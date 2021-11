PROSTITUCIJA U DUBROVNIKU, SASVIM OSOBNO: ‘Došli Mađari, častili, platili tisuću eura dan druženja. Jedva je skupila za silikone, a druga je radila u slastičarni!’ Mladić, pak objasnio zašto to ne radi u gradu!

Autor: L.B.

Navodno se u seks industriji okrene više novca na godišnjoj razini, nego što ga sve države svijeta zajedno izdvajaju u vojne proračune. Industrija naprosto cvjeta, iako ju prate problemi poput trgovanja ljudima, seksualnog iskorištavanja, prisilne prostitucije i slično. Ipak, trendovi se mijenjaju, a internet znatno olakšava komunikaciju između klijenata i seksualnih radnika, pa oni danas puno lakše dogovaraju susrete, nego što je to prije bio slučaj.

Ipak, unatoč tome što je ‘najstariji zanat na svijetu’ u Hrvatskoj ilegalan, on cvjeta, kao i drugdje, a korisnika uvijek ima. Osobito u ljetnim mjesecima u turističkim gradovima, gdje se sjate tada djevojke iz cijele regije. No, koliko je čin plaćanja za seksualne odnose razvratan te je li u redu i moralno koristiti usluge eskorta, objasnio je jedan Dubrovčanin koji često upražnjava plaćeni seks.

“Za mene to nije puko ‘odrađivanje’, nego neka vrsta igre”, rekao je mladić za Dubrovački dnevnik.

‘Mislio sam prije kako je to dostupno samo jako bogatima’

Ovaj Dubrovčanin u srednjim tridesetima, naizgled prosječan muškarac srednjeg staleža ispričao je sve o svom iskustvu kupovine seksa, ali i kako je počeo to raditi. Otvorio je zanimljiva pitanja o moralnosti, zbog kojih sve razloga ljudi koriste escort usluge te progovorio o promjenjivim trendovima prostitucije.

“Prvi put sam čuo da netko koristi usluge escorta kada sam bio u društvu prijatelja i jedan od njih je ispričao svoje iskustvo s djevojkom. Nisam nešto na to pretjerano sa zanimanjem reagirao; znao sam da to postoji, da ima ljudi koji koriste te usluge, ali nekako sam mislio kako je to dostupno samo jako bogatima. Čak sam mislio i da je ograničeno te da je teško doći do tih djevojaka jer je ilegalno. Međutim, nakon nekog vremena te su me misli ‘zagolicale’ i kad sam bio na jednom putovanju čuo sam se s tim prijateljem i pitao sam ga da me uputi u cijeli proces”, prepričava.

Na taj je način došao do stranice na internetu, koja je dostupna svima i koja korisnika na jednostavan način uvodi u svijet raznolike ponude i potražnje djevojaka. Na stranici se tako može odabrati država i grad i onda sukladno tom izboru pojavljuju se dostupne osobe. Primjerice, ako odaberete Hrvatsku i željeni grad, onda vam se pokaže brojka koliko ima djevojaka u tom mjestu. Klikom na djevojku doznaje se više detalja. Neke od njih rade samostalno, a druge su pod agencijama, neke pak dolaze u stan, dok druge koriste svoje prostorije. Svaka ima fotografije koje su vidljive, a samo mali dio njih je zamagljen, neke imaju i videe, pa i recenzije.

‘Najčešće se nude opcije od sat vremena ili noć za koju je potrebno izdvojiti oko tisuću eura’

Osim toga, tu su i brojni podaci o izgledu i preferencijama osobe – ima li umjetne ili prirodne grudi, koliko je visoka, teška, je li pušač, dolazi li u stan klijenta ili to obavlja u svom prostoru, a tu je čak i podatak je li cijepljena protiv koronavirusa. Registrirani korisnici na ovoj stranici djevojkama mogu poslati poruku putem broja telefona koji su one ostavile ili poruka ide preko stranice.

“Najsigurnija opcija je kontaktirati osobu koja radi za agenciju, ima dostupnu fotografiju, snimila je video i ima nekoliko recenzija. Također, uvijek sam birao odnos na svom teritoriju jer sam se tako osjećao sigurnije, pa nisam morao misliti tko će me dočekati”, pojašnjava Dubrovčanin.









On navodi da je cijena usluge od 150 eura pa nadalje. Dodaje kako je prosjek dvjestotinjak, a on je najviše izdvojio 300 eura zbog nešto veće napojnice koju je odlučio dati. Najčešće se nude opcije od sat vremena ili noć za koju je potrebno izdvojiti oko tisuću eura. Postoje tu i razne preferencije koje se ponekad dodatno plaćaju, a ima i onih koji ni za koje novce ne bi pristale na nešto. Dosta djevojaka briše profil s ove stranice jer tako prave pauze, a kontakte održavaju sa stalnim klijentima.

“Sve je tu vrlo jednostavno i u dopisivanju se odmah dogovorimo pravila. Najvažnije je utvrditi identitet djevojke, ali i one traže provjeru klijenta. Nema nikakvog straha primjerice od gubitka novaca jer sve se plaća na kraju. U dopisivanju se odmah zna je li to ozbiljna osoba, a ja sam jednu zamolio da mi snimi video i kaže točno određenu rečenicu. Nekako sam bio sumnjičav je li to stvarna osoba. Kada sam se uvjerio da nije prevara, onda je ona došla do mene i to je bilo to”, priča Dubrovčanin koji je do sada tri puta koristio usluge eskort djevojaka i to samo kada je bio na putovanjima.

