PRVA FAZA OD A DO Ž! Donosimo vam detaljan vodič mjera i preporuka

Autor: Dnevno

Od ponedjeljka, 27. travnja, kreće prva faza relaksiranja mjera koje su uvedene kako bi se spriječilo širenje zaraze koronavirusom.

Prva faza ublažavanja mjera:

Omogućuje se rad svim poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine, osim onih koji posluju unutar trgovačkog centra

Nastavak rada svim poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti, osim onih u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, i to uz poštovanje mjera fizičke udaljenosti (npr. postolar, krojač, izrada ključeva, poslovnica turističkih agencija, foto studio…)

Uvode se javne gradske i prigradske prijevozne linije i brzobrodske linije za otoke koji nisu povezani trajektnom linijom.Omogućuje se rad knjižnica, muzeja, galerija, antikvarijata i knjižara.

Omogućuju se treninzi sportašica i sportaša I. i II. kategorije u pojedinačnim sportovima te seniorskim sportskim ekipama koje nastupaju u najvišem stupnju natjecanja

Omogućuje se provedba državnog stručnog ispita za prioritetne grupe polaznika.

Trgovine

Radno vrijeme prodavaonica, skladišta, tržnica na veliko, tržnica na malo i drugih oblika prodaje robe izvan prodavaonice određuje se sukladno članku 57. Zakona o trgovini, kao i prije proglašene epidemije bolesti COVID-19, izuzev nedjelje, blagdana i neradnih dana kada se ne radi.

Navedeni prodajni objekti u kojima radno vrijeme traje duže od 10 sati, obvezni su organizirati dvokratno radno vrijeme, pri čemu kod takve organizacije radnog vremena, radi čišćenja i dezinfekcije prostora prodavaonica i izmjene radnika koji u njima rade, prekid rada ne može biti kraći od jednog sata.

Nedjeljom, blagdanima i neradnim danima iznimno je dopušten rad kioscima, pekarnicama, trgovinama kruhom i pekarskim proizvodima i trgovinama na bezinskim postajama. Sve prodavaonice i svi prodajni objekti obvezni su svoj rad organizirati pridržavajući se općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Vlasnici prodavonica i prodajnih objekta, odnosno poslodavci, obvezni su svoje zaposlenike educirati o općim protuepidemijskim mjerama i posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na djelatnost trgovine te istaknuti posebne preporuke i upute na ulazu u svaku prodavaonicu i svaki prodajni objekt.

Preporuke za sprečavanje infekcije u trgovinama

Radi sprečavanja širenja infekcije u trgovinama, potrebno je osigurati fizički razmak među kupcima te između kupaca i radnika trgovine. Također, potrebno je omogućiti dezinfekciju ruku kupcima na ulasku u trgovinu te smanjiti bliski kontakt radnika koji rade u odvojenim smjenama.

Radi smanjenja fizičkog kontakta potrebno je:

1. Ograničiti broj kupaca u trgovini 15 kupaca na 100 m² neto

Maksimalni broj kupaca koji mogu istovremeno boraviti u trgovini ovisi o neto površini trgovine (površina koja je predviđena za kretanje kupaca, tj. bruto površina umanjena za površinu koju zauzimaju izlošci, police, blagajna, hladnjaci i ostala oprema trgovine).

Najveći broj kupaca koji može istovremeno boraviti u trgovini je neto površina u četvornim metrima podijeljena sa 7. Ako je teško odrediti neto površinu, može se najveći broj kupaca koji istovremeno smiju biti u trgovini izračunati da se bruto površina podijeli s 10.

Nakon što u trgovinu uđe maksimalno dozvoljen broj kupaca, daljnji ulasci su mogući tek kad netko od kupaca izađe, tj. na jednog koji izađe, jedan može ući.

U trgovinama tekstila preporučuje se prodaja bez isprobavanja odjevnih predmeta. Epidemiološki se ne preporučuje isprobavanje odjevnih predmeta koji se oblače i svlače preko glave.

Ako je nužno isprobati odjevne predmete, nekupljena roba mora se spremiti na pet dana u za to predviđeni prostor prije ponovnog stavljanja u prodaju. Isto vrijedi i za odjevne predmete iz povrata.

