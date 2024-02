Prosperov Novak vidi novu opasnost za Hrvatsku: ‘Ti ljudi prijete da će je staviti na mučilište’

“Hrvatska na mučilištu” knjiga je osvetnica. Ona je knjiga koja nam se vraća. Njezin autor Rudolf Horvat napisao ju je 1942. godine i na njezinim se stranicama na simboličan način opraštao od tada poražene velikosrpske i jugoslavenske ideologije. U tim se ratnim danima prvo izdanje te knjige čitalo kao definitivni rastanak s jednim vremenom. Nažalost, samo tri godine poslije, nakon sloma NDH, aveti velikosrpske ideologije reinkarnirale su se u nasilnom komunističkom poretku kakav se ostvario u novoj, ovaj put Titovoj, Jugoslaviji.

Horvatova knjiga, premda su nakon 1945. godine nastupila vremena njezine zabrane, otvorila je tada svoja značenja i zabranjene poruke budućnosti. “Hrvatska na mučilištu”, koju su u NDH zabranili jer da je bila premalo ustaška, sada je postala jedino ustaška! Bila je zabranjena i prešućivana sve do 1990. godine. A kada je 1989. pala željezna zavjesa i kad je u Europi srušen komunistički poredak, Horvatovo djelo steklo je novu aktualnost.

Još jednom se uz pomoć te knjige povjeravao susjedni imperijalizam i način na koji je on desetljećima bezobzirno na mučilište stavljao Hrvatsku i Hrvate. Aktualnost Horvatove knjige bila je tada, 1992. godine, usred brutalnog rata, kada joj je tiskano drugo izdanje, neupitna. Danas, trideset godina poslije, ista se knjiga i teme koje se u njoj otvaraju vraća pred hrvatsku stvarnost kao da je napisana jučer poslijepodne.