‘Nije to puko odrađivanje, a u Dubrovniku ne preferiram ovakva druženja’

U Dubrovniku, kako kaže, ne preferira ovu vrstu druženja.

“U gradu ima jako puno dostupnih djevojaka tijekom ljeta i mislim da je to najviše u Hrvatskoj, dok zimi prednjače Zagreb i Split. Neke od njih su označene da su u Dubrovniku, ali zapravo su na putovanju pa im se može platiti put i onda one dođu. Osobno ne bih to radio ovdje jer više volim negdje otputovati i tako se zabaviti. Grad je premali i teško je otići primjerice u hotel pa da sutradan za to ne zna cijeli grad. Nije mi barijera neki moral u smislu korištenja escort usluga, nego jednostavno ovaj mentalitet koji je previše osuđujuće nastrojen i ljudi ti odmah zalijepe etiketu. Zbog svega toga biram neke druge lokacije”, pojašnjava.









Za njega je ovo, kako ističe, neki vid igre.

“Imam neke svoje rituale prije dolaska djevojke, nije to puko odrađivanje. Zanimljivo je kako do sada nisam osjetio ni da je njima odrađivanje. Samo je važno unaprijed dogovoriti željene zahtjeve i onda zabava ubrzo može krenuti. To je za mene kao neka predstava koja se odigra – ima svoj početak i kraj. Još mi se nikad nije dogodilo da osoba dođe, odradi i kaže ‘Ok, daj mi novac pa idem’. Uvijek smo razgovarali prije i poslije tog čina. Otvoreno mogu reći kako je usluga vrhunska i osjećaj fenomenalan”, opisuje on.

‘Ovo je bolja opcija, nego primjerice varati djevojku ili suprugu’

No, na pitanje zašto uopće plaća seksualne usluge, Dubrovčanin odgovara:

“Pa ovo mi nije cilj života i ne mislim da ću to raditi cijeli život. Mislim da je ovo bolja opcija nego, primjerice, varati djevojku ili suprugu s nekom drugom ženom i pri tome obje osobe zavlačiti. Ovo su djevojke koje su svjesno pristale na to. Osobno ulazim u odnos koji nema emocija, niti nekih repova koji će se kasnije povlačiti i komplicirati stvari. Ovo je za mene prirodan način odrađivanja seksualnog čina i zadovoljavanja potrebe. Ne vidim apsolutno ništa sporno u tome”, naglašava.

Iako ne vidi u tome ništa sporno, ipak kaže kako se ovaj potez donekle krši s njegovim vjerskim i moralnih uvjerenjima.

“Dosta sam o tome razmišljao, ali sam kasnije sebi objasnio kako bi jednako tako bilo nemoralno ulaziti u odnos koji ima za svrhu zadovoljavanja potrebe, a pri tome zavlačiti osobu suprotnog spola i tako je iskorištavati. Mislim da je ovo puno manje nemoralno jer nitko ne pati u cijeloj priči”, jasan je on.

Unatoč turizmu i escortu koji cvjeta, u Dubrovniku službeno, u zadnjih 10 godina nije zabilježen nijedan slučaj prostitucije

Za njega nije dvojbeno jesu li žene u ovoj ulozi u izuzetno podređenom položaju.

“Svaki moj odnos je počinjao s razgovorom, jer nisam želio da se one loše osjećaju. Zanimljivo je kako je od tri djevojke samo jednoj ovo bio primarni posao. Dvije su zaposlene i ovo rade povremeno, što im je dodatni izvor zarade. Jedna mi je čak rekla da ima dečka. Ovo su zaista ljudi otvorenih svjetonazora, to je jedna skroz druga priča. U šali kažem kako bih ovo preporučio svima kojima se ne da trošiti vrijeme na dopisivanja i krive osobe. Jednostavno, čovjek si ponekad treba dati oduška”, zaključio je ovaj ljubitelj escort usluga.

Zanimljivo, unatoč turizmu i escortu koji očito cvjeta, u Dubrovniku u posljednjih desetak godina službeno, od strane Policijske uprave, nije zabilježen niti jedan slučaj prostitucije.

Šest djevojaka pružalo seksualne usluge mađarskom političaru

No, pamte se novinski napisi iz 2019. o seks skandalu kada je šest djevojaka koje su tada boravile u Dubrovniku pružalo seksualne usluge jednom mađarskom političaru i njegovom društvu. Ekipa se družila na brodu, a u medije su procurile eksplicitne fotografije i videi, pa je gradonačelnik Györa Zsolt Borkai na kraju morao podnijeti ostavku.

Jedna od djevojaka koja je bila na jahti tada je medijima opisala okolnosti druženja. Njih dvije su, prema njezinim riječima, stigle u Dubrovnik, dok su četiri djevojke prethodno boravile u gradu. Odmah su otišle na brod, a dan poslije su im ti bogataši uzeli hotel. Jedna od njih bila je sudionica srpskog reality showa Zadruga.

“Baš nam je bilo dobro. Po cijeli dan smo pile žestoka pića, smijale se i plesale. Nijedna od nas nije prostitutka. Jedna djevojka živi s roditeljima. Tada nije imala auto, jedva je skupila za silikone, a ova druga je radila u slastičarni u Dubrovniku. To je bila jedinstvena prilika. Došli Mađari, platili tisuću eura dan druženja, a počastili su malo i više. Zato smo i otišle, ne radimo to profesionalno”, ispričala je tada jedna od djevojaka.