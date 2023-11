Prve riječi ministra Ivana Anušića: ‘Želim unaprijediti Hrvatsku vojsku i hrvatskog vojnika’

Autor: Dnevno.hr

Sa 77 glasova za i 55 protiv u Hrvatskom je saboru kao novi ministar obrane i potpredsjednik Vlade potvrđen dosadašnji Osječko-baranjski župan, Ivan Anušić. Nakon izglasavanja i prisege, novopečeni je ministar stao pred novinare.

“Spreman sam preuzeti dužnosti i nakon ovoga idemo na preuzimanje dužnosti. Sve sam rekao jučer i ne bih se sada ponavljao”, rekao je Anušić uvodno okupljenim novinarima.





Rasprava prije izglasavanja bila je poprilično burna, a ticala se uglavnom njegova imenovanja. Anušić je na to odgovorio pred kamerama i mikrofonima.

“Drugi vas pokušavaju vrijeđati, treći omalovažiti. Žao mi je što smo na toj razini politike u Hrvatske. Jasno mi je kako je teško sjediti u Saboru i slušati stvari koje su poražavajuće. Netko tko to sluša u Osijeku osjeća susramlje. O Peđi Grbinu neću ništa govoriti, on je sve rekao”, naveo je komentirajući izjavu Peđe Grbina koji je prije glasanja rekao da je Anušić skinuo gaće.

“Moj je životopis poznat, a oni neka pokažu svoj i što su napravili u životu i koliko izbornih pobjeda imaju. Razumijem jednu stvar, izbori su blizu i borba je za svaki glas”, dodao je.

Unaprijeđenje vojske

Unutar resora obrane, obećao je nastaviti započeto, a to su isporuka borbenih zrakoplova Rafale, završetak isporuke helikoptera Black Hawka i oklopnjaka tipa Patria.

“Nastaviti odlučnu suradnju s našim strateškim partnerima i rješavati probleme koji se nisu stigli riješiti. Prvenstveno tu mislim na četiri broda Hrvatske ratne mornarice i vraćanje Hrvatske vojske u Beli manastir.









Apsolutno me sve zanima, želim unaprijediti Hrvatsku vojsku i hrvatskog vojnika. Jučer sam se čuo s gospodinom Debeljakom iz Brodosplita. Rekao sam mu da ću prvo održati sastanak s njima. Želim da se to završi i da se ti brodovi dovrše.

Izašao je i nacrt proračuna, koji još nije izglasan, ali će ići takav kakav je. On je dobar i on je onakav kakav bi trebao biti. Povećan je u odnosu na prošlu godinu 11 posto, na 1,11 milijardi eura”, otkrio je Anušić.

Nije iznenađen imenovanjem

Upitali su ga novinari kako je doživio imenovanje na ministarsku poziciju. Rekao je da nije bio iznenađen povjerenjem koje mu je ukazano, ali je priznao da se sve dogodilo dosta brzo.









“U ponedjeljak ujutro sam išao na neki sastanak u Bjelovar, vezano za pitanje izbjeglica iz Ukrajine i stvari koje trebamo riješiti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Sat vremena poslije toga sam bio predložen za ministra. Život mi se promijenio u nekoliko sati. Moj zamjenik će voditi Osječko-baranjsku županiju do lokalnih izbora, ja se ne mogu vratiti na tu poziciju”, rekao je Anušić i nastavio:

“Ne mogu reći da me iznenadilo, mi surađujemo, potpredsjednik sam stranke, župan sam. Dio sam tima koji je izabran 2018., u najužem sam krugu u vodstvu stranke. Reference imam, a to se odnose na to da sam bio u OSRH 10-11 godina i možda je to bio presudni faktor da me izaberu, a sad i izglasaju.

Rekao mi je (Plenković, op.a.) da bih bio najbolji čovjek, a ja sam se složio s tim. Neke stvari se izvlače iz konteksta da sve bude malo začinjenije. Nema nikakave kontrole, ja sam timski igrač, član stranke, imam obveze i dužnosti u stranci. Nema nikakavog iskakanja iz tračnica. Ne bih bio tu gdje jesam da je bilo nešto izvan kontrole. Izbori su za 4četiri-pet mjeseci i nema tu iskakanja. Jedan od prvih i najbitnijih razloga je to da pomognem stranci i Vladi. Drugi je razlog to što sam bio u MORH-u 11 godina. Ušao sam kao vojnik, izašao sam kao vojnik. Čast mi je da sad mogu biti i ministar obrane”, naglasio je.

Penava kao protuteža

Mediji su ga upitali i je li mu vukovarski gradonačelnik i predsjednik Domovinskog pokreta, Ivan Penava, svojevrsna protuteža u borbi za glasove iz Slavonije na parlamentarnim izborima

“Penava je u DP-u, a ja u HDZ-u. Svatko ima svoje političke ciljeve, a i nismo u istoj izbornoj jedinici, iako je on u Vukovaru 25-30 kilometara dalje. Slavonija je dala 16 mandata koji podržavaju ovu Vladu. Slavonija i zbog percepcije, dojma i poštovanja, mora imati ministre u Vladi. Evo sad ima i potpredsjednika Vlade. Nastavit ću se i dalje brinuti za projekte u Slavoniji”, ustvrdio je Anušić.

Novi potpredsjednik Vlade i ministar obrane upitan je i postoji li mogućnost da ga stranka nominira kao kandidata na predsjedničkim izborima.

“Ovo je sad veće iznenađenje nego u ponedjeljak. Neću odgovarati na to”, zaključio je Ivan Anušić.