U trgovinama koje imaju košarice ili kolica, ograničenje broja kupaca koji ulaze u trgovinu može se postići na način da se na raspolaganje stavi onaj broj košarica ili kolica koji odgovara najvećem broju kupaca koji mogu istovremeno biti u trgovini te da se ulazak uvjetuje preuzimanjem slobodne košarice ili kolica.

2. Osigurati zaštitne maske i fizičku distancu za osoblje koje dolazi u kontakt licem u lice s kupcima

To se odnosi na blagajnike, poslužitelje, osoblje koje objašnjava karakteristike proizvoda i slično. Osoblje treba prilikom interakcije s kupcem koristiti zaštitnu masku koja prekriva nos i usta.

Treba im stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će periodički dezinficirati ruke. Ako je moguće, prostorno osigurati razmak od minimalno dva metra između poslužitelja ili blagajnika i kupca prilikom izdavanja robe i plaćanja robe. Ako je moguće ugraditi zaštitnu pregradu na mjestu posluživanja i na blagajni, koja će fizički odvojiti blagajnika od kupca. Treba poticati beskontaktno plaćanje kreditnim karticama.

3. Osigurati minimalni kontakt između djelatnika koji rade u različitim smjenama

Ako je moguće, organizirati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom rutinskog čišćenja.

Površine se dezinficiraju prebrisavanjem dezinficijensom na bazi alkohola.

4. Osigurati dezinfekcijsko sredstvo za ruke kupaca i obavijesti za kupce te kontinuirano provoditi dezinfekciju površina koje se često diraju.

Na ulazu u trgovinu treba kupcima biti osiguran dispenzer s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku pri ulasku. Također na ulazu treba biti jasno istaknuta obavijest o obvezi održavanja razmaka od minimalno dva metra među kupcima te između kupaca i osoblja.

Kvake i rukohvate na vratima te površine, rukohvata i rubove vrata na hladnjacima i ostale površine za koje se uoči da ih kupci često dodiruju trebaju se kontinuirano prebrisavati dezinficijensom na bazi alkohola.

5. Osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem osoblja

Osoblje treba prije dolaska na posao izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine ili hitnoj medicinskoj službi u slučajevima kad je izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje.

Novo radno vrijeme trgovačkih centara

Robna kuća IKEA

Ponedjeljak- subote: od 11:00 do 19.00 sati

IKEA Restoran, Cafe i Bistro ostaju privremeno zatvoreni, kao i dječja igraonica

City Center one East

Bio&Bio – od 9 do 17 sati

dm – od 8 do 17 sati

Exclusive change (-1 etaža) – od 8 do 17 sati

Farmacia ljekarna – ponedjeljak-petak od 9 do 17 sati, subota od 9 do 12 sati

iNovine – ponedjeljak-petak od 8 do 15 sati, subota od 8 do 13 sati

Interspar – od 8 do 17 satiMini mljekara Veronika – od 9 do 17 sati

Müller – od 8 do 17 sati

Polleo Sport – od 9 do 17 sati

Raiffeisen banka (ponedjeljak-petak) – od 10 do 17 sati

Samoposlužna autopraonica “Peri, a ne deri!” – od 0 do 24 sata

Trafika – od 8 do 17 sati

Zoo City – od 9 do 17 sati

City Center one West

Batat – od 8 do 17 sati

bio&bio – od 8 do 17 sati

dm – od 8 do 17 sati

Exclusive Change – od 8 do 17 sati

Interspar – od 8 do 17 sati

Mandis Pharm – od 8 do 17 sati

Mini mljekara Veronika – od 8 do 17 sati

Muller – od 8 do 17 sati

Tobacco – od 8 do 17 sati

Trafika – od 8 do 17 sati

Zoo City – od 9 do 17 sati

City Center one Split

Babić pekara – od 8 do 17 sati

bio&bio – od 9 do 16 sati

Bobis – od 8 do 16 sati (pon-sub)

dm – od 8 do 17 sati

Exclusive Change mjenjačnica – od 8 do 17 sati

Farmacia – od 9 do 17 sati (pon-pet); od 9 do 12 sati (sub)

