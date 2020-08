PRVE ŽRTVE EKOLOŠKE KATASTROFE!? Tanker puknuo na dva djela, a sada je došlo do pomora dupina!

Autor: Hina/AFP

Najmanje devet delfina nasukalo se u srijedu na obalama Mauricijusa gdje su uginuli, pa se nameće pitanje povezanosti s izlijevanjem nafte početkom kolovoza u istom području.

Dupini, od kojih su neki bili u agoniji kada su nađeni, nasukali su se na plažama Grand-Sable, na jugoistoku tog otoka u Indijskom oceanu. Na nekima su primijećene ozljede.

Novinar agencije France presse je izbrojao devet dupina, a jedan ribar i općinski savjetnik iz Grand-Sable, Preetam Daumoo su rekli da su vidjeli 13 životinja od kojih je jedan još bio živ.

Vlasti su prebacile tijela dupina na obdukciju.

Kao i drugi stanovnici, Daumoo drži da su dupini žrtve izlijevanja nafte iz japanskog teretnog broda MV Wakashio.

Brod se nasukao na koraljni greben 25. srpnja i iz njega se izlilo 1000 tona nafte ugrozivši koralje, ribe i druge oblike života u moru. Znanstvenicu su rekli da je to dosad najgora ekološka katastrofa u zemlji.

Owen Griffiths, stručnjak iz Društva za očuvanje mora Mauricijusa je rekao da je još prerano za zaključke o uzroku smrti dupina.

“Vjerojatno se radi o nesretnoj koincidenciji i podsjeća na sličan incident 2005.”, rekao je Griffiths. On drži da su “dupini slijedili ribe u lagunu, izgubili orijentaciju i nisu se uspjeli vratiti u more. Uz paniku i stres udarili su u koralje, iscrpili se i uginuli, pretpostavlja on.

Greenpeace je u priopćenju zatražio hitnu istragu o okolnostima tih uginuća.

Vlasti Mauricijusa uz pomoć stranih stručnjaka još procjenjuju utjecaj izlijevanja nafte s japanskog broda.

Prema njihovim prvim zaključcima nije oštećeno morsko dno ni koraljni grebeni, no koraljima prijeti još uvijek nasukana krma broda.