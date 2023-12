Provjerite radno vrijeme trgovina i šoping-centara na Badnjak, Božić i Štefanje

Autor: Dnevno.hr

Donosimo vam pregled radnog vremena trgovina za nadolazeći Badnjak, Božić i blagdan Sv. Stjepana. Neke trgovine tih dana neće raditi, neke će raditi skraćeno, a neke će biti otvorene.

Trgovine i drogerije

Kaufland

Kaufland će raditi ovu nedjelju na Badnjak, 24.12., i to od 7 do 16 sati. No u ponedjeljak, 25.12., i utorak, 26.12., Kauflandove trgovine će biti zatvorene.

Lidl

Lidlove trgovine diljem Hrvatske, njih 109, neće raditi na Badnjak, 24.12., na Božić, 25.12., na blagdan Sv. Stjepana, 26.12., na Staru godinu, 31.12., te na Novu godinu, 1.1.2024. Ostale dane Lidl će raditi prema uobičajenom rasporedu.

Konzum









“Dragi kupci, isplanirajte svoju kupnju na vrijeme jer naše prodavaonice neće raditi za Božić, 25.12., i Svetog Stjepana, 26.12. Također, naše prodavaonice će za Badnjak, 24.12., raditi prema posebnom radnom vremenu”, stoji na Konzumovoj stranici.

Radno vrijeme Konzumovih prodavaonica pogledajte ovdje.

Studenac









Studenac na Badnjak, 24.12., radi po nedjeljnom radnom vremenu, a na Božić, 25.12., i na blagdan Sv. Stjepana, 26.12., neće raditi.

Spar

“Na Badnjak, 24. prosinca, INTERSPAR hipermarketi u cijeloj Hrvatskoj radit će do 17 sati, dok će poslovnica u Mall of Split bit zatvorena. SPAR supermarketi također će raditi skraćeno, do 14 sati. Izuzetak su SPAR supermarketi Supernova Zadar, Valpovo, Šibenik, Ludbreg, Kaštel Sućurac i Gospić, koji će raditi do 15 sati. SPAR supermarket Vukovar radit će do 16 sati, a SPAR supermarket Martinkovac do 17 sati”, odgovorio nam je Spar na upit o blagdanskom radnom vremenu.

Sve SPAR i INTERSPAR trgovine bit će zatvorene na Božić, 25. prosinca, blagdan Svetog Stjepana, 26. prosinca, i na Novu godinu, 1. siječnja.

Tommy

Na Badnjak neće raditi sljedeće Tommy prodavaonice:

Tommy Maximarket na otoku Visu na adresi Ulica bana Jelačića 43

Tommy Maximarket na otoku Krku na adresi Odvojak Stjepana Radića 2

Tommy Maximarket u Rijeci na adresi Trg Ivana Koblera 1

Tommy Supermarket u Šibeniku na adresi Ante Šupuka 10

Tommy prodavaonice koje se nalaze u sklopu trgovačkih centara rade prema radnom vremenu trgovačkog centra u kojem se nalaze. Ostale Tommy prodavaonice će na Badnjak raditi skraćeno do 14 sati.

Na Božić, 25.12., i na Sv. Stjepana, 26.12., Tommy prodavaonice neće raditi.

Plodine

Plodine su obavijestile svoje kupce o radnom vremenu svojih supermarketa u nadolazećem periodu. Radit će ovako:

Badnjak 24.12.2023. – 7 do 18 (vrijedi za supermarkete s radnom nedjeljom)

Božić 25.12.2023. – zatvoreno

Sveti Stjepan 26.12.2023. – zatvoreno

Iznimke su supermarketi u sklopu trgovačkih centara koji rade prema radnom vremenu trgovačkog centra. Ovdje možete provjeriti radna vremena pojedinih trgovina.

KTC

KTC supermarketi neće raditi na Badnjak, Božić i Štefanje, kao ni na Staru i Novu godinu.

Bipa

“Sve BIPA poslovnice bit će zatvorene 25.12.2023., 26.12.2023., 1.1.2024. i 6.1.2024.”, stoji na stranici. Nedjeljno radno vrijeme Bipinih poslovnica do kraja godine možete vidjeti ovdje.

dm

Radno vrijeme dm trgovina za nadolazeće blagdane možete provjeriti ovdje.