Gastro ribarnica Brač – od 8 do 15 sati

Hrvatska pošta – od 9 do 17 sati (pon-pet); (pauza: 12:30-13:00); od 9 do 13 sati (sub)

iNovine – od 8 do 17 sati

Interspar – od 8 do 17 sati

Interspar trafika – od 8 do 17 sati

Mini mljekara Veronika – od 9 do 17 sati

Müller – od 8 do 17 sati

Ljekarna SDŽ – od 8 do 17 sati

OPG Križan – od 9 do 15 sati

Polleo Sport – od 9 do 17 sati

Pršutana Ružić – od 9 do 15 sati

Purex – od 9 do 17 sati

Samoposlužna autopraonica Peri, a ne deri! – od 8 do 17 sati

Zoo City – od 9 do 17 sati

Cinestar kina zatvorena su do daljnjeg. Cineplexx kina u City center one Zagrebu i Splitu zatvorena su do daljnjega.

Arena centar

INTERSPAR – PON-SUB 7:30-21:00, PAUZA od 14:00-15:00/ Zbog održavanja godišnje inventure 03.05.2020. Interspar će biti zatvoren za kupce

bio&bio – 10-21h/ PAUZA od 14:00-15:00dm – 10-21h/ PAUZA od 14:00-15:00

Exclusive Change – 10- 21h/ PAUZA od 14:00-15:00

Farmacia – 09 – 17h ponedjeljak- petak, 09 – 12h subotaFina – 10 – 17h ponedjeljak – petakGligora – 08 – 17h

Javni Bilježnik Maja Peris – 8:30 do 19:00h ponedjeljak- petak (pauza za dezinfekciju od 13:30 -14:00h)/ Od 09.05. subota- 8:30-13:00h

Müller – 08-18h/ PAUZA od 14:00-15:00

PBZ – 11- 17 h ponedjeljak – petak

Polleo Sport – 09- 17 h

Zoo City – 9-17h

Importanne Galleria

Trgovine otvorene za shopping u Kong Crossu pogledajte ovdje.

Trgovine otvorene za shopping u Avenue Mallu pogledajte ovdje.

Trgovine otvorene za shopping u West Gateu pogledajte ovdje.

Trgovine otvorene za shopping u Supernova centrima, potražite ovdje.

Emmezeta

Ponedjeljak – subota: od 10:00 do 20:00 sati

Nedjeljom su svi centri zatvoreni!

Preporuke za sprječavanje infekcije u prostorijama svih poslovnih subjekata koji obavljaju uslužne djelatnosti

Radi sprečavanja širenja infekcije u prostorijama poslovnih subjekata koji obavljaju uslužne djelatnosti (osim onih u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima), potrebno je osigurati fizički razmak među strankama te između stranaka i djelatnika poslovnog subjekta.

Potrebno je također omogućiti dezinfekciju ruku strankama na ulasku u objekt te smanjiti bliski kontakt djelatnika koji rade u odvojenim smjenama.

20 stranaka na 100 m² neto – Maksimalni broj stranaka koje mogu istovremeno boraviti u objektu ovisi o neto-površini objekta (površina koja je predviđena za kretanje stranaka, tj. bruto-površina objekta umanjena za površinu koju zauzimaju namještaj i ostala oprema postavljeni u objektu).

Najveći broj stranaka koji može istovremeno boraviti u objektu odgovara neto-površini u četvornim metrima podijeljenoj s 5. Ako je teško odrediti neto-površinu, može se najveći broj stranaka koji istovremeno smiju boraviti u objektu izračunati tako da se bruto-površina podijeli s 10.

Nakon što u objekt uđe maksimalno dozvoljen broj stranaka, daljnji ulasci su mogući tek kad jedna od stranaka iziđe, tj. na jednu stranku koja iziđe, jedna smije ući.

