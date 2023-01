PROVOKACIJE UMOTANE KAO NOVOGODIŠNJI ‘POKLON’! Dačiću stiglo oštro upozorenje: ‘Niste dobrodošli’

Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković upozorila je u petak šefa srbijanske diplomacije Ivicu Dačića da će njegov eventualni dolazak na obilježavanje 9. siječnja kao dana Republike Srpske prouzročiti pogoršanje međudržavnih odnosa.

Podsjetimo, vlasti u RS-u imaju u planu u Banja Luci i Istočnom Sarajevu održati manifestacije 8. i 9. siječnja kojima bi proslavili “dan Republike Srpske”, čemu se mnogi protive, budući je ustavni Sud BiH već u dva navrata obilježavanje tog datuma označio neustavnim i stavio izvan snage entitetske zakone kojima je on označen službenim praznikom.

Ministar vanjskih poslova Srbije Dačić, kako je najavljeno, trebao bi doputovati 9. siječnja u Istočno Sarajevo gdje vlasti RS-a na čelu s Miloradom Dodikom planiraju veliku paradu uz sudjelovanje naoružanih pripadnika policije.





‘Niste dobrodošli’

Osim Dačića, u BiH bi u ponedjeljak trebalo stići još nekoliko ministara iz srbijanske vlade, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio je da u tom izaslanstvu bude i njegov sin Danilo Vučić.

Ministrica Turković poručila je svom srbijanskom kolegi Dačiću kako on i ostali članovi vladina izaslanstva nisu dobrodošli u BiH tog dana.

“Dolazak visokog izaslanstva Republike Srbije i sudjelovanje u neustavnim aktivnostima izravno narušava odnose Bosne i Hercegovine i Republike Srbije”, stoji u poruci koju je Turković poslala Dačiću.

Također ga je podsjetila na pravomoćne presude Ustavnog suda BiH koji je utvrdio kako RS obilježavanjem 9. siječnja narušava obveze koje proistječu iz Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije te Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te ustav BiH.

Najavljeni prosvjedi

Istaknula je i kako je neprovođenje odluka Ustavnog suda u BiH tretirano kao kazneno djelo odnosno, kako se organizatori spornih proslava mogu suočiti s kaznenim progonom.

Najava još jednog obilježavanja 9. siječnja kao dana RS-a prouzročila je brojne osude u Federaciji BiH zbog čega su neke bošnjačke udruge zaprijetile prosvjedima u ponedjeljak na crti međuentitetskog razdvajanja.









Iz sarajevske su policije najavili kako će zbog parade u Istočnom Sarajevu poduzeti dodatne mjere sigurnosti kako bi spriječili moguće izgrede i provokacije.

Vlasti RS-a obilježavaju 9. siječnja u znak sjećanja na taj datum iz 1992. godine kada je skupina srpskih zastupnika u skupštini tadašnje SR BiH jednostrano proglasila “srpsku republiku” što je bio uvod u rat i masovne progone Hrvata i Bošnjaka s teritorija koji je sada u sastavu RS.

Vole znakovite datume

Podsjetimo, danas je Ivica Dačić, koji je svojevremeno kazao da su “ustaše pobile 91 člana obitelji Tesla” bio u Zagrebu, gdje je baš na 80. obljetnicu Tesline smrti stigao u goste na poziv Milorada Pupovca i u društvu Tomislava Žigmanova, ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kako bi malo “odledio odnose Srbije i Hrvatske” na tradicionalnom božićnom prijemu, koji je organiziralo Srpsko narodno vijeće.









“Patrijarh me podsjetio da sam ovdje bio na njegovom ustoličenju na funkciju metropolita. Pitao sam ga koje godine, pošto je to kod mene dosta problematično, ali 2014. je to bilo. Upravo smo ovdje govorili o potrebi da iznađemo zajedničke interese i služimo miru i interesima naših naroda koliko god možemo. Iako Hrvati i Srbi slave Božić po različitim kalendarima, mislim da se možemo složiti da se na današnji dan nalazimo u miru i radosti”, započeo je Dačić.

‘Srbija aktivno radi na promoviranju položaja hrvatske manjine’

“Moje prisustvo ovdje predstavlja Srbija aktivno radi na promoviranju položaja hrvatske manjine snažnu poruku o potrebi razgovora i definiranju odnosa Beograda i Zagreba. Moramo razgovarati i dogovoriti se. Zato smo ovdje danas na prijedlog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je zadužio Žigmanova, Pupovca i mene da nađemo način za oživljavanje dijaloga.

Mi prepoznajemo značajan neiskorišten prostor i potrebu za unaprjeđenje odnosa. To je moguće samo kroz dijalog i bez skrivenih agendi. Hrvatska je učinila važan korak ka punoj integraciji EU, na čemu joj upućujemo iskrene čestitke. Pojedinačni napredak naših susjeda možemo tumačiti kao i naš uspjeh”, nastavio je šef srpske diplomacije.

Dačić je istaknuo i kako je u “cilju promocije multietničnosti važno da se kontinuirano osuđuje govor mržnje i napade” te da “Srbija aktivno radi na promoviranju položaja hrvatske manjine”.

