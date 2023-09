Prostitutka mamica Biljana radila, a Milan se skrivao i gledao: Klijenti će biti u šoku kada čuju što su radili

Autor: Dnevno.hr

Prostitutka Biljana Ć. (41) iz Bogatića, koja je optužena s ljubavnikom Milanom P. (36) za otmicu i iznudu jednog klijenta, jučer je sve to negirala pred novosadskim Višim sudom tijekom iznošenja obrane, dok njezin partner nije želio pričati.

Optužena prostitutka je navela da je na sve za što se tereti bila prisiljena iz straha za svoj i živote svoje djece, jer je često bila meta Milanove agresivnosti.

Ipak, sutkinji nije uspjela objasniti zašto je s njim bila u dugogodišnjoj vezi i zašto su se mirili, znajući da je u pitanju čovjek koji je proveo nekoliko godina u zatvoru i istovremeno bio u izvanbračnoj zajednici s drugom ženom, a kojom je imao i maloljetno dijete.





Optuženi da su oteli, iznuđivali i prijetili

Također, nije znala objasniti kako to da se na snimci Milana P. vidi da je zlostavljala mušteriju u unajmljenom stanu u Novom Sadu i pritom se smijala.

U optužnici se navodi da su ljubavnici oteli klijenta, uz prijetnje ubojstvom, nakon što je preko portala ‘Sek*i mamica’ došao u stan koji je Biljana iznajmila. Kako sve nije išlo glatko, oštećeni je želio otići, ali je najednom Milan skočio iz druge prostorije i rekao da zbog poniženja ‘njegove mame’ treba platiti 9.000 eura.









Milan se skrivao dok je Biljana ‘radila’

Milan je i prije imao praksu skrivati se dok Biljana ‘radi’. On je tamo bio u slučaju zaštite i eventualnih problema oko isplate. No, ispostavilo se na kraju ročišta da se i zadovoljavao gledanjem ‘vrelih akcija’.

Prema optužnici, u noći između 5. i 6. srpnja prošle godine, mušterija je bila nezadovoljna uslugom i tražio je 50 eura natrag, a u tom trenu je izletio Milan, prijetio nožem te iz žrtvinog auta uzeo još 400 eura.

Zatim su od njega pokušali iznuditi još par tisuća eura i natjerati ga da im prepiše automobil na ime poznanika. Oštećeni je na kraju završio u jednom beogradskom stanu, odakle je nakon ‘sklopljenog dogovora’ uspio izaći. Policija je uskoro uhitila okrivljenike, javljaju srpski mediji.









Biljana sve poriče

Biljana Ć. kaže, Milan joj je pružao zaštitu. U svom mjestu je zatvorila kafić koji je dobro radio i pobjegla od njega i njegovih nasrtaja. Jedno vrijeme je u Novom Sadu radila pošten posao, prodavala je na tržnici, no došlo je do novčanih problema. Zatim je ušla u prostituciju i iznajmila stan.

“Tog dana imala sam jednu mušteriju prije podne, a ovaj čovjek je stigao navečer. U oba slučaja Milan je bio na terasi. Bez obzira na to koliko to čudno zvuči, nije se bunio što sam se okrenula takvoj zaradi. Nije mi bio makro, takve ljude je prezirao. Nismo imali ni dogovor o njegovoj zaradi. Častila sam ga, od slučaja do slučaja. Iz cijelog ovog događaja uzela sam samo 50 eura, koji mi je dao oštećeni da bi mu omogućila to što je tražio”, tvrdila je Biljana.