Osigurati zaštitne maske i fizičku distancu za sve osoblje koje dolazi u kontakt licem u lice sa strankama

Maksimalna zaštita posjetitelja i djelatnika. Osoblje treba prilikom interakcije sa strankom koristiti zaštitnu masku koja prekriva nos i usta. Treba im stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke.

Ako je moguće, potrebno je prostorno osigurati razmak od minimalno dva metra između djelatnika i stranke prilikom međusobne komunikacije. Ako je moguće, poželjno je ugraditi zaštitnu pregradu na mjestu komunikacije, koja će fizički odvojiti djelatnika od stranke.

Treba također poticati beskontaktno plaćanje kreditnim karticama.

Osigurati minimalni kontakt između djelatnika koji rade u različitim smjenama – Dvosmjenski rad. Ako je moguće, treba organizirati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom rutinskog čišćenja.

Površine se dezinficiraju prebrisavanjem dezinficijensom na bazi alkohola.

Dezinfekcija prostora – Na ulazu u objekt strankama treba biti dostupan dispenzer s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku pri ulasku.

Također na ulazu treba biti jasno istaknuta obavijest o obvezi održavanja razmaka od minimalno dva metra među strankama te između stranaka i osoblja. Kvake i rukohvate na vratima te sve površine za koje se uoči da ih stranke često dodiruju (primjerice računalni terminali, dodirni zasloni, pribor za pisanje itd.) trebaju se kontinuirano prebrisavati dezinficijensom na bazi alkohola.

Javni prijevoz

Preporuke za rad u djelatnosti prijevoza putnika autobusima tijekom epidemije koronavirusa

Higijena vozačkog mjesta – Održavajte higijenu kabine vozača i svoju radnu okolinu – vozačkog mjesta i kabine tako da se svakodnevno, preporučeno nekoliko puta dnevno prebrišu površine sa sredstvom za dezinfekciju površina. Posebno prebrišite površine koje se često dodiruju rukama kao što su kvake na vratima, volan, radna ploča.

Vožnja s maskom – Ako vozaču nošenje maske ne ometa sigurnu vožnju, preporučljivo je da nosi masku tijekom vožnje. Zaštitnu masku treba redovno mijenjati, a obvezno uvijek kada postane vlažna i mokra. Prije i nakon skidanja maske, ruke treba oprati toplom vodom i sapunom ili ih dezinficirati.

Iskorištene jednokratne maske odlažu se u vreće za smeće koje su smještene u kante s poklopcem.

Higijena ruku – Redovito održavajte higijenu ruku. Kad god je moguće, perite ruke sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi. Ako to nije moguće, koristite dezinfekcijska sredstva koja sadrže 70% alkohola.

Operite ruke prije ulaska u vozilo, nakon izlaska iz vozila, nakon postupaka čišćenja vozila ili kad su ruke vidljivo uprljane, te u ostalim preporučenim situacijama (poslije toaleta, prije jela, poslije brisanja nosa…).

Dezinfekcijsko sredstvo mora biti na raspolaganju na ulazu u vozilo, a pri ulazu u autobus potrebna je dezinfekcija ruku (vozno osoblje i putnici).

Dodirivanje lica – Izbjegavajte rukama dodirivati oči, usta i nos, jer tim putem virus može ući u tijelo.Kontakt s putnicima – Treba izbjegavati bliski kontakt s putnicima i njihovom prtljagom prilikom komunikacije s njima. Održavajte odgovarajući tjelesni razmak (1–2 metra) u svakodnevnom društvenom kontaktu s putnicima i drugim osobama. Ako vozači stavljaju prtljagu u prtljažni prostor, potrebno je poslije toga dezinficirati ruke.Tjelesna udaljenost – Informirajte putnike o važnosti održavanja tjelesne udaljenosti od najmanje jednog metra jednih od drugih. Poštujte mjere, posebice ako uočite putnike s respiratornim simptomima.

Način prijenosa zaraze – Budite svjesni da se koronavirus prenosi kapljično i kontaktom, kada zaražena osoba govori, kašlje ili kiše u blizini zdrave osobe ili dodirivanjem predmeta i površina koje su onečišćene respiratornim izlučevinama oboljele osobe, a nakon toga dodirivanjem očiju, nosa ili usta.

