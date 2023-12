Prosperov Novak o zaboravljenom Hrvatu: Putinu bi njegove pouke poslužile više nego ikomu

Autor: Slobodan Prosperov Novak/7dnevno

Kolumnu Slobodana Prosperova Novaka ‘Pola ure političke kulture’ čitajte samo na portalu Dnevno.hr

Ako je ijednoj od država koje još nisu zaslužile članstvo u Europskoj uniji status kandidata više nego primjeren, onda se to ima odnositi na malu i nesretnu Moldaviju. Ta država počela je neki dan i formalno svoj europski put. Istina jest da su svi svjetski mediji kao udarnu vijest prenosili radost Zelenskoga što je isti status pripao Ukrajini, ali mene je posebno obradovala vijest o Moldaviji i njezinu statusu kandidata u Europskoj uniji. Jer nitko u Europi ne vjeruje u ujedinjenu Europu više od Moldavaca.

Postoje duboke stoljetne veze koje povezuju Moldaviju i Hrvate, a jedna od njih je činjenica da je putovanje kroz nju opisao veliki Ruđer Bošković, a onda ju je koju godinu poslije u znanstvenom diskursu opisao jedan učeni dubrovački avanturist. Bilo je to prije gotovo dva i pol stoljeća! Tada je, naime, napisana velika i značajna knjiga koja je i danas jedan od boljih tekstova o Moldaviji.

Kako ona nije u nas nikada ni tiskana ni prevedena, a izvorno je napisana na talijanskom jeziku, možda je ovaj sretni trenutak Moldavije upravo prilika da na taj posao nagovorimo neke od naših mlađih povjesničara. Autor te knjige zove se Stijepo Rajčević, rodio se u Dubrovniku, čak bio i stonski plemić koji se bavio diplomatskim poslovima u Moldaviji, ali i Toskani.

Radio za kneza Aleksandra Ipsilantija

Rodio se 1737. godine, studirao je kao mnogi njegovi vršnjaci u Italiji, i to na čak dva različita fakulteta. Studirao je i pravo i medicinu. U Moldaviji, kad mu je bilo četrdeset godina, radio je za tamošnjeg kneza Aleksandra Ipsilantija, a putovao je često i u Bukurešt, gdje je za bečki dvor također obavljao neke špijunske poslove. Nakon boravka u Moldaviji Rajčević je u Napulju objavio vrlo kvalitetnu knjigu s naslovom “Osservazioni storiche naturali e politiche intorno la Valachia e Moldavia”.

U uvodu toga svoga povijesnog pogleda na prirodne i političke osobine Moldavije, postavlja pisac kako su Moldavija i Vlaška, a zajedno s njima i Rusija, manje poznate u njegovo vrijeme od zemalja Amerike. Činilo mu se da je glavni razlog tomu bilo nepoznavanje tamošnjih jezika. Nakon povijesnog i geografskog pregleda najveći dio knjige u duhu svoga fiziokratskog vremena posvetio je autor poljoprivredi temeljeći sve na vrlo pouzdanim i drugdje nepoznatim statističkim podacima.

U knjizi ima i valjanih geoloških opaski o Moldaviji, pri čemu ovaj vidoviti čovjek razlikuje dvije vrste tamošnjeg petroleja, onog smeđeg i onog crnog. Kritizirao je Rajčević prevelik luksuz tamošnjih vlastelina, a razradio je brojne podatke o društvenom uređenju opisivane zemlje. Kako je bio diplomat, Rajčević vrlo opširno opisuje ceremonijal primanja kod moldavskih kneževa, zatim piše vrlo zanimljive stranice o ondašnjoj modi i uopće običajima na dvoru.