Müller

Radno vrijeme Müller poslovnica za nadolazeće blagdane možete provjeriti ovdje.

Pekarnice

Dubravica

Dubravica je putem svoje internetske stranice informirala kupce o blagdanskom radnom vremenu. Evo koje će poslovnice raditi 24.12. i 31.12.:

P-1 Zaprešić 7-12 h

P-2 Dolac 7-13 h

P-3 Gajnice 7-13 h

P-Trešnjevka 7-13 h

P-5 Jarun 7-13 h

P-6 Utrine 7-13 h

P-7 Kvatrić 7-13 h

P-8 Prečko 7-13 h

P-9 Terminal 7-13 h

P-10 Zabok 7-13 h

P-14 Črnomerec 7-13 h

P-16 radno vrijeme centra

P-21 Autobusni do 17 h

P-25 radno vrijeme centra

P-26 Gajeva 7-13 h

P-33 Zapruđe 7-13 h

P-35 Point centar

P-Tržnica Špansko 7-13

P-38 Marles 7-13 h

P-39 Avenue Mall radno vrijeme centra

“Poštovani kupci na Božić i blagdan Svetog Stjepana naše poslovnice ne rade”, stoji na stranici.

Pan-pek

Tijekom blagdana, 23., 24. i 26.12., Pan-pek poslovnice radit će prema rasporedu koji možete vidjeti ovdje. Poslovnice su zatvorene na Božić, 25.12.

Mlinar

Radno vrijeme Mlinarovih prodajnih mjesta za nadolazeće blagdane možete provjeriti ovdje.

Šoping-centri

Westgate

“Centar će biti zatvoren na datume: 24.12., 25.12., 26.12., 31.12., 1.1. i 6.1. (izuzev igraonice Family Park)”, stoji na stranici centra.

City Center one East Zagreb, West Zagreb i Split

Na Badnjak će centri raditi skraćeno, a neće raditi na Božić, Svetog Stjepana, Staru ni Novu godinu.

City Center one West Zagreb:

24.12.2023. – Badnjak – Centar radi od 9 do 17 sati

25.12.2023. – Božić – Centar je zatvoren

26.12.2023. – Sveti Stjepan – Centar je zatvoren

City Center one East Zagreb:

24.12.2023. – Badnjak – Centar radi od 9 do 17 sati; Cineplexx – 10:30 do 14:30 sati

25.12.2023. – Božić – Centar je zatvoren

26.12.2023. – Sveti Stjepan – Centar je zatvoren; Cineplexx – 14:30 do 22 sati

City Center one Split:

24.12.2023. – Badnjak – Centar radi od 9 do 17 sati; Cineplexx – 10:30 do 14:30 sati

25.12.2023. – Božić – Centar je zatvoren

26.12.2023. – Sveti Stjepan – Centar je zatvoren; Cineplexx – 14:30 do 22 sati

Avenue Mall

Trgovine će u Avenue Mallu raditi skraćeno na Badnjak, 24.12., i to od 9 do 18 sati. Trgovine u centru neće raditi 25.12., 26.12. ni 1.1. Radno vrijeme centra i trgovina možete provjeriti ovdje.

Arena Centar

“Trgovine Arena Centra rade svake nedjelje u prosincu osim 31.12. Arena Centar neće raditi na Božić, 25.12., te na blagdan Sv. Stjepana, 26.12. Na Badnjak, 24.12., trgovine rade skraćeno od 9:00 do 17:00”, stoji na stranici centra.

Point Shopping Centar

Point Shopping Centar bit će otvoren ovu nedjelju na Badnjak, 24.12., i na Staru godinu, 31.12., a radit će skraćeno do 14 sati. Blagdansko radno vrijeme možete provjeriti ovdje.

Z Centar

Na Badnjak, 24.12., trgovine u sklopu centra rade skraćeno od 9 do 17 sati, a hipermarket radi od 7 do 18 sati. Caffe bar, restorani, Hall of Game i MiniPolis rade do 18 sati. Na Božić, 25.12., trgovine i pojedini poslovni objekti ne rade osim Wow bara, Casina i CineStara. Slična je situacija i na blagdan Sv. Stjepana, 26.12., samo će pojedini objekti raditi, dok trgovine neće.