Kihanje/kašljanje. Održavajte higijenu nosa – prekriti usta unutarnjom stranom lakta ili papirnatom maramicom prilikom kašljanja ili kihanja i zatim baciti maramicu u kantu za otpad te oprati ili dezinficirati ruke ako voda i sapun nisu u tom trenutku dostupni.

Higijena putničkog prostora – Redovno čišćenje i prozračivanje unutrašnjosti prijevoznog sredstva (autobusa) prije vožnje i nakon vožnje. Pri čišćenju unutrašnjosti autobusa posebno pazite na naslone za glavu i za ruke putnika, prozorska stakla te rukohvate na ulaznim i izlaznim vratima. Zaštita između putnika i vozača – Preporučuje se postava fizičke barijere između vozačkog mjesta i putnika (od pleksiglasa ili slično), a ne bude li to moguće, prvi red sjedala iza vozača neće se koristiti za prijevoz putnika.

Fizička udaljenost među putnicima – Broj i raspored putnika u sjedalima je takav da omogućava propisani razmak između njih. Treba sjediti jedna osoba u redu, na način da sjede naizmjence na sasvim lijevom i sasvim desnom sjedalu. Ako je moguće, preporučljivo je da putnici koriste zaštitne maske, ako im ne smeta disanju zbog zdravstvenog stanja.

Redovno prozračujte putnički prostor prilikom stajanja na stajalištima. Za vrijeme vožnje koristite prozračivanje unutrašnjosti autobusa ventilacijom. Ako vremenske prilike i temperatura to dozvoljavaju, tijekom vožnje otvorite prozore. Izbjegavajte korištenje klimatizacijskih uređaja ili grijanje.

Kod naplate karata treba poticati plaćanje karata beskontaktnim karticama ili online kupnju, a ako se koristi klasično kartično plaćanje ili gotovina, treba dezinficirati ruke nakon plaćanja.

Oboljenje voznog osoblja – Ako vozno osoblje ili članovi njihove obitelji razviju simptome koji upućuju na o kao što je povišena tjelesna temperatura, grlobolja, kašalj, poteškoće s disanjem, ne idu na posao i odmah obavijeste svog poslodavca.

Iste preporuke vrijede i za tramvaje, gdje kontrolori pri kontaktu s putnicima moraju nositi masku za usta i nos te koristiti jednokratne rukavice koje se moraju dezinficirati ili promijeniti nakon obilaska svakog tramvaja. Zaštitnu masku treba redovno mijenjati, a obavezno uvijek kada postane vlažna i mokra. Prije i nakon skidanja maske, ruke treba oprati toplom vodom i sapunom ili dezinficirati.

Iskorištene jednokratne maske odlažu se u vreće za smeće koje su smještene u kante s poklopcem.Preporuke za rad u željezničkom putničkom prijevozu u prigradskom prometu tijekom epidemije koronavirusa

Za željeznički promet vrijede preporuke isto kao i za autobuse i tramvaje, uz nekoliko iznimki. Naime, kako bi se spriječilo širenje epidemije koronavirusa, u vlakovima je potrebno održavati higijenu kabine strojovođe. Preporuka glasi: “Održavajte higijenu kabine strojovođe i svoju radnu okolinu – vozačkog mjesta i kabine tako da se svakodnevno, preporučeno nekoliko puta dnevno, prebrišu površine sa sredstvom za dezinfekciju površina.

Posebno prebrišite površine koje se često dodiruju rukama kako što su upravljačke ručice, kvake na vratima i radna ploča.

Što se tiče restorana, restoran kola se do daljnjeg ne stavljaju u upotrebu. Kondukteri pri kontaktu s putnicima moraju nositi masku za usta i nos te koristiti jednokratne rukavice koje se moraju dezinficirati ili promijeniti nakon obilaska svakog putničkog vagona.

Zaštitnu masku treba redovno mijenjati, a obavezno uvijek kada postane vlažna i mokra. Prije i nakon skidanja maske, ruke treba oprati toplom vodom i sapunom ili dezinficirati. Iskorištene jednokratne maske se odlažu u vreće za smeće koje su smještene u kante s poklopcem.