Jedan od najživopisnijih likova hrvatske povijesti

Knjiga ovoga Hrvata svakako je najbolji i najpotpuniji prikaz povijesti, socijalno-političkih i kulturnih prilika na tlu i danas postojećih država najprije Rumunjske, a onda Moldavije. Od drugih Rajčevićevih književnih djela dva su ostala u rukopisu pa su prilično nepoznata premda su u svoje vrijeme bila čitana i uvažavana. Jedno od tih djela je svojevrsna znanstvena monografija posvećena slavenskim narodima, a drugo Rajčevićevo djelo je njegov autobiografski životopis “Filopatrisov san”, tekst prepun vrlo privatnih slika.

Da je Stjepan Rajčević za života, pa i dugo nakon smrti, bio cijenjeni pisac, najbolje svjedoči drugo izdanje njegova životnoga djela, one monografije o Vlasima i Moldavcima što ju je on prvi put objavio u Napulju 1788. Isto je, naime, djelo bilo pretiskano 1822. godine, ali je kuriozitet toga izdanja što mu kao autor nije potpisan naš književnik nego izvjesni častohlepni talijanski arheolog i numizmatičar Domenico Sestini. Bila je to još jedna bestidna književna lupežarija koja naravno ničim ne umanjuje važnost našega autora i njegove knjige o Moldaviji.

Govoreći o Rajčeviću i njegovoj knjizi o Moldaviji, poželio sam tek otvoriti ovaj tekst koji ću inače posvetiti jednom od najživopisnijih likova hrvatske povijesti, čovjeku od kojega su mnoge generacije Hrvata mogle učiti, a nije isključeno da će u skoroj budućnosti ponovno učiti, lekciju o Rusiji. Naravno, to je stoga što su oni koji vladaju Rusijom i u baroknom vremenu jednaki onomu koji danas svojim totalitarnim i opasnim umom zgražava svijet iz svojih kremaljskih dvora.









Himere slavenstva

Premda je imao više nego mnogo razloga da bude rusofob, bio je, barem prema onome što znamo o njemu, sve do svoje smrti rusofil. Zvao se taj hrvatski fantast Juraj Križanić. Bio je misionar u Rusiji, duhovnik koji je kao svoju životnu zadaću uzeo pretežak posao da Ruse i Rusiju privede europskim običajima. Književnik i avanturist, on se nikada nije probudio iz svoga mladenačkog sna o slavenstvu! Danas kad je rusofobija useljena u najmanji kutak svijeta, njegov je primjer više nego rječit.

U dušu toga hrvatskog mladića uselile su se himere slavenstva još u Bologni, gdje je bio gojenac teološkog kolegija i gdje je pročitao putopisnu knjigu papinskog izaslanika na dvoru Ivana Groznog Antonija Possevina. Lektira te knjige koja se zvala “De rebus Moscovitici” preko noći je hrvatskog patera pretvorila u Don Kihota, pretvorila ga je u onoga koji je preduboko zaronio u bunar fantazija i koji se na kraju u tim fantazijama i utopio.

Rodio se 1617. u Obrhu pa je u skladu s epohom u kojoj je živio zamijenio san s javom. Za buđenja bili su mu uvijek krivi drugi, oni koji Križaniću iz rimske kurije nisu davali podršku, oni koji su ga u Poljskoj ponižavali, oni koji su ga u vlastitoj domovini lako zaboravili, oni koji su ga iz Moskve poslali u višegodišnje sibirsko zatočeništvo. Njegov se duh potpuno razbudio tek na kraju života i od tada ostao je budan stoljećima.

Sasječen od turskih sablji

Probudio se on 1683., kada je pod bečkim zidinama u vojsci Ivana Sobjeskog bio sasječen od turskih sablji i kada je posljednji put pogledao nebo. Tada je njegova mitska uzaludnost poslana u budućnost i tada se ispunila ona rečenica koju je sam izrekao na jeziku koji je sam izmislio: “Ašće li na konec kto umislit nas za to i života izbaviti…” Pod Bečom u vojsci osloboditelja izbavio se i u vječnost otišao jedan od najvećih hrvatskih mučenika, čovjek koji je svoj život iskonstruirao na margini jedne marginalne knjige u kojoj je samo on prepoznao poziv na akciju.

