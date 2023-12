Propao i zadnji bastion ljevice na istoku Hrvatske: Plenković je u pravu, nitko ih ne voli

Autor: I.G.

Predizborno ludilo u Republici Hrvatskoj počinje se očitavati u svakoj izjavi premijera Andreja Plenkovića. Nakon nedavne sjednice Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), predsjednik Vlade Andrej Plenković dao je izjavu u kojoj je komentirao niz aktualnih tema, uključujući i nedavne izjave predsjednika Zorana Milanovića, prosvjede svinjogojaca te opću političku klimu.

Na pitanje rade li DP, Most i Suverenisti sa seljacima koji prosvjeduju protiv Vladinih mjera u borbi protiv afričke svinjske kuge isto ono što je HDZ radio u šatoru, Plenković je rekao: “Kako je to moguće? Kako to staviti na istu vagu? Mislite li da je prosvjed gdje se ministar branitelja neće sastati s braniteljima isto kao kad se ministrica neće sastati s ljudima koji nisu svinjogojci? Ljevica u ovoj priči ne postoji. Oni na istoku Hrvatske ne postoje. Oni sad u zagrebačkim salonima smišljaju narativ koji će pasti na leđa ili teret HDZ-a. A ovdje imamo skupinu manjih strančica koje nisu napravili ništa za hrvatsko selo”, rekao je premijer.





Potpuna propast ljevice

Uistinu, posljednjih je godina teško pronaći i tračak podrške lijevim političkim opcijama u Slavoniji i općenito na istoku Hrvatske. Teško je povjerovati da čak i nekadašnje utvrde SDP-a poput Osijeka danas gotovo pa isključivo podržavaju političke opcije desnice i desnog centra.

O ovoj temi porazgovarali smo s političkim komentatorom i analitičarom Davorom Gjenerom, koji nam je objasnio kako je ovo pitanje kompleksnije nego li se čini na prvi pogled.

“Ako se o tom pitanju govori isključivo u stranačkom smislu, onda je očito da je tomu tako. To nije dobro i poželjno stanje nikome tko zagovara politički pluralizam. Da bi politička arena bila kvalitetna i efikasna, ona mora biti uravnotežena. Konkurencija je nešto što je izrazito važno i korisno za politički život”, rekao je Gjenero i nadodao:

“Imali ste političke organizacije koje nisu bile sposobne predati niti kandidacijske liste, pa je očito da SDP ima velik problem u smislu da ga se više ne smatra nacionalnom strankom koja pokriva cijelu državu. To je loše za njih, ali i za demokraciju u Hrvatskoj. Pogledajte izborne rezultate i vidjet ćete da je u cijeloj jednoj velikoj regiji veoma deficitarna bilo kakva parlamentarna lijeva politička pozicija”, rekao je.

To nije dobro za nikoga

Smatra kako se od lokalnih izbora do danas nije puno promijenilo u smislu poboljšanja položaja SDP-a i ostalih lijevih političkih opcija na istoku države.

“To je nešto što bi moralo brinuti SDP, ali i sve stranke lijevo od centra u političkoj areni. Na tom prostoru su nekada bile liberalne političke pozicije, ali danas na žalost nemamo snažnu liberalno-demokratsku stranku nakon raspada HNS-a. Liberalne opcije su ostale na neki način regionalne, a nakon odlaska Ivice Vrkića iz politike s pozicije gradonačelnika Osijeka, mi u Slavoniji više nemamo tako snažnog i prepoznatljivog lidera”, rekao je Gjenero.

Kaže kako je Osijek nekada ispunjavao tu ulogu, ali nikada nije postojala velika politička razlika između onoga što vodi HDZ kao stranka desnog centra u odnosu na Vrkićeve politike.









“Liberalna politika nije lijeva politika. Socijaldemokrati u Osijeku nikada nisu imali relevantnu organizaciju niti utjecaj, osim u jednom kratkom razdoblju kada je iz Đakova SDP-u županijsku organizaciju vodio pokojni Željko Malević“, rekao je Gjenero.

No, u tom slučaju postavlja se pitanje postoji li ljevica koja nije, kako to premijer Plenković kaže, “salonska”? Gjenero nam govori da smatra kako u narednom razdoblju nije moguće organizirati lijevu političku stranku u Slavoniji koja bi mogla računati na relevantnu ulogu unutar lokalnih i regionalnih vlasti.

“Lijeva politička opcija tamo nije organizirana i u političkom smislu ne postoji. Pretpostavljam da je Plenković na to mislio kada je to rekao. To govori o ozbiljnoj krizi lijeve političke opcije na tom području. To niti je dobro, niti poželjno. Niti Plenkoviću nije bilo drago dok je to govorio, jer to ne smije biti drago nikome tko spada u ustavni luk. Jer da bi on mogao funkcionirati, potrebna je njegova bazična uravnoteženost.