Preporuke za rad u knjižnicama i antikvarijatima tijekom epidemije koronavirusa

Radi sprečavanja širenja infekcije u prostorijama knjižnica i antikvarijata, potrebno je osigurati fizički razmak među strankama te između stranaka i djelatnika. Potrebno je također omogućiti dezinfekciju ruku strankama na ulasku u objekt te smanjiti bliski kontakt djelatnika koji rade u odvojenim smjenama.

Nakon vraćanja posuđene knjige u knjižnicu potrebno je knjigu prebrisati dezificijensom (dezificijens se nanese na papirnati jednokratni ručnik i knjiga se prebriše) prije odlaganja na policu.

Potom djelatnik opere ruke toplom vodom i sapunom te utrlja dezinficijens. Kod izdavanja knjige djelatnik uputi stranku da ne prelistava knjigu.

Knjige koje bi se zbog čestog nanošenja dezinficijensa mogle oštetiti poželjno je omotati u plastični omot. Kod razgledavanja antikviteta stranku se uputi da što manje dodiruje izložene predmete.

15 posjetitelja na 100 m² neto. Maksimalni broj stranaka koje mogu istovremeno boraviti u objektu ovisi o neto površini objekta (površina koja je predviđena za kretanje stranaka, tj. bruto površina objekta umanjena za površinu koju zauzimaju namještaj i ostala oprema postavljeni u objektu).

Najveći broj stranaka koji može istovremeno boraviti u objektu odgovara neto površini u četvornim metrima podijeljenoj sa 7. Ako je teško odrediti neto površinu, može se najveći broj stranaka koji istovremeno smiju boraviti u objektu izračunati tako da se bruto površina podijeli s 10.

Nakon što u objekt uđe maksimalno dozvoljen broj stranaka, daljnji ulasci mogući su tek kad jedna od stranaka iziđe, tj. na jednu stranku koja iziđe, jedna smije ući.

Prilikom interakcije sa strankom osoblje treba koristiti zaštitnu masku koja prekriva nos i usta. Treba im stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke.

Ako je moguće, potrebno je prostorno osigurati razmak od minimalno dva metra između djelatnika i stranke prilikom međusobne komunikacije.

Ako je moguće, poželjno je ugraditi zaštitnu pregradu na mjestu komunikacije, koja će fizički odvojiti djelatnika od stranke. Treba također poticati beskontaktno plaćanje kreditnim karticama.

Preporuke za sprečavanje infekcije u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima

Osim fizičkog razmaka među posjetiteljima te između posjetitelja i djelatnika muzeja/galerije/izložbenog prostora, potrebno je također omogućiti dezinfekciju ruku strankama na ulasku u prostor te smanjiti bliski kontakt djelatnika koji rade u odvojenim smjenama.

Maksimalni broj posjetitelja koji mogu istovremeno boraviti u prostoru ovisi o neto-površini prostora (površina koja je predviđena za kretanje posjetitelja, tj. bruto-površina prostora umanjena za površinu koju zauzimaju eksponati zajedno s potrebnim muzejskim/galerijskim/izložbenim namještajem, ostali namještaj i oprema postavljeni u prostoru).

Najveći broj posjetitelja koji može istovremeno boraviti u prostoru odgovara neto-površini prostora u četvornim metrima podijeljenoj s 10. Ako je teško odrediti neto-površinu, može se najveći broj posjetitelja koji istovremeno smiju boraviti u prostoru izračunati tako da se bruto-površina podijeli s 20.

Nakon što u prostor uđe maksimalno dozvoljen broj posjetitelja, daljnji su ulasci mogući tek kad jedan od posjetitelja iziđe, tj. na jednoga posjetitelja koji iziđe, smije jedan ući.

Maksimalna zaštita posjetitelja i djelatnika. Osoblje treba prilikom interakcije s posjetiteljima koristiti zaštitnu masku koja prekriva nos i usta.

Sportaši

Održavanje treninga dopušta se športašima i športašicama I. i II. kategorije u pojedinačnim športovima koji imaju izdano rješenje o kategorizaciji koju sukladno članku 6. Zakona o sportu izdaju Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih.