Nakon isusovačkog studija u Ljubljani, filozofskog učilišta u Grazu, teoloških studija u Bologni i u Rimu donio je Križanić, kao dvadesetogodišnjak rimskoj Propagandi za širenje vjere svoju Moskovitsku zamisao u vidu svog prvog političkog memoranduma. Tu je izložio ideju o odlasku u Rusiju, gdje bi tamošnjeg cara nagovorio na ulazak u protuturski savez, a za interese Katoličke crkve. S istim carem poradio bi, kaže Križanić u svom memorandumu, na crkvenom sjedinjenju istočnih kršćana s rimskom papinsko-cezarejskom crkvom.

Za moskovsku misiju bio je dobro opremljen. On je bio vrlo pažljiv slušač unijatskog Collegium graecum, gdje je proučio ne samo literaturu o istočnoj grčkoj crkvi nego i njezinu liturgiju. Četiri stoljeća poslije na tome je zavodu studirao slavni Bokelj don Branko Sbutega, još jedan hrvatski Ahasver! U Rimu Križanić je primio složenu ekumensku poduku kojom su rukovodila čak četiri kardinala.

Poslan u Rusiju

Svijest da je u područjima pod turskom upravom opala obrazovanost i da je većina pučanstva postala mlaka u vjeri, poticala je ove moćne vatikanske ljude da iz svoje rimske vizure povjeruju kako je došao trenutak u kojemu treba pripremiti svećenike, porijeklom iz slavenskih zemalja, koji će čim bude moguće poći na istok propovijedati pravu i istinitu vjeru. Mladi je Križanić svoj istočni ekumenizam imao prilike najprije iskušavati u hrvatskim zemljama. U svoju prvu misiju bio je poslan u zavičaj, i to k Vlasima u Žumberak.

Na pitanjima unijačenja tamošnjih doseljenih Srba u zagrebačkoj se biskupiji u to vrijeme ozbiljno radilo. Naravno, pravoslavni Srbi u Hrvatskoj, a to je za njih uvijek bilo, pa je i danas i dalje karakteristično, tvrdo su protiv unijačenja. Oni su tako jednog svoga arhimandrita koji je htio surađivati s habsburškim vlastima u manastiru Gomirje sami otrovali. Naravno, u takvim okolnostima Križanić među lokalnim Srbima nije bio najsretniji pa je nastavio tražiti priliku da ode na istok, u Rusiju.

Ta mu se prilika ubrzo ukazala, i to kad ga je rimska Propaganda odlučila poslati u Rusiju u pratnji biskupa Parczewskog koji je inače stolovao u Smolensku. Kako je narav Križanićeva bila uzavrela, on se s tim biskupom odmah posvadio pa se prema Moskvi morao uputiti s nekim poljskim poslanstvom u kojemu je bilo čak sedam stotina ljudi. U Moskvi ostane on tom prilikom samo tri mjeseca, ali dovoljno dugo da se, tko zna zašto, oduševi carem Aleksejem Mihajlovičem.

Heretični u svojoj prirodi

U Moskvi ponovno je svom silinom oživio njegov stari san začet na stranicama Possevinove knjige što ju je čitao u Bologni. Tek sada kada je vidio stanje Aleksejeva dvora, tek sada kada je razgovarao s tamošnjim ljudima, on, oduševljeni borac protiv šizme, povjeruje da posjeduje ključ kojim će Moskoviju priključiti zapadnom kršćanstvu te susljedno tomu pomoći da se od turskog gospodstva oslobode svi slavenski narodi. Rusi su, mislio je naivni Križanić, žrtve neprave grčke vjere od koje i ne može biti dobrog ploda.

