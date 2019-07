Prtljažnik Granićeve Opel vectre uvijek je bio prepun svježeg novca!

Autor: 7 Dnevno

U drugom nastavku feljtona o, Očenašeku Mati Graniću, u prošlome broju, pisali smo o neugodnim repovima koji su se vukli za njim i njegovom ljubavnicom Spomenkom Cek iz vremena njihove diplomatske karijere. Podsjetimo, neki mediji su se svojedobno dokopali liste koju je hrvatska podružnica American Expressa dostavila Ministarstvu vanjskih poslova, koje je podmirivalo troškove bivšeg ministra Granića i njegovih potčinjenih – iz elitnih restorana, prestižnih butika i draguljarnica, diplomatskih dućana itd.

U to vrijeme, kada su potezane kartice Ministarstva vanjskih poslova po najpoznatijim europskim draguljarnicama na teret državnog proračuna, Mate Granić, je izgradio i velebnu kuću u zagrebačkim Remetama. Građevinske tvrtke i radnici koji su bili angažirani na tom Granićevom velebnom zdanju, vjerojatno dok su živi neće zaboraviti isplate za obavljeni posao u „cashu” i to iz prtljažnika njegove Opel vectre u kojem se nalazila ogromna količina „svježeg” novca. (Izvor: Janko Hađar i Tjedno.hr).

Očevici tvrde da ih je taj prizor podsjećao na filmove velikih pljački vlakova ili banaka. Uz Matu Granića često je isplatama nazočila i gospođa Granić. Kao djelatnica HNB-a itekako je morala znati odakle njezinu suprugu toliki novac od čije količine se ponekad nije mogao jednostavno zatvoriti poklopac prtljažnika automobila u njihovu vlasništvu. Sam način takvog prijevoza novca bio je i više nego bizaran.

Ni tadašnji ministar vanjskih poslova Njemačke, gospodin Kinkel, nakon jednog službenog posjeta Zagrebu, kada je na poziv otišao u privatni posjet Granićima, nije se mogao načuditi odakle Graniću tolika kućerina, pisali su mediji. O Mati Graniću i lakoći bogaćenja mogli bi se napisati tomovi; svojedobno je završio i u Remetincu u poznatoj „mirogojskoj aferi” — „pola meni, pola tebi, pola Bagi”, ali se naš najpoznatiji lobist i iz te afere spretno izmigoljio.

Doveo Mesića na Pantovčak

Očenašek je i iz brojnih afera izlazio formalno čist. Nije se zapleo ni u mrežu istrage koja se plela oko nestanka brojnih vrijednih umjetnina u diplomatsko-konzularnoj mreži u vrijeme dok je bio ministar. Naprotiv, bivši Tuđmanov bliski suradnik i Sanaderov šef, uplovio je u 21. stoljeće djelujući i dalje po modelu – red politike, red biznisa – da bi nakon debakla s Hrvatskom strankom prava, čiji je bio savjetnik, izjavio da definitivno izlazi iz politike, posvetivši se od 2007. dekanskim obvezama na Visokoj novinarskoj školi.

Dakako, nije zanemario pružanje konzultantskih usluga istoj onoj banci od koje je prije više od 15 godina, ni „ne ušavši” u nju, dobio kredit od 300.000 maraka…

Njegovi oponenti i dobri poznavatelji kažu da je Granić upropastio HDZ sa svojim odricanjem od Franje Tuđmana i izgubio na izborima za predsjednika države. On je kriv jer je doveo Ivicu Račana na vlast, a Stjepana Mesića na Pantovčak. On je potpisao štetan ugovor o normalizaciji odnosa s tadašnjom Jugoslavijom, Srbijom i Crnom Gorom, u čijem članku 4. piše — „Stranke će se” – kao da smo jednaki bili u ratovanju – „naknadno dogovoriti o naknadama štete” – kao da smo mi počeli rat, kao da je doista bio građanski rat…

Njegova tvrtka Magra imala je više afera i propala je. Tzv. Očenašek je sve samo ne naivan savjetnik. On je imao kredit Hypo banke za izgradnju kuće od 300.000 eura. Nijemci su bili začuđeni kako netko u ovako ratom pogođenoj zemlji može u Hrvatskoj graditi takvu kuću. Istodobno, kao savjetnik Hypo banke, godišnje je primao od njih 200.000 eura.