Treninzi se dopuštaju i športskim ekipama u muškoj i ženskoj seniorskoj konkurenciji koji nastupaju u najvišem stupnju natjecanja.

Organizacija treninga moguća je isključivo na športskim objektima koji mogu udovoljiti takvim tehničkim i sigurnosnim uvjetima da se može poštovati fizička udaljenost od 5 metara među svim športašima, odnosno da postoji prostor od 20 četvornih metara po športašu.

Trening istovremeno smije biti organiziran za najviše 5 osoba uključujući jednog trenera i s minimalnim brojem tehničkog osoblja koji rade na pojedinom objektu na koje se također odnose sve mjere prije, tijekom i nakon treninga.

Na športskom objektu moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti propisani važećim uputama tijekom trajanja mjera, za što su nadležni gradski športski savezi ili zajednice odnosno županijski stožer civilne zaštite.

Za svaki trening uspostavit će se sustav vođenja evidencije treniranja (podaci o treneru, športašu, asistentu i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za odvijanje treninga te lokaciji treniranja) radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Evidencija će se voditi i za pojedinačne treninge s trenerom, za sve športove.

Treninzi smiju biti održani samo sukladno rasporedu i s točno onim športašima i trenerima te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je navedeno u rasporedu.

Ako netko ima povišenu tjelesnu temperaturu ne smije dolaziti na treninge, a posumnja li se ili utvrdi li se tijekom treninga da netko ima povišenu tjelesnu temperaturu ili bilo kakve simptome respiratorne bolesti trening se prekida te se oboljeli upućuje obiteljskom liječniku na daljnju obradu.

U slučaju potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika na treningu, pri bliskom kontaktu zdravstveni radnik mora koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno kiruršku masku, kombiniranu s vizirom i jednokratne rukavice.

Igračima i trenerima na trening se preporučuje da dolaze pojedinačno, osobnim vozilima, u opremi za trening uz izbjegavanje korištenja prostorija svlačionice.

Tijekom treninga preporučuje se da drže razmak od 5 metara kao nužne udaljenosti za fizičku distancu.

Gdje god je moguće treninzi se trebaju održavati na otvorenom terenu.

Nakon korištenja lopti, rekvizita i ostale opreme potrebne za trening, sva se mora po završetku treninga dezinficirati.

Za treninge u kontaktnim športovima gdje nije moguće održavati fizičku distancu između trenera i športaša, preporučuje se da uvijek isti trener i isti športaš odrade trening.

Svakom igraču preporučuje da ima svoju označenu plastičnu bocu s tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj s imenom športaša.

Plastične boce za napitke i ostali otpad nastao tijekom treninga odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.

Nakon treninga igrači i treneri odlaze izravno kući, bez tuširanja i bez ulaska u svlačionicu, poštujući mjere fizičke udaljenosti, najbolje odvojeno, jedan po jedan.

Nakon svakog treninga zatvorene športske objekte (sve dijelove športskog objekta – trenažni prostor, sanitarni čvor…) potrebno je dezinficirati prema naputcima HZJZ-a.

Preporuke za provođenje državnog stručnog ispita za prioritetne grupe polaznika tijekom epidemije koronavirusa

Državnom stručnom ispitu za prioritetne grupe polaznika tijekom epidemije koronavirusa može pristupiti isključivo kandidat koji ne pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti, što se može očitovati sljedećim simptomima:

Povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl. Državnom stručnom ispitu ne može pristupiti osoba koja se nalazi pod zdravstvenim nadzorom, tj. ako je u samoizolaciji.

Jedino se prethodna dva kriterija primjenjuju kao zdravstvena diskvalifikacija za pristupanje ispitu, odnosno ne može se od kandidata zahtijevati da prilože negativan rezultat testiranja na SARS-CoV-2.

Osobama koje udovoljavaju spomenutim uvjetima potrebno je omogućiti nesmetano polaganje državnog stručnog ispita u najranijem mogućem roku, bez posljedica na njihovu štetu.