On nije analizirao samo vjersku, a odatle i političku situaciju Rusije, nego rusko pitanje doživljava kao dio političkog i vjerskog sustava u kojemu je mržnja prema papinskom Rimu jedina konstanta. U tom kompleksu prepoznaje Križanić ulogu Anglikanske crkve u Britaniji, vidi ulogu protestanata u Holandiji, pri čemu ne može shvatiti kako to da su Slaveni koji su, kako veli, pobožni i radišni, mogli prihvatiti vjeru koja ih pretvara u ljude kukavne i nevjerne. Za sve to, misli Križanić, nema razloga jer u duši tih ljudi postoji dobro i njega samo treba probuditi.

U Moskoviji ortodoksiju po Križaniću najviše podupire samovladstvo koje paralelno s neobrazovanošću onemogućuje put toga naroda u smjeru općeg izbavljenja i europeizacije. Rusi nisu pravi šizmatici, misli Hrvat, oni nisu heretični u svojoj prirodi, oni su zavedeni kršćani koji su iz gordosti upali u zabludu. Zbog toga je u svojim kasnijim moskovitskim memorandumima predlagao Križanić da se u Moskoviji pristupi akciji koju da trebaju voditi obrazovani katolički misionari koji moraju stići do samih vrhova države.

Tražio pomoć

Treba, misli Križanić, prosvijetliti ruske državne i crkvene vrhove iznutra, a to znači da se treba približiti knezu i dobiti njegovu naklonost. Do toga su mjesta svi Križanićevi politički izvodi bili realistični, ali su oni postajali nestvarni čim bi on počeo preslagivati svoju vjeru u neko prosvjetno čudo i vidjeti u svemu važnost knjiga. Naivna je bila Križanićeva nada da bi se u onom vremenu uz pomoć pisane riječi uopće mogla steći naklonost ruskih oligarha i vladara.

Križanić je od svojih rimskih pouzdanika, čim se vratio iz svoga prvoga boravka u Moskvi, uporno tražio da mu se financijski pomogne kako bi izradio i objavio slavensku povijest, kako bi na ruski preveo zabavne knjige u stihovima i prozi, kako bi održavao ondje tečajeve aritmetike, gramatike i filozofije. Križanić unaprijed projicira svoju buduću bibliografiju pa spominje i djelo koje će sam napisati, a u kojemu će iznijeti elemente političke filozofije i upute za dvorsku svakodnevicu, a predlaže izradu priručnika iz kojega bi knez i njegov dvor naučili kako se povećavaju prihodi i kako se vode državne financije.

Križanić je svojim rimskim podupirateljima sugerirao kako za taj pothvat sa svoje strane očekuje da će i u Moskoviji dobiti novčanu nagradu pa će, kad je primi, mislio je ovaj fantast, istu razdijeliti sirotinji pokazujući im milosrdnost svoje Katoličke crkve. U memorandumima obećavao je Križanić da u Moskoviji neće vrijeđati dvorjanike, da ondje ni s kim neće dolaziti u sukob i da će mu osnovna zadaća biti da potakne ruskog kneza na čitanje i tiskanje knjiga. On mašta i o svojevrsnim simpozijima što će ih organizirati za neobrazovane boljare i za dvorjanike kojima će dnevno nuditi po jednu knjigu, danas laičku, a sutra za promjenu pobožnu.

Drugi put u Rusiju

Sve to, vjerovao je Križanić, dovest će misiju do presudnog trenutka u kojemu će on na dostojan i svečan način, a u srcu Moskovije, izložiti svoje zamisli o oslobođenju svih Slavena iz turskog jarma pod uvjetom da svi Slaveni pristanu na crkvenu uniju. Ruse, vjerovao je Križanić, slijedit će Rumunji, Bugari, Srbi, a na koncu i Grci, ti, veli, propovjednici najgorih laži. Tako je pisao Križanić i tako je u mašti slagao sliku svojih budućih misija u Moskoviji!

