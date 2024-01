Prosperov Novak: Prije Stepinca bio je još jedan ‘Stepinac’ na kojeg su svi zaboravili

Kolumnu Slobodana Prosperova Novaka ‘Pola ure političke kulture’ čitajte samo na portalu Dnevno.hr

Bila je 2010. godina kada je veliki teolog Ivan Golub na jednom znanstvenom skupu ispričao kako mu je tadašnji prefekt Kongregacije za nauk vjere, onoga što je jednom bila inkvizicija, kardinal Joseph Ratzinger, kasniji papa Benedikt XVI., odobrio da u Vatikanskom arhivu istraži tajne spise o istrazi i presudi Rabljaninu Marku Antunu de Dominisu, splitskom nadbiskupu.

Golub je rekao kako je plakao čitajući presudu pape Urbana VIII. kojom se osuđuje hrvatskoga velikana zbog hereze i određuje da se nad njegovim tijelom najprije izvrši obdukcija kako bi se dokazalo da nije ubijen nego da je umro prirodnom smrću, a onda se nalaže spaljivanje pokojnikovih zemnih ostataka.

Ta presuda bila je realizirana 21. prosinca 1624. Ovako je inkvizicija sročila svoju presudu: “Osuđujemo uspomenu umrlog Marka Antonija de Dominisa, bivšega splitskog nadbiskupa, na vječnu sramotu, lišavamo ga svih časti, funkcija i beneficija, konfisciramo sve njegove posjede i dobra u korist Sv. Oficija. Izbacujemo njegovu uspomenu, njegovo ovdje prisutno zadržano tijelo, njegovu sliku i njegove spise iz crkve, čijeg se milosrđa on za života pokazao nedostojnim … te tražimo da njegovi spisi budu javno spaljeni.”

Rečeno – učinjeno! Dominisov leš, slika i knjige istog su dana izneseni na rimski Campo di Fiori i javno spaljeni, a njegov pepeo bačen u Tiber. Čini se kako je konačno došlo vrijeme da se s najvišeg crkvenog, a onda i državnog mjesta zatraži pravna rehabilitacija ovoga čovjeka koji je u svoje vrijeme bio još jedan hrvatski anđeo pao s rimskoga neba. Marko Antun de Dominis svojim je učenjima i životnim gestama preteča modernog ekumenizma, najavljivač je ekleziologije Drugog vatikanskog sabora jer je predlagao kolegijalnost biskupa i toleranciju katoličke vjere prema drugim kršćanima.

Bio je žrtva tadašnjih vjerskih sukoba i crkvenog raskola koji luduje tadašnjom podijeljenom i ratovima izmučenom Europom. Nama se čini da javna molitva za oprost grijeha koje je počinila inkvizicija, a koja se dogodila 2000. godine i koju je predvodio veliki papa i svetac Ivan Pavao II., iako obuhvaća i de Dominisa, ipak nije dovoljna. Bilo bi dobro da se hrvatski biskupi već sutra poslijepodne svim pravnim sredstvima zauzmu za de Dominisovu rehabilitaciju. Svojevremeno je takvu rehabilitaciju doživjela presuda velikom Galileu Galileju, premda je i ona, što kažu upućeni, iako medijski vrlo naglašena, ostala u pravnom smislu još jedno vatikansko mrtvorođenče.

Hrvatskoj javnosti bila bi rehabilitacija splitskoga nadbiskupa to više potrebna što bi se time barem malo ublažio neugodan osjećaj koji naše društvo dijeli prema nepravdi koja je nanesena blaženome Alojziju Stepnicu kada su u njegovu kauzu na ponižavajući način, s najvišeg mjesta Rimske crkve, uključeni svećenici Srpske pravoslavne crkve, a među njima i notorni Porfirije!

Postupak rehabilitacije Marka Antuna de Dominisa u svjetlu izvrsnih odnosa što ih papa Franjo već godinama ima s nadbiskupom od Canterburyja Justinom Welbyjem.