Ispitni prostor i dolazak kandidata

Mjesto održavanja ispita i pripadajuće prostorije potrebno je prije dolaska temeljito oprati i ako je moguće dezinficirati, uključujući i sanitarne prostorije.

Neposredno prije dolaska kandidata preporučuje se i prozračivanje prostorija (ulazak i cirkulacija svježeg zraka).

Dolazak kandidata na ispit treba organizirati na način da se ne grupiraju pri dolasku (izvan i unutar ustanove poželjan je fizički razmak od 2 metra).

Kandidate treba prije njihova dolaska upozoriti da trebaju ponijeti pribor koji im je potreban za ispit (posebno pisaći pribor) i da sebi prije dolaska izmjere tjelesnu temperaturu.

Anketiranje kandidata. Na ulazu u ustanovu kandidati se prozivaju jedan po jedan i uručuje im se kratka anketa s pitanjima:

• Ime, prezime i potpis

1. Imate li bilo kakve znakove akutne respiratorne bolesti koja može uključivati: povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa?

2. Je li Vam propisana mjera samoizolacije?

Kandidat ispunjava anketu koristeći isključivo vlastitu olovku.

Za ovakav prihvat kandidata i prikupljanje anketa potrebno je zadužiti jednu osobu koja nosi masku i ima rukavice koje skida i odbacuje u koš za smeće s poklopcem nakon što postupak završi. Potom treba dobro oprati ruke tekućom toplom vodom i sapunom u trajanju od 20 sekundi.

Dopuštanje ulaska kandidatima

Nakon potpisivanja obrasca i ako su odgovori na oba pitanja negativni, osobi se dopušta pristup ustanovi. Na ulazu u ustanovu treba smjestiti dozator s dezificijensom kako bi svaki kandidat mogao dezinficirati ruke. Kandidat potom nastavlja ravno u prostoriju gdje se nalazi ispitna komisija.

Kretanje kandidata

Kretanje kandidata u ustanovi nastojat će se organizirati na način da kandidat, ako to nije nužno, sam ne otvara ni ne zatvara vrata.

Održavanje ispita

Usmeni dio ispita održava se na način da se u prostoriji nalazi ispitna komisija s najmanjim mogućim brojem članova koji sjede na udaljenosti od 2 metra jedan od drugog.

Osim toga, kandidat sjedi na udaljenosti od najmanje 2 metra od članova ispitne komisije. Trajanje usmenog dijela ispita treba skratiti na najmanju moguću mjeru.

Pismeni dio ispita provodi se u dovoljno velikoj prostoriji iza zatvorenih vrata i, ako je moguće, s otvorenim prozorima. Kandidate na stolu treba dočekati u kuverti zatvoren test, kako bi se smanjila interakcija ljudi u istoj prostoriji.

Kandidati ulaze jedan po jedan na način da prvi kandidat koji uđe sjeda za najudaljenije mjesto u prostoriji, gledajući od vrata, i tako po redu. Razmak među kandidatima i s ispitnom komisijom treba biti najmanje 2 metra. Trajanje pismenog dijela ispita treba također svesti na najmanju moguću mjeru.

Izlazak kandidata

Po završetku testa, kandidat ostavlja dovršeni test u kuverti na stolu gdje ga je i pisao. Preporučuje se da se izlazak kandidata iz prostorije i ustanove organizira tako da izlaze jedan po jedan i to prvi izlazi kandidat najbliže vratima. Pri izlasku iz ustanove kandidati dezinficiraju ruke na dozatorima s dezificijensima koji se nalaze na ulazu/izlazu iz ustanove.

Čišćenje prostora nakon ispita

Po obavljenom ispitu, prostorije se očiste (pod se pere uobičajenim deterdžentom za pranje, a površine koje su se dodirivale [kvake, stolovi i slično] peru se, a potom i dezinficiraju. Prostorije se dobro prozrače (prozori se drže širom otvorenima najmanje 15-tak minuta).

Nošenje maski

Ako se provođenje ispita može organizirati na opisani način, nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos kod kandidata i članova ispitne komisije nije nužno ali se preporučuje.