Nakon onog prvog boravka 1647. u Moskvi vratio se Križanić u Rim ponešto zaobilaznim putem. Najprije je preko Varšave i Beča stigao u Carigrad, gdje je kao kapelan služio bečkom poklisaru kod Porte. Ondje je proučavao turske običaje, ali je i dalje pripremao svoj drugi put u Moskoviju. Vrativši se konačno u Rim, počne odmah prevoditi Kirillove knjige koje je kupio u Moskvi. Prevodilac on nije bio jer ih, dok ih je prevodio, odmah počne pobijati stvarajući nad ruskim tekstom neku vrstu svoje teološke šume koju je nazvao “Sveukupna knjižnica raskolnika”.

Na svoj drugi put u Rusiju odlazi Križanić bez privole papinskog dvora, dapače s njihovim negativnim odgovorom. Odlazi on u jesen 1659., u vrijeme kad se vatikanska istočna politika već bitno promijenila, kad je žar istočnog ekumenizma splasnuo, odlazi sam i prepun vizija, odlazi s tekstovima što ih je stotinu puta ponavljao u sebi, odlazi pod lažnim imenom Jurja Serbenina i nudi caru, odmah po dolasku, da mu bude knjižničar i da mu bude historiograf i da mu priredi prijevode svetih knjiga, da mu sastavi gramatiku i leksikon potrebnih znanja.

Nije klonuo duhom

Imao je Križanić mnogo prijedloga, ali ih se nije odmah usudio sve nabrojiti. Prihvatili su mu samo posljednji, da im priredi leksikon. Radio je Križanić na tom leksikonu vrlo kratko jer je samo godinu dana poslije, 1661., navodno zbog neke nesmotrene i glupe izjave, kako je kasnije sam rekao, zbog uvrede nekog dostojanstvenika, bio prognan u sibirski Tobolsk. Vrata kroz koja je ušao u Rusiju i kojima se veselio cijeloga svog života sada su se okrutno zalupila iza njegovih leđa. Istok je pokazao svoju despotsku ćud, a Križanićeva intentio moscovitica pretvorila se u besmisleni život sibirskog zatočenika i samoću progonstva.

Daleko od zavičaja, usred neprijateljskog i hladnog okoliša, u uvjetima pogibeljnim, nije klonuo duhom. On je u Tobolsku nastavio raditi na svojim knjigama, on je svoje zatočeništvo pretvorio u najkreativnije razdoblje, u kojemu je napisao i svoje najvažnije knjige. Križanić u sibirskom zarobljeništvu bio je, a da to nitko nije znao, prvi vjesnik prosvjećenja neke buduće Rusije, bio je glasnik ere koja će Rusiju za koje desetljeće, u vrijeme cara Petra Velikoga, barem verbalno uvesti u krug europskih naroda.

Naravno, Križanić je uranio pedesetak godina, i to točno onoliko koliko je trebalo da prođe a da u Rusiju stignu prvi moderniji prosvjetitelji, oni koji su prema ruskom pravoslavlju imali više tolerancije od uspaljenog i nervoznog Križanića i oni koji su pokušavali, ali ne i uspjeli europeizirati Rusiju. Petnaestogodišnje sibirsko izgnanstvo pretvorilo se u Križanićev frenetični rad. Rastrzan morama i u ludilu gasio se ovaj čovjek na stranicama svojih rukopisa. Svoje promrzle prste grijao je u žaru svojih fantazija koje su u Sibiru ispisale tisuće stranica teksta. 1663. počeo je Križanić u Tobolsku pisati svoju “Politiku ili razgovore vladateljstvu”, djelo posvećeno caru, svojevrsnu trilogiju o političkim, vojnim i ekonomskim vještinama.

Spis o kineskoj trgovini

Napisana je njegova “Politika” izmišljenim općeslavenskim jezikom koji je, kako je pisac vjerovao, trebao biti razumljiv svim Slavenima i koji ih je trebao privesti jednoj vjeri, a na kraju osloboditi pod jednim carem. Već 1666. završio je izgnanik i svoju gramatiku koju sačinjavaju dva dijela, i to prvi s uvodnim objašnjenjima o slavenskom pismu, a drugi o umjetnom jeziku. Bolestan i na kraju snaga, Križanić nije u Sibiru prestajao pisati pa je ondje završio i jedan spis o kineskoj trgovini potičući ruske veze s Dalekim istokom, a u zatočeništvu sročio je 1675. i svojevrsnu oporuku “Smertny razrjad”.