A nedavno objavljena knjiga Mate Granića pod nazivom „Diplomatska oluja” zgrozila je mnoge, a ponajviše admirala Davora Domazeta Lošu, koji je u Bujici na Z1 televiziji izjavio da Granić samim nazivom knjige vrijeđa svih 183 tisuće sudionika briljante oslobodilačke akcije o kojoj se uči na najprestižnijim vojnim akademijama.

„Granić u toj knjizi u prvi plan stavlja sebe osobno i svoje učenike, koji danas vladaju Hrvatskom za interese svjetskih centara moći”, kaže Lošo. „Niti Granić zna što je ‘Oluja’, niti Domovinski rat”, jasan je bio Domazet i dodao: „Nije on znao previše niti o vanjskoj politici, jer je to netko drugi vodio umjesto njega. Tuđman u Matu Granića nije imao povjerenja!”

Šušak: ‘Mate, lijepo nam reci što si opet zabrljao?’

Za Granića i „Graniće”, dr. Tuđman je jednom prigodom rekao: „Mislite da ja ne znam tko su oni?! Znam ja tko su oni! Oni će biti tu pored mene da ih ja mogu kontrolirati, ali neću donijeti niti jednu odluku koju predlože…!”

„Sjetimo se samo sporazuma kojeg je Granić uvalio teško bolesnom predsjedniku Tuđmanu”, podsjeća dalje Lošo i navodi: „Uvalio mu je da Bosna i Hercegovina ima izlaz na more, da muslimani mogu svojatati Neum! Iza toga je stajao upravo Mate Granić i njegova ekipa! Stajali su i iza sporazuma na Prevlaci sa Crnom Gorom, opet na štetu Hrvatske…”

Admirala Lošu posebno je zasmetalo što Mate Granić, u svojoj knjizi, sebi i diplomatima, kao veliki uspjeh, pripisuje tzv. mirnu reintegraciju Hrvatskog Podunavlja:

„To je bila pobjeda naših službi, a ne diplomacije”, govorio je Lošo i otkrio: „’Oluja’ nije bila zadnja operacija u Domovinskom ratu. Nisu to bile ni operacije ‘Maestral’ i ‘Južni potez’. To je bila operacija ‘Manjinjorgo’, kojom smo obavještajnim metodama natjerali Srbe da pristanu na mirnu reintegraciju. Da to nisu učinili, uslijedila bi vojna operacija. Operacija ‘Manjinjorgo’ krenula je odmah nakon ‘Oluje’, ali o tome sigurno nisu smjeli znati Mate Granić i njemu slični,” prisjeća se admiral Domazet i objašnjava:

„To je bila vrlo uska operacija vojne obavještajne službe, za koju su znali samo HIS i SIS, uz znanje predsjednika i ministra obrane. Da nije uspjela, Vukovar i Hrvatsko Podunavlje vratili bismo vojnim putem. Srpski general, Dušan Lončar, na stol je dobio izvještaj kako ga hrvatske službe prisluškuju. Prisluškivali smo sve – od Miloševića na niže… Uspjeli smo čak sukobiti Miloševića i Ražnatovića, a dobro se zna kako je to završilo…”, rekao je admiral.

Lošo je u Bujici objasnio i odnos Mate Granića i Gojka Šuška: „ Dobro se sjećam jednog sastanka na kojemu je Granić nešto muljao predsjedniku Tuđmanu, pa mu je ministar Šušak u jednom trenutku rekao: “Mate, hajde ti nama lijepo reci, što si to opet napravio, jesi nešto potpisao i zabrljavio? Reci nam to odmah, dok još imamo vremena sve ispraviti…”