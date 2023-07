Propast moćne velesile: Njemačka se odrekla svega zbog dodvoravanja SAD-u, ‘zeleni’ je dokrajčili

Autor: Zoran Meter/7dnevno

Godišnju skupštinu dioničara Volkswagena u Berlinu održanu u svibnju prekinuli su gnjevni prosvjednici, od kojih je jedan bacio kremastu tekućinu na okupljene direktore i predsjednika Hansa Dietera Pötscha. O tome 20. lipnja piše američki medij POLITICO, dodajući kako je razlog njihova gnjeva bila tvornica te tvrtke u kineskoj regiji Xinjiang, “gdje je Peking proveo kampanju masovnog zatvaranja, preodgoja i prisilnog rada koju su Sjedinjene Države opisale kao genocid nad ujgurskom etničkom manjinom”.

Volkswagen poriče da je ikada koristio prisilni rad u Xinjiangu, međutim, kako navodi POLITICO, manje je bio voljan obrazlagati optužbu prema kojoj “održavanjem pogona na zahtjev Pekinga, ta tvrtka – a time i njemačka vlada koja je poduprla ulaganja proizvođača automobila u Kinu – pruža političko pokriće za zločine protiv čovječnosti”. Dalje kaže kako Volkswagen, kao predvodnik zapadnog prodora na kinesko tržište 1980-ih, “ostaje ovisan o tamošnjem poslovanju u 15 posto svoje dobiti prije oporezivanja i 37 posto svoje prodaje novih automobila prošle godine”.

“Volkswagenov odnos prema Kini i kršenja ljudskih prava koja se ondje provode ilustrativni su za sve neugodniju ovisnost Berlina o Pekingu – i izazove s kojima će se Njemačka vjerojatno suočiti dok Zapad nastoji pretvoriti smanjenje rizika iz slogana u djelo”, piše dalje američki medij.





Srozavanje ugleda

“Čak i ako nema prisilnog rada, to je tako velik simbol za kinesku vladu da pokaže svijetu da oni donose prosperitet u regiju”, rekla je Eva Stocker, viša voditeljica projekta iz Svjetskog ujgurskog kongresa, skupine za zagovaranje Ujgura. “Ali mi to vidimo kao genocid”, zaključuje POLITICO. Tekst može ukazati koliko se srozao ugled same Njemačke u otprilike godinu i pol dana, prije svega od ruske invazije na Ukrajinu, ali nikako ne zbog ovog o čemu piše POLITICO.

Svima je razvidno nesnalaženje saveznog kancelara Olafa Scholza i njegova potpuna nemoć u pokušaju da s jedne strane dokaže potpunu odanost svojim atlantskim saveznicima nakon “grijeha” prijašnjih njemačkih političkih struktura, a s druge strane, da pokuša zaštititi vitalne njemačke gospodarske interese, prije svega nastavkom određene suradnje s Kinom na tom području.

Sve to u vrijeme kada je Njemačka, u doslovnom smislu riječi, pod pritiskom Washingtona prethodno “odrezala” sve unosne ekonomske i trgovinske veze s Rusijom zbog njezine agresije na zapadnog susjeda, a one političke svela na nulu – gotovo na razinu onih uoči Drugoga svjetskog rata. Sve ovo možda i ne bi bilo tako čudno da te iste Sjedinjene Države proteklih dana intenzivno nisu nastojale učiniti sve suprotno od onoga što traže od Njemačke: osim što nastoje ponovno uspostaviti pokidane komunikacijske kanale s Kinom, nastoje s tom zemljom, s kojom imaju najveću trgovinsku razmjenu, zadržati gospodarsku i trgovinsku suradnju na područjima od zajedničkog interesa. Koliko će SAD u tome uspjeti, još je rano prognozirati s obzirom na snažne unutarnje otpore, ali je nedvojbeno da tomu teži. Naravno, puno će se toga pitati i samu Kinu.

Osim toga, jednostavno je nezamislivo da na godišnje skupštine krupnih američkih multinacionalnih tvrtki koje posluju u Kini dođu nekakvi američki aktivisti i dušobrižnici i prekinu im rad jer se oni protive njihovu biznisu s tom zemljom, kao što se to dogodilo Volkswagenu u Njemačkoj.

Brojni ugovori

Ovdje je, također, u kontekstu njemačkog nesnalaženja, važno naglasiti kako su krajem svibnja u Pekingu boravili ne samo visoki predstavnici američkog krupnog biznisa poput Elona Muska, zatim direktora Applea i Jamieja Dimona, vlasnika najmoćnije američke banke JP Morgan Chase, nego i direktor CIA-e William Burns. Svi kao prethodnica posjeta Pekingu državnog tajnika Antonyja Blinkena.