Dok Križanić čami u sibirskom prostranstvu, zaboravljen je bio čak i od vlastitih tamničara. Tada u Hrvatskoj prve obrise hrvatskoga modernog suvereniteta oblikuje Pavao Ritter Vitezović. A Križanić, izoliran u Sibiru, boluje od slavenstva i piše tekstove koje nitko neće, sve kad bi i htio, moći pročitati. Iz Moskve zaboravljenom utamničeniku ipak na kraju stižu dobre vijesti. 1676. umro je car Aleksej i Križanićevi krvnici, spremajući se na redovito provjetravanje sibirskih tamnica, odlučuju da i njega puste na slobodu.

U feudalnom i despotskom sustavu Rusije, koji je ondje aktualan i dandanas, Križanić samo zato što je, simbolično, uvrijedio cara bio je utamničen, ali sada kada taj više nije bio na životu, nije imao razloga biti zatvoren. Čim bivši zatvorenik stigne u Moskvu, on se uputi prema dvoru, jer on i dalje mašta o knjigama, on bi i dalje prosvjetljivao Ruse. Samo ovoga puta on njima ništa ne nudi, ovoga puta oni naređuju njemu da im za potrebe dvora prevede Aristotelovu “Politiku”. Plaća za obavljeni posao bit će dozvola za povratak.

Ne vraća se kao heretik

Križanić se 1677. na zapad ne vraća kao heretik, on na zapad stiže iz jednog drugog vremena, s jednog drugog planeta. On će u Vilniusu ući u dominikanski red i ondje odmah, čim dobije pero i tintu, piše u Rim tko zna koji po redu svoj izvještaj o Moskoviji, vjerujući da u Rimu to možda koga može zanimati. U Rimu ta “Relazione delle cose di Moscovia” više nikoga nije mogla zanimati. U Vilniusu predosjeća Križanić da najvažniji trenutak tadašnje Europe nastupa pod Bečom pa se, premda star i umoran, priključuje vojsci Jana Sobjeskog i tu u masi anonimnih mrtvaca nosi sibirski povratnik sa sobom i svoje posljednje djelo, posvećeno osloboditelju Beča, koje ima naslov “Istoria de Siberia”.

Glavni misaoni stupovi Križanićeve duhovne zgrade čvrsti su i oni se temelje na težnji za izmirenjem svih slavenskih naroda, na njihovoj emancipaciji od tuđinskog elementa, i to na načelima prosvijećene monarhije. U Križanića ima preuranjenih ideja, on je u Rusiju stigao kao obrazovani stranac, kao onaj koji je poznavao tekstove antičke i tekstove ruske, koji je bio svjestan poljskih i čeških izvora, koji je poznavao suvremene memorandume i putopise o istočnim zemljama, ali njegova preuranjenost, ako je gledamo iz moskovske vizure, bila je čak i u vizuri vatikanske politike sredinom 17. stoljeća posvema zakašnjela. Jednima stigao je prerano, drugima krenuo je prekasno. Zadovoljiti nije uspio nikoga. Susret Križanića i Rusije susret je dvaju srednjih vjekova.

Križanića je slomilo predosjećanje neke maglovite ruske modernizacije. Da je njegovu “Politiku” mogao pročitati Petar Veliki, bio bi on u njoj i u svom 18. stoljeću našao mnogo korisnih savjeta. Možda bi razumio da se zlosilje u društvu događa uvijek kad nema valjana suda i uprave, kad zločinci slobodno kradu, a jači vrijeđaju slabije, kad su carski zakoni nepravedni, kruti i bezbožni, kad se silovito ubiru porezi i vrijeđa narod, kad je zbog toga narod uvijek u nevolji, kad jadikuje i žudi za promjenom, kad među našim djelima ima i takvih zbog kojih cijeli narod trpi štetu, sramotu, zao glas i porugu.

