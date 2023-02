PRVE OSTAVKE KROZ PAR DANA! Zbog ‘afere AP’ gori u Vladi: Plenković mora spašavati svoju poziciju

Autor: Iva Međugorac

Afera AP polako, ali sigurno poprima ozbiljne razmjere jer kako za sada stvari stoje neugodna prepiska između HDZ-ove bivše ministrice Gabrijele Žalac i nekadašnje državne tajnice Josipe Rimac vodi ravno u Vladu. Ne samo što se zbog ovoga slučaja kompromitirao premijer Plenković, već su na vidjelo izašle prepiske niza ministara, ali i premijerovih najbližih suradnika uključujući i Vladinog glasnogovornika Marka Milića, dečka koji se ozbiljno zapetljao oko vlastitih verzija priče o prepisci s donedavnim šefom Hrvatskih šuma Krunoslavom Jakupčićem, koji je u vladajućim redovima na glasu kao kadar predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Poznato je da je Jakupčić jedan od protagonista afere Vjetroelektrane pa se može reći kako se ovdje radi o začaranom krugu afera, koje ni za vladajuću stranku nisu ugodne jer se u jednoj od poruka spominje i Zoltan, a iako je glasnogovornik HDZ-a Zoltan Kabok demantirao da se radi o njemu sumnja je u javnom prostoru evidentno ostala.

Milić će spašavati Plenkovića?

U Plenkovićevim redovima sumnjaju da ova afera curi iz Jakupčićeva kruga te da se on na taj način nastoji spasiti i izboriti za svjedoka pokajnika. Iz čijih god redova afera da stizala situacija nije nimalo lagodna, a u HDZ-u su posebno zabrinuti zbog Milića koji je do ovog slučaja slovio za veliku stranačku uzdanicu te je bio na glasu kao Plenkovićev mladi lav i susretljivi mladić pred kojim je stajala blistava politička budućnost.





”Miliću ova afera nije trebala, a ako se priča nastavi raspetljavati nije nemoguće da se on povuče sa svoje pozicije i to već kroz par dana. Plenković je sada u poziciji da se mora boriti za sebe, a kada je on na taj način stjeran u kut tada traži žrtve, ovoga puta mogao bi žrtvovati Milića, i to vrlo skoro. Što se Kaboka tiče i ta njegova verzija priče nije uvjerljiva, i nije nemoguće da se radi kompletne situacije krene i u ozbiljne obračune unutar stranke”, smatra naš sugovornik iz HDZ-a uz napomenu da je ovo drugi put da se Milića u vrlo kratkom roku dovodi u vezu s aferama.

O njemu se tako nedavno pisalo i zbog već pomalo zaboravljene afere Ina pošto njegovo ime navodno u više navrata spominje Uskok u svojim transkriptima radi čega se govorilo da bi mogao biti pozvan na obavještajni razgovor na kojem je trebao objasniti svoje odnose sa uhićenikom Škugorom koje je on demantirao.

Vladin glasnogovornik se spetljao

Ovoga puta Milić se spominje zbog Nike Dujmovića kojega je po svemu sudeći preko Jakupčića nastojao uhljebiti u Hrvatskih šumama. Prepiske koje su ukazivale na moguće pogodovanje objavljene u Nacionalu Milić je prilično hitro, ali i podjednako nespretno komentirao ne osporavajući njihovu autentičnost, uz napomenu da njegova prepiska nije utjecala na zapošljavanje Nike Dujmovića, ni na to što je Dujmović dobio ugovor na neodređeno vrijeme. U tu verziju priče nije povjerovao ni dio HDZ-ovaca. ”Kako netko tko tako nespremno komunicira o svojoj aferi uopće može biti glasnogovornik Vlade, Milić ne objašnjava zašto mu je Jakupčić pisao da će Dujmović raditi i da će se kroz godinu dana zaposliti na neodređeno, ako ovaj na to nije utjecao, a nije jasno ni zašto mu se na koncu zahvaljuje, ako se to nije događalo”, kaže naš sugovornik uz napomenu da bi Plenković i sam mogao platiti skupu cijenu izostanka opravdanja u ovom slučaju, i da je on uz ostalo i stoga vjerojatno primoran na prekid suradnje s Milićem koji spada u kategoriju njegovih najvjernijih suradnika.

”Ono što je Milić u Vladi to je Kabok u HDZ-u, ostaje za nadati se da će njegova priča stati na tome da on nije slao poruke za Josipa Jurića, ako se pokaže da je i to istinito, Plenkoviću se definitivno ne piše dobro, to je skandal i za njega, i za cijelu stranku. Ni sada nismo daleko od toga, situacija iz dana u dan izmiče kontroli i definitivno nije nimalo lagodna”, zaključuje naš sugovornik.