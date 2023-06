Provjerite svoje dokumente: Ako ste ih podizali u pandemiji, istekla im je valjanost: ‘Očekujemo velike gužve na šalterima’

Autor: I.G.

Prošao je rok u kojem su građani mogli koristiti dokumente koji su istekli za vrijeme pandemije. Prema trenutnim podacima, više od 183 tisuće osobnih iskaznica, 397 tisuća putovnica i oko 74 tisuće vozačkih dozvola više nisu važeći. Kraj pandemije službeno je proglašen 12. svibnja, a građani su imali dodatnih 30 dana od tog datuma za korištenje isteklih dokumenata, što je rok istekao jučer.

Miroslav Maretić, voditelj Službe za upravne poslove u Ministarstvu unutarnjih poslova, gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a, izjavio je da je kazna za isteklu osobnu iskaznicu 60 eura.

“Očekujemo velike gužve i preporučujemo korištenje redomata. Svake godine tijekom ljetnih mjeseci imamo povećan pritisak na šalterima jer naši građani iz inozemstva dolaze na godišnje odmore pa žele ishoditi dokumente”, istaknuo je Maretić.





Dodao je da prilikom ishođenja nove osobne iskaznice građani moraju donijeti staru, isteklu osobnu iskaznicu, uplatiti iznos od 13,27 eura i dostaviti fotografije.

Dokumenti koji su jučer istekli više ne vrijede ni za ulazak u banku, ni za posjet pošti, ni za tehnički pregled vozila, niti za prelazak preko granice. Međutim, građani su bili unaprijed obaviješteni prije mjesec dana o ovom postupku.

Na šalterima Policijske uprave Split, radni dan je protekao uobičajeno.

“Do 14 sati zaprimili smo oko 207 zahtjeva za izdavanje osobnih iskaznica, ali radimo do 19:30, pa će taj broj biti još veći. Također smo uručili 200 osobnih iskaznica do sada, a do kraja dana taj broj će se povećati”, rekla je Dijana Jakšić, načelnica Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Ne računajući prijave stranaca, vozačke dozvole, putovnice i oružne listove. Na području Splita, Šolte i Podstrane, čiji građani ovdje predaju zahtjeve, u travnju je bilo 14 tisuća isteklih osobnih iskaznica. Dio građana od tada je predao zahtjeve, izdane su im nove, ali ih je određeni broj u međuvremenu istekao.

“Tako da je izvjesno da je ostao jedan veći broj isprava koje su istekle pa ovom prilikom pozivamo građane da ipak još jednom pogledaju svoje osobne iskaznice, posebno one koje su izdane na 5 godina jer moguće je da im je to promaklo i da dođu kod nas i da zamijene, preporučujemo korištenje našeg programa za rezervaciju termina redomat”, dodala je Dijana Jakšić.