Pouke za Putina

Ove pouke dobro bi bilo da može pročitati i današnji ruski diktator Vladimir Putin. Njemu bi one više poslužile nego ikomu u ovom trenutku. Uostalom, ima još takvih poruka iz pera starijih hrvatskih umnika. Jedno takvo rusofobno, ali vrlo mudro pismo o ruskoj nedemokraciji uputio je nadbiskup zadarski Vicko Zmajević svomu bratu Matiji, kad je ovaj odlazio u Rusiju da bi ondje postao admiralom riječne flote. Pismo bratu poznato je kao “Lettera politico–morale” i čitalo se najprije u rukopisu, a kasnije je bilo tiskano u Švicarskoj u Yverdonu 1778. Izvorno datirano 1713., pismo je zbirka lucidnih političkih analiza totalitarne Rusije i postupaka kojima se ondje zarobljavaju umovi.

Vicko Zmajević piše bratu s ljubavlju, pri čemu razorno i bez okolišanja analizira tiranstvo suvremenoga ruskog dvora. Zmajević dobro razaznaje da je tadašnji ruski dvor najnestalniji i najpokvareniji dvor onoga vremena. Strano mu je neeuropejstvo Petra Velikoga. Njemu jest poznato da negdašnja Moskovija nije nikad upoznala ni feudalizma ni moderne tehnologije. To što Rusi prihvaćaju novinu tiskarstva, što upravo razvijaju svoju mornaricu, nije mu nepoznato, ali o “ruskom društvenom poretku” veli Zmajević kako “taj ne radi drugo nego širi nesreću”.

On piše da se “u Rusiji radi o društvu umrtvljenom, jer tko tamo živi, teško da i može sačuvati svjetlost, jer ondje se stanuje među mrtvacima. Ondje se živi u tmini”. Kaže na kraju bratu: “Vama koji ste vojnik i kojemu je zanat pomorstvo, neće biti teško da shvatite da je opasnije ploviti po ruskom dvoru nego po moru.” Toliko o ovom vrlo istinitom hrvatskom tekstu o ruskom totalitarnom umu iz 1713. godine.

Krleža mu tepao

Juraj Križanić pedesetak godina ranije razmišljao je o istom, proživio je taj sustav na svojoj koži. Na kraju paradoksalna je i Križanićeva smrt pod zidinama Beča. U njoj su se sastale mnoge silnice ondašnje hrvatske povijesti, u njoj su se ogledale mnoge propale hrvatske političke investicije i prepoznale mnoge biografije. S Križanićem predana je pod Bečom zaboravu vatikanska ekumenska politika koja je tijekom gotovo stotinu godina zavela mnoge usijane hrvatske glave, najprije ih oduševila slovinskim katolicizmom, a onda ih napustila već kako joj je to odgovaralo. Makijavelizmu rimskih stratega rijetki su u Hrvatskoj bili dorasli.

Križanić manje od drugih, ali zato vatikanski birokrati nisu bili dorasli ni njegovoj čistoj žrtvi. U trenutku dok je Križanić umirao pod Bečom, u istoj vojsci Ivana Sobjeskog borio se i sin Ivana Gundulića, austrijski maršal Frano Gondola. Taj Dubrovčanin zasigurno nije bio čuo za Jurja Križanića, ali njegov bi otac Ivan toga nekadašnjeg sibirskog zatočenika svakako imao štošta pitati. Dijelili su oni iste ideale i svakako bi rado podijelili razgovor o uzaludnosti pobjede.

Nakon smrti Križanićeve ostalo je sjećanje na zanesenost toga rijetkog uma koji je s neobičnom lakoćom spajao nemoguće s nemogućim. Zanimljivo je da je Miroslav Krleža, u trenutku dok je na odru, poslije beogradskog atentata, ležao Stjepan Radić, napisao i ovomu posvetio svoju studiju o Jurku Križaniću. Kako mu je tepao!