Dojam inače pozitivno ocijenjenog posjeta i u samom Washingtonu iz nekog samo njemu znanog razloga već je idući dan umalo dezavuirao sam predsjednik Biden, nazvavši na predizbornom skupu u Kaliforniji kineskog čelnika Xija Jinpinga diktatorom koji ne zna gdje su mu špijunski baloni (jedan od njih je američka vojska po Bidenovoj naredbi srušila). Ta je izjava još isti dan potaknula kineski MVP na krajnje oštar odgovor Bidenu i osudu njegove politike prema Kini.









Zanimljivo je da se tekst u POLITICU pojavio upravo u vrijeme kada Kina i EU čine ozbiljne napore u zadržavanju barem dijela dosadašnje gospodarske i trgovinske suradnje, što se intenziviralo nakon posjeta Pekingu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen.

Naime, Kina je u četvrtak 22. lipnja potpisala pisma namjere za suradnju s mnogim europskim korporativnim divovima poput Airbusa (EADSF), BMW, Mercedes-Benza, Volkswagena (VLKAF), Siemensa (SIEGY) i BASF-a, Dakle, sve redom njemačkim megatvrtkama i francuskim divom u proizvodnji zrakoplova (Airbus) – čije je poslovanje bez suradnje s Kinom zapravo nezamislivo.

Lijepa je to želja Pekinga, Berlina i Pariza, ali zna se tko nad potonjim dvojcem ipak ima zadnju kada je u pitanju politika suradnje s Kinom pa ćemo ipak morati pričekati da vidimo kako će se stvari završiti.

Dominantna slika

Ali vratimo se sada Volkswagenu i njegovoj navodno spornoj tvornici u kineskoj regiji Xinjiang. Gore spomenuta Eva Stocker je, dakle, rekla: “Čak i ako nema prisilnog rada, to je tako velik simbol za kinesku vladu da pokaže svijetu da oni donose prosperitet u regiju.” Dakle, ako već Ujguri u toj tvornici očito ne rade besplatno i prisilno kao robovi, onda Peking i kineska Komunistička partija otvaranjem te tvornice sebi rade reklamu – proizlazi iz riječi Stockerove.









Drugim riječima, što god Peking učinio, ne može biti dobro. Iz toga proizlazi kako je bolje da kineska vlada i Volkswagen i ne ulažu ništa u regiju s većinskim ujgurskim stanovništvom i da ondje nikoga ne zapošljavaju već da ih sve prepuste “prikupljanju plodova” kao u kamenom dobu. Tada je, uostalom, jedino u ljudskoj civilizaciji postojao “komunizam” jer su svi više-manje bili jednaki i jedni su o drugima ovisili. To bi se onda uklapalo i u današnju dominantnu sliku o Kini na političkom i medijskom zapadu: kao rigidne komunističke zemlje, iako, ruku na srce, osim samog političkog ustroja, onaj ekonomski je u potpunosti kapitalistički, s dominantnim privatnim vlasništvom u gotovo svim sferama. Povratkom Ujgura u kameno doba valjda bi i svi kritičari Pekinga bili zadovoljni.

Njemačka i njezin sadašnji položaj, nažalost, ne može dobro završiti ni za “ostatak” Europske unije s obzirom na to da je ta zemlja sve dosad bila “lokomotiva” njezina sveukupnog razvoja. Moćna njemačka industrija opskrbljivala je gotovo svim potrebnim većinu država članica u kojima je uslužni sektor u međuvremenu postao dominantan u odnosu na industriju, u okviru nekakvog postindustrijskog doba kojemu se tako utopijski težilo. Prije Njemačke, industrijske proizvodnje dragovoljno su se odrekle mnoge zemlje, prije svega one postkomunističke, ali ne samo one.

Kaotično stanje

Deindustrijalizacija Njemačke ide ubrzano. Izuzetak je možda samo vojnoindustrijski kompleks, s obzirom na to da će i on itekako biti pod udarom onog američkog i sveden na manje profitabilne proizvode. Naime, već se sada uočava ne samo tendencija nego i činjenica da mnoge europske zemlje kupuju, umjesto europskih, suvremene američke borbene zrakoplove (poput F-35), američke proturaketne sustave (poput Patriota, a Njemačka želi i za sebe i za EU i američko-izraelski sustav PRO Arrow-3, čemu se pak protivi francuski predsjednik Emmanuel Macron, forsirajući francusko-talijanski sustav PRO Mamba) itd.

Drugim riječima, stanje s europskom vojnom industrijom izgleda prilično kaotično iako je Njemačka u međuvremenu odlučila uložiti čak 100 milijardi eura u jačanje svojih obrambenih kapaciteta. Međutim, tvrtke – vojni proizvođači, traže potpisivanje čvrstih ugovora s državom, inače ne žele ulaziti u skupe i krajnje rizične projekte proizvodnje oružja, samo u kontekstu sveopćeg trenda naoružavanja pokrenutog paralelno s ukrajinskim ratom. A takvih ugovora zasad nema.

