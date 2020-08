‘PROŠAO SAM TORTURU’ Oglasio se mladić kojeg su napali u Kaštelima! ‘Malo sam bolje’, tvrdi

Autor: Dnevno

Mladić kojeg su jučer napali na ulicama Kaštela pritom ga jednim udarcem nogom srušivši na pod, sada je, tvrdi dobro.

“Ok sam sad. Bio sam danas na razgovoru u policiji. Malo sam bolje”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju.

“Trebao sam na Veliku Gospu ići s njima u Sinj i ja nisam imao novce, nisam ih nikako uspio nabaviti. Oni su mi kazali da nema potrebe, da će me oni častiti. I na tome je ostalo. Častili su me i poslije toga ništa. Nisu spominjali nikakve novce”, objasnio je kako je do napada došlo.

“Prije nekoliko dana prvi put su spomenuli dug od dvije tisuće kuna i onda se jučer dogodilo to što se dogodilo”, tvrdi pa ističe kako je prošao pravu torturu, no sada kada je sve na policiji, lakše mu je.

“Moj sin se žalio da je bio dužan neke pare. Koliko sam shvatio, oni su mu plaćali pića, a onda su tražili da im vrati taj novac. Primijetio sam da se s njim nešto događa, on ima traume, trza po noći, ne može spavati… A primijetio sam i da sam sa sobom priča”, rekao je otac žrtve za Novu TV.

“Nije on lud, kako neki kažu, samo je malo drugačiji”, ističe otac koji je potvrdio kako je mladić u obiteljski dom došao u studenom nakon što je bio štićenik Doma ‘Miljenko i Dobrila’ u Kaštelima.