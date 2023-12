Propao veliki plan za rušenje Plenkovića, zna se i krivac: ‘Ne žele mu dati prvo mjesto na listi’

Autor: Dnevno.hr

Godina se bliži kraju, što znači da ulazimo u političku super izbornu 2024. Kroz godinu dana očekuju nas čak trostruki izbori. Političari će se tako natjecati za klupe u Hrvatskome saboru, a u lipnju će odabrani postati novi europarlamentarci i potpisati ugovor za izdašnu plaću i brojne dodatke.

I na koncu, očekuje nas i bitka za Pantovčak na kojem još uvijek stoluje predsjednik Zoran Milanović i koji, prema trenutnim informacijama, želi u obranu mandata. Bilo kako bilo, debelo smo u predizbornoj utrci koja se već osjeća na svakom koraku te se iz dana u dan kristaliziraju teme kojima će stranke i pojedinci vabiti svoje birače. Desno i lijevo zasad nema nekih većih iznenađenja i najava, no pomalo iznenađujuća najava došla je iz centralnog dijela političke arene.

Naime, kao što smo pisali, čelnici Narodne strane – Reformisti i stranke Fokus su u Varaždinu najavili zajednički izlazak na parlamentarne izbore te predstavili ključne poruke iz svog programa, s posebnim osvrtom za sjever Hrvatske. Predsjednik Reformista Radimir Čačić rekao je kako dvije stranke dijele iste vrijednosti i vrlo uspješno vode svoje sredine u kojima su na vlasti.

Slažu se kockice

“Nije dovoljno da djelujemo samo lokalno i regionalno, nego moramo djelovati u saboru nacionalno. Grupacija koju ćemo obznaniti u sljedeća dva tjedna obuhvaća šest zastupnika i već predstavlja nacionalnu snagu, a bit će i nakon sljedećih izbora”, rekao je prekaljeni Čačić. Smatra kako grupacija liberalnih građanskih stranaka – IDS-a, PGS-a, Fokusa i Reformista zajedno može poslati snažnu poruku. A što se zapravo kuha iza zavjese i odakle ta suradnja, saznali smo razgovarajući s ljudima iz liberalnih krugova.

Izvor iz vrha Fokusa otkrio nam je da su čelni ljudi zaključili kako Plenković neće imati političke snage za stvoriti novu parlamentarnu većinu. S druge strane, govori nam kako su se za koaliciju sa Čačićem odlučili jer su prema njihovim istraživanjima tako izborili dovoljan broj mandata i sigurni su da će ući u vlast. A ako smatraju kako Plenković neće imati dovoljno jak koalicijski potencijal, očito je da računaju na neku drugu postizbornu koaliciju.

“Svjestan sam kakvu to percepciju ima među ljudima koji su stranački/politički ili ideološki opredijeljeni, činjenica da smo otišli možda s nekom ljevicom u deal. Ali… Ne postoji ozbiljna politička opcija koja nas nije zvala na pregovore. U zadnjih 6 mjeseci vidjeli smo više stranačkih središnjica nego unazad 10 godina”, kazao je naš izvor i nastavio.

HDZ-ov priljepak

“I spoznali priličnu količinu licemjerja kod velikih političara i Hrvata, gdje kad se dođe do ozbiljnih tema i konkretizacije, da treba probiti nogom dvadesetak uhljeba, e onda odjednom dolazi do zastoja, pa čekaj malo, pa ne možemo to tako, ne znamo da li postoji sinergija, trebam odluku ovu, onu i slične gluposti. Pa koji ste nas klinac onda zvali? I sad odjednom snebivanje. Selo neka priča, mi radimo, što je Fokus napravio od Svete Nedelje, Samobora, Dugog Sela, Zeline, Križa, Pirovca je vrlo vidljivo i mjerljivo, želimo sudjelovati u vlasti, ankete smo napravili, znamo koliko mandata ovo nosi, a zašto nije netko drugi u koaliciji, za to je najmanje kriv Fokus”, zaključio je naš izvor.

I možda se upravo u izjavi kako su vidjeli “više stranačkih središnjica nego unazad 10 godina… Zašto netko drugi nije u koaliciji, za to je najmanje kriv Fokus”, krije izostanak onih koji ‘liberalizam’ imaju u nazivu i čiji su osnivači bili učitelji liberalizma na ovim prostorima. HSLS, nekada velika stranka danas je spala na to da bude priljepak HDZ-u, dok su najjači u Bjelovaru gdje je stranački šef Dario Hrebak kao gradonačelnik napravio vidljive pomake.









Iako je sam u nedavnom intervjuu rekao kako je svjestan da ne može ono što provodi u Bjelovaru prenijeti na državnu vlast, ali kao manji partner može se zalagati za jednu ili dvije ključne teme na sastanku vladajuće koalicije, jasno je da je HSLS u koaliciji s Plenkovićem napravio ogromne kompromise koji se ne sviđaju liberalnom biračkom tijelu. Možda i tu treba gledati razlog zašto se HSLS ni ovoga puta nije odvažio pokušati s liberalnim snagama ugrabiti mjesto u Saboru, nego je već najavio da čvrsto ostaje uz HDZ. Iz liberalnih krugova smo saznali gdje je puklo u pregovorima s HSLS-om.

Ne želi s njima

“Hrebak ne želi s njima jer mu ne žele ponuditi prvo mjesto na listi s kojeg bi sigurno bio u Saboru, boje se da ne preleti HDZ-u odmah prvi dan zasjedanja”, rekao nam je izvor koji je sudjelovao u svim pregovorima oko predizborne strategije. Dalje nam govori kako je Hrebak smislio način kako se i ovog puta izvući iz činjenice kako će ostati u koaliciji koja nema puno sličnosti s liberalnom ideologojim:

“Hrebak je odlučio izmisliti opravdanje da se ne zna tko plaća kampanju i da on svojim drugim mjestom tuče za glasove s Bajsom (kao da ne bi sinergijski imali još veći broj glasova). Hrebak je kukavica koja igra na sigurno pa mu je draža HDZ-ova sigurna lista. Ako ide samostalno, ovog puta je gotov, nacionalno je HSLS prepoznat kao podguzna muha, dok lokalno jedino u Bjelovaru i donekle zahvaljujući predanom radu Darka Klasića i Kristijana Jelića u Zagrebu jesu koliko toliko relevantni. Drugdje ne postoje”, rekao nam je izvor.

Podsjećamo, HSLS čini parlamentarnu većinu, a Hrebak je poznat jer je u pandemijsko doba došao u Sabor dići ruku za HDZ-ovu većinu, iako je prema pravilima struke morao ostati doma u samoizolaciji. S druge strane, analitičari i simpatizeri tvrde kako je u Bjelovaru gradonačelnikova vlast ipak uspjela progurati liberalne politike i kvalitetno upravljati gradskim financijama i infrastrukturom.