja svoj dio”, rekao i prokomentirao činjenicu da su sva pitanja zapravo bila upućena premijeru:

“Dakle, on je imao svoj prvi dio izlaganja. Prvih, ako se ne varam 21 replika, bilo je njemu, 21 ili 22 replike meni prema tome, ne, ne bih uopće vagao tu, je li ukrao show ili nije. Dakle, bitno je bilo predstaviti mene kao kandidata. Kažem on uvodno ja svoj dio koji sam imao u sebi. To je to.”

Premijer je izjavio kako je jedina bitna stvar kod bivanja ministrom to da imaju njegovo povjerenje. Što kaže Habijan na to i je li ga uvrijedilo? “Naravno da nije. Dakle, smatram da kada donosiš odluku, dakle, ne mogu govoriti u njegovo ime, ali, to je jedan od segmenata. Po meni, kada donosiš odluku kada nekog kandidata za mjesto ministra. Naravno da je povjerenje jedan bitan dio segmenata. Apsolutno razumijem to.”

Prvi potezi

Novinarka je pitala ministra koju su mu prvi potezi. Evo što je odgovorio:

“Dakle, što se tiče prvih poteza, ono što sam rekao, donosi prilikom odgovaranja na repliku i prilikom predstavljanja postoje određene stvari koje u kratkom, recimo tako kratkom vremenu pritom mislim do kraja godine treba ovoga odlučiti, donijeti određene odluke s obzirom na rokove. Obzirom da nekoliko dana nemamo, osobu, nemamo ministra.









Tiče se, dakle, administrativnih rasterećenja. Dakle, to su bila dva akcijska plana. Ovaj konkretno koji je sada u tijeku, nekih 260 milijuna eura i ovaj drugi dio akcijskog plana koji se odnosi na neporezna i parafiskalna davanja 132,7 milijuna ili milijardu kuna, zapravo rasterećenja na neki način i mislim da je to nešto što je stalno komunicirano i ispred Vlade. Dakle, ono što mislim da je jedna dobra vijest zapravo i za poduzetnike, odnosno gospodarstvenike iz resora ministarstvo”, rekao je ministar Damir Habijan.

Sve je postalo javno

Podsjećamo, Habijan je došao na ministarsko mjesto nakon što je premijer po hitnom postupku smijenio Davora Filipovića, a čijom je smjenom otišao i njegov savjetnik Jurica Lovrinčević.

Do smjene je došlo nakon izbijanja afere “Mreža”, odnosno objavom razgovora između novinara Marina Vlahovića i Jurice Lovrinčevića, kao i međusobno dopisivanje s Mostovim Nikolom Grmojom oko afere “Plin za cent”.