Jedina industrija koja se i dalje uporno forsira s vrha, i u Berlinu i u Bruxellesu i u Parizu, zapravo je ona iz sfere visoke tehnologije – vezana uz zelenu ili energetsku tranziciju. Ali i tu su prisutni problemi za Njemačku i Europsku uniju: prvo, njihov bijeg u “mirne luke” Sjedinjenih Država koje ih mame subvencijama i jeftinijim uvjetima proizvodnje; drugo, visoka cijena tako dobivene energije u vrijeme nikad veće inflacije; i treće, golema kineska konkurencija.

Na kraju bi se Europska unija vrlo lako mogla pretvoriti u demografski opustošenu i ostarjelu turističku oazu, sličnu staroj Veneciji nakon stoljeća slave kao ponajveće sile svijeta toga doba, koju će godišnje posjećivati deseci i stotine milijuna turista diljem svijeta razgledavajući bogatu europsku kulturnu baštinu i raznolike prirodne ljepote, dok će ih istodobno okruživati nepregledna polja solarnih elektrana i vjetroparkova koji devastiraju te iste prirodne ljepote u ime ekologije i održivog razvoja.

Oslonac na turizam

Dakle, od održivog razvoja na kraju bi mogao ostati samo turizam i s njim povezane uslužne djelatnosti, a od toga ipak ne mogu svi živjeti, kao što to vrlo dobro znaju i najrazvijenije europske turističke zemlje na Sredozemlju. Drugim riječima, u svemu ostalom EU će biti ovisan o drugima, tj. ni o kakvoj samoodrživosti, a kamoli strateškoj autonomiji EU-e neće moći biti riječi.

Europska unija, bude li imala sreće, možda na kraju još i ostane određena financijska sila, ali ona geopolitička, čemu je uvijek težila – nikako. Međutim, nešto se čudno događa i u Europi, ali opet s izuzetkom Njemačke gdje se čak i nuklearna energija smatra zagađivačem iako emisija CO2 kod nuklearki nije vrijedna spomena. Zbog toga se, sada već i potpuno otvoreno, energetskoj politici Berlina koji je nedavno zatvorio i posljednju njemačku atomsku centralu smiju diljem EU-a: najviše u Parizu, ali i u Poljskoj i Mađarskoj, gdje svi redom, svjesni energetske krize i visokih cijena energenata, najavljuju nove projekte upravo u sferi nuklearne energije. U ovom slučaju riječ ipak nije o nuklearnoj energiji, nego o povratku na onu “prljavu”, tj. na povećanu proizvodnju nafte.

Žalosno je promatrati kako se Njemačka i njezine elite nisu kod Washingtona uspjele izboriti za bolju zaštitu svojih vitalnih interesa. Tu su zaštitu u velikoj mjeri Njemačkoj “ukrali” zeleni sa svojim suludim politikama energetske tranzicije. One iste koju sada postupno “zamrzavaju” i za neka bolja vremena ostavljaju brojne zemlje tog istog Zapada, uz izuzeće, naravno – Njemačke. Da je Njemačka u zaštiti svojih vitalnih interesa uspjela, puno bi lakše bilo i ostatku Europske unije preboljeti teškoće gospodarske i energetske krize čije će se prave posljedice tek osjetiti.

Potpuni zaokret

Ali zato je Njemačka prošlog tjedna usvojila svoju prvu strategiju nacionalne sigurnosti još od završetka Drugoga svjetskog rata. Navodno se njome jača njemačka autonomna politika u obrambenoj sferi iako je svima jasno kako je ta strategija usko povezana s američkim nacionalnim interesima. Koliko će njome Njemačka moći kompenzirati velike ekonomske gubitke tek ćemo vidjeti jer i vojnoindustrijski kompleks i energetska politika moraju proći potpuni zaokret u odnosu na dosadašnje stanje.

Ali ono što je u tom dokumentu najuočljivije, tj. istaknuto na prvome mjestu, jest to da je kao najveća prijetnja njemačkoj sigurnosti navedena Rusija, dok je na drugome mjestu Kina, koja, kako se navodi, predstavlja regionalnu opasnost. Ovo zadnje se odnosi na Indopacifičku regiju i Tajvan, iako to, složit će se mnogi, baš i nema prevelike veze sa samom Njemačkom i njezinom sigurnošću. Ali ipak da se ostane u trendu, tj. da netko od saveznika ne bi slučajno nešto loše pomislio o odanosti Berlina zajedničkim politikama, demokraciji i vrijednostima.