PROTIV ORBANA SU SE UJEDINILI SVI! Žele ga vidjeti dolje, od ‘crvenih’ do ‘crnih’: ‘Bolje mu je nego što se čini iz Zagreba’

Autor: Dnevno.hr/A.F.

U Mađarskoj se u nedjelju održavaju parlamentarni izbori, a prema anketama, oni će biti najteži za aktualnog premijera Viktora Orbana koji je u toj zemlji na vlasti 12 godina.

Mađarska oporba je shvatila da protiv njega nema nikakve šanse pa se odlučila ujediniti. Tako zajedno na izbore ide šarena lepeza stranaka, od socijalista, preko liberala i zelenih, do Jobbika, bivše krajnje desnice, a sada stranke desnog centra. Kandidat ujedinjene oporbe je relativno nepoznati nestrnaački konzervativac Péter Márki-Zay, gradonačelnik Hódmezővásárhelyja, grada koji se nalazi na jugoistoku zemlje.

Hoće li Orban izgubiti izbore i imali li oporba šanse, otkrio nam je politički analitičar Davor Gjenero.

‘Orbanova pozicija nije tako loša’

“Mislim da se precjenjuje značenje te situacije. Mislim da je Orbanova pozicija puno komfornija nego što se to iz Zagreba čini. Orbanovi stavovi u odnosu na demokraciju jesu sporni, ali je Orban dobar upravljač”, mišljenja je Gjenero.

“Orban je osigurao visok stupanj razvoja svoje države. Osigurao je visok standard, prije svega mađarskoj srednjoj klasi. On je Mađarsku konsolidirao nakon izuzetno neuspješne administracije Ferenca Gyurcsánya koji je bio neuravnotežen, ali skoro kao Zoran Milanović. Tako da se meni ne čini da je Orbanova pozicija tako loša”, dodaje.

Naglašava još jednu stvar, a to je da se ujedinjena oporba koja ima za cilj samo nekoga svrgnuti nikada nije pokazala kao dobra opcija.

“Osim toga čak i kad bi postojala šansa da opozicija stekne prednost i većinu, administracija koju bi oni formirali ne bi bila fizibilna. Situacija bi naličila na onu u Splitu i Puli što nam je sad. Vi ne možete raditi koaliciju u kojoj vam sudjeluju istovremeno i lijevi i desni i radikali i ovisiti o njima. Zamislite Vladu u kojoj bi gospodarski resor držala Radnička fronta, a sigurnosni resor Domovinski pokret ili Most ili Suverenisti. To jednostavno nije fizibilno, to jednostavno nije održivo”, zaključio je Gjenero.