Supernova šoping-centri

Supernova centri ne rade blagdanima, a što se tiče nedjelja, svaki centar ima drugačiji raspored onih radnih do kraja godine. Ove nedjelje na Badnjak, 24.12., i na Staru godinu, 31.12., rade svi po uobičajenom nedjeljnom radnom vremenu svakog centra, koje možete provjeriti na stranicama.

King Cross

King Cross je otvoren sve nedjelje do kraja godine, a na Badnjak i Staru godinu će raditi skraćeno:

24.12.2023. (Badnjak) od 9 do 17 sati

31.12.2023. (Stara godina) od 9 do 17 sati

Interspar u King Crossu će tijekom sljedećih dana raditi dulje, do 22 sata. Što se tiče ostalih blagdana, King Cross neće raditi na Božić, Svetog Stjepana, Novu godinu i na Sveta tri kralja.

Designer Outlet Croatia

Centar neće raditi ovu nedjelju, na Badnjak, ali ni na Božić ni na blagdan Svetog Stjepana.

Family Mall

Family Mall je na svojim stranicama izvjesio radno vrijeme za period od 24.12. do 26.12. Trgovine tih dana neće raditi, Plodine će raditi na Badnjak od 7 do 18 sati dok će na Božić i Sv. Stjepana biti zatvorene. Pojedini objekti će tih dana raditi, a koji točno, možete vidjeti ovdje.

Hey Park Zadar i Vukovar

Ovu nedjelju na Badnjak, 24.12., radit će oba centra i to na stranici piše “minimalno od 8 do 16 sati”.

Trgovački centar Lumini Varaždin

Na Badnjak, 24.12., trgovine u centru Lumini rade od 9 do 17 sati, na Božić, 25.12., i Svetog Stjepana, 26.12., trgovine neće raditi.

Portanova Osijek

Trgovine ovu nedjelju, na Badnjak, rade skraćeno do 9 do 17 sati. U ponedjeljak, 25.12., i utorak, 26.12., trgovine neće raditi.

Mall Osijek

Mall Osijek neće raditi ni na jedan od narednih blagdana, uključujući Badnjak, Božić, Svetog Stjepana, Staru godinu, Novu godinu i Sveta tri kralja.

Tower Centar Rijeka

Centar će raditi ovu nedjelju, 24.12., ali skraćeno do 10 do 17 sati. Neće raditi 25.12., 26.12. ni 31.12.

ZTC Rijeka

Centar će raditi na Badnjak, 24.12., i to skraćeno do 9 do 17 sati. Skraćeno će raditi i na Staru godinu, 31.12., isto od 9 do 17 sati. Neće raditi ostale dane blagdana.

Max City Pula

Na Badnjak trgovine i većina ostalih sadržaja radit će skraćeno, do 17 sati. Plodine će raditi do 18 sati, a Hrvatska pošta će biti zatvorena. Trgovine i većina ostalih sadržaja neće raditi na Božić, blagdan Svetog Stjepana, Staru godinu, Novu godinu i na blagdan Sveta tri kralja.

Pula City Mall

Centar će raditi skraćeno na Badnjak, 24.12., od 9 do 17 sati.

Mall of Split

Mall of Split ne radi nedjeljama u prosincu, tako da neće raditi ni na Badnjak ni na Staru godinu.

Joker Split

Joker će raditi ovu nedjelju, 24.12., do 16 sati. “Na blagdan Božića 25.12. i Svetog Stjepana 26.12. centar Joker neće raditi”, stoji na stranici.

Galerija Poreč

Ovu nedjelju, 24.12., na Badnjak centar će raditi skraćeno do 9 do 16 sati.

Ostale trgovine

Bauhaus

“U nedjelju, 24.12., ponedjeljak, 25.12., i utorak, 26.12.2023., BAUHAUS prodajni centri su zatvoreni”, stoji na stranici.

Emmezeta

24.12.,25.12. i 26.12. Emmezetine trgovine neće raditi. Uobičajeno radno vrijeme svake trgovine možete provjeriti ovdje.

Pevex

Radno vrijeme Pevex prodajnih centara za nadolazeće blagdane možete provjeriti ovdje.

IKEA

IKEA je nedjeljama i praznicima zatvorena, osim 16 odabranih nedjelja u godini. No ona u Zagrebu neće raditi ni 24.12. ni 31.12. Na Badnjak, 24.12., radit će studio za planiranje Split i dostavni centar Split od 9 do 17 sati.