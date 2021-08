PROŠLO JE 14 GODINA OD KORNATSKE TRAGEDIJE, VATROGASCI SE PRISJEĆAJU KOLEGA: ‘Vi ste ostali zarobljeni u najlipšem vrimenu naših života, grubo otrgnuti iz naših zagrljaja!’

Autor: L.B.

Prošlo je 14 godina od kornatske tragedije u kojoj je živote izgubilo 12 vatrogasaca. Jedini koji je preživio događaj na Velikom Kornatu, koji se smatra jednom od najvećih mirnodopskih nesreća koje su pogodile Hrvatsku, je Frane Lučić iz Tisnog

Tog ljeta, 2007. Europom su harali brojni požari, pa tako i u hrvatskom priobalju. Jedan od požara izbio je i na Kornatima, na koji je potom helikopterom poslano 13 vatrogasaca. Što se točno dogodilo na Velikom Kornatu tog dana zasjenjeno je oprečnim pričama sa svih strana i dugačkim sudskim epilogom.

Pojavile su se i kontroverze oko toga jesu li su se žrtve mogle izbjeći. Odluka vatrogasne službe da pošalje svoje ljude na Kornate samo kako bi gasili zapaljenu nisku travu, bila je kritizirana, ali to je izazvalo i pitanja oko toga kako su mogli poginuti od tako malog požara. Najmlađa žrtva tragedije na Kornatima, 17-godišnji Marko Stančić, svom je ocu, po dolasku na Veliki Kornat poslao poruku: “Tata, na Kornatima smo, čekamo da nam dostave vodu”, što je potaknulo novu dilemu, da je helikopter ostavio vatrogasce bez dobre opreme. Glavni zapovjednik vatrogasaca Mladen Jurin zbog toga je idućeg dana dao svoju ostavku.

Tragedija s 12 žrtava

Zapovjednik Javne vatrogasne postaje Šibenik smijenjen je, a 7. rujna i priveden istražnom sucu te zadržan u pritvoru, pod sumnjom da je odgovoran za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti dovođenjem u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Državnom su vrhu na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost, održanoj 12. rujna i zatvorenoj za javnost, predstavljeni preliminarni rezultati istrage o tragediji na Kornatu. Gorivo nije imalo nikakvu uzročno-posljedičnu vezu sa širenjem požara i stradavanjem vatrogasac,a nego je tragediju vjerojatno izazvalo naglo jačanje požara, tzv. eruptivni požar, pokazala je istraga.

Poginulo je ukupno šest vatrogasaca iz vatrogasne postrojbe Šibenik: Dino Klarić, Ivica Crvelin, Ivan Marinović, Marko Stančić, Gabrijel Skočić i Hrvoje Strikoman, a još sedmero je preživjelo uz teške opekline po tijelu – od kojih je petero prebačeno na liječenje u Zagreb: Tomislav Crvelin, Ante Crvelin, Josip Lučić, Karlo Ševerdija i Marinko Knežević koji su ubrzo preminuli od posljedica teških opeklina. Posljednji je, u splitskoj kliničkoj bolnici, 16. rujna, preminuo Ante Juričev-Mikulin. Jedini preživjeli vatrogasac, Frane Lučić, nakon oporavka u Kliničkoj bolnici Split, otpušten je na kućno liječenje.

Vatrogasci se prisjećaju svojih kolega

Punih 14 godina nakon kornatske tragedije brojna vatrogasna društva prisjećaju se poginulih vatrogasaca na Kornatu.

Ovo je poruka vodičkih vatrogasaca:









“Prije 14 godina ste napustili svoje domove, svoje familije i prijatelje odlazeći raditi ono što je bio vaš životni poziv, ne vaš posao ili obaveza, nego vaša najveća ljubav i strast.

Prije 14 godina ste žurno napustili svoje stacionare, a mi smo vas ispratili bez puno riči, uz pokoji osmijeh, zafrkanciju, i ono neizbježno: „Čuvajte se!“

A u 14 godina se toliko toga desi, rađaju se prave ljubavi, pa se pretoče u familiju, rađaju se dica, dica odrastaju, ljudi se mijenjaju, stare… i tko je onda mogao zamisliti da ništa od toga neće dopasti vas.

Vi ste ostali zarobljeni u najlipšem vrimenu naših života, grubo otrgnuti iz naših zagrljaja, a zajednička budućnost koju smo sanjali je tako lako nestala. Ne volimo kad vas netko spominje kao uspomenu, zaboli nas puno jer za nas nikada, ali baš nikada nećete biti uspomena. Uspomene blijede, a vi ste tako prisutni i živi. I dan danas vas čekamo u đardinu, na parapetu, u našemu selu, pogledom tražimo vaša lica i evociramo zajedničke snove, bar nam to nitko ne može oduzeti.









S kojom riči vas opisati onima koji vas nisu poznavali, sve su tako bijedne u usporedbi s onim što vi jeste, s onim što nam značite, i nema te riči koju bi mogli upotrijebiti, a da vam bar malo izrazimo zahvalnost za ono što ste nam dali jer dali ste nam sve što ste mogli…

S ovog mista, najdraži naši, mi vam dajemo obećanje da nikada nećemo prestati tražiti istinu, ma koliko ona bolna bila, nikada nećemo prestati tražiti odgovore na pitanja koja su se ovih 14 godina nezaustavljivo nizala jer ne dugujemo to samo vama, to dugujemo majkama koje su vas noću ljubile prid san, očevima zbog kojih ste se pretvorili u tako divne ljude, i na kraju, to dugujemo i sebi.

Do našeg idućeg susreta, nek vam san bude lak..”