Njih dvojica tijekom posljednjeg desetljeća razvila su odnos posebnog prijateljstva pa je zabilježena njihova zajednička molitva o 500. godini nakon raskola katolika i anglikanaca. Bio je spektakularan i njihov posljednji susret koji se dogodio prošle godine u Južnome Sudanu. Bio je taj susret veliki korak u ekumenskom približavanju rimskih katolika i anglikanaca. Ovdje spominjemo anglikance jer je u temelju inkvizicijine optužbe protiv hrvatskoga nadbiskupa Dominisa upravo riječ o njegovu odlasku u krilo Anglikanske crkve i boravku u Londonu unatoč zabrani takvoga čina.

Anglikanska crkva u Engleskoj, kojoj Welby pripada, odvojila se od Rima 1534., kada se Henrik VIII. odlučio na osamostaljivanje kako bi utemeljio Englesku crkvu, jer mu tadašnji papa Klement VII. nije odobrio razvrgnuće braka s Katarinom Aragonskom. Koliki utjecaj približavanje dviju crkava može imati na rehabilitaciju hrvatskoga književnika, nadbiskupa i mučenika, junaka Šenoine slavne pripovijesti “Čuvaj se senjske ruke” neka bude prepušteno budućnosti, a najviše maru hrvatskih biskupa i njihovoj želji da vrate u krilo svoje Crkve jednog od najznamenitijih njezinih razmetnih sinova.

Svi nekadašnji Dominisovi teološki, politički i životni nesporazumi, a oni su i bit njegova književnog opusa, proizlaze iz nadbiskupova stava da Katolička i papinska crkva njegova vremena nije ostvarenje izvornog lika Crkve Kristove, te da je postala previše svjetovna na štetu svoje duhovne biti. Kritiku aktualne Crkve Dominis je temeljio na sustavnom proučavanju Svetog pisma, patristike, crkvenih kanona, na zaključcima prethodnih koncila i ostalih tradicijskih kršćanskih spisa.

Rim je duboko obilježio mnoge hrvatske biografije, posebno one iz 16. i 17. stoljeća. Jedni su na Teveru odmjeravali fluidnost svoga, ali i tuđeg kozmopolitizma, drugi iskušavali čvrstinu zavičajnih ideja, a neki su Rim doživljavali tek iz hodočasničke vizure jer su onamo stizali kao obični romari. Nisu bili rijetki ni oni kojima je Rim donio propast, oni koji su pred rimskim moćnicima izgubili strpljenje, oni koje je vatikanski imperijalizam iziritirao, oni koji su tamošnji papato nazivali totato.

Jedan od takvih anđela palih s rimskog neba bio je i Rabljanin Marko Antun de Dominis, koji je jedno vrijeme bio biskup senjski, više od jednog desetljeća splitski nadbiskup te primas Dalmacije i Hrvatske, a onda heretik i pristaša anglikanizma, zagovornik ekumenizma i zlosretni engleski gost, proučavatelj optike i fizike, pisac desetosveščane knjige “De republica ecclesiastica”, čovjek duboka uma i žestoke naravi. Život je završio u memljivoj ćeliji tvrđave Sant’Angelo čekajući okončanje inkvizicijskog procesa. Umro je prije presude koja bi ga i onako odvela na stratište.

Da je umro prirodnom smrću, posvema je izvjesno jer je i obdukcijski nalaz što su ga njegovi tamničari naručili potvrdio da nije otrovan. Tijelo mu je najprije mjesecima trunulo u zatvorskoj mrtvačnici, da bi onda ovaj hrvatski filozof, političar, teolog, književnik i prirodoslovac službeno bio proglašen heretikom. Krvnici su njegov portret, knjige i rukopise što ih je donio iz Londona te njegovo raspadnuto tijelo iznijeli na istu onu pjacu na kojoj je četvrt stoljeća prije izgorio Giordano Bruno. Tako je na Campo di Fiori mrtav izgorio najslavniji Slaven onoga vremena, hrvatski Paolo Sarpi, žestoki kritičar papinske svevlasti.

