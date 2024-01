Propale mu tvrtke, ali ne i on: Kerumova mlađa samozatajna sestra spašava stvar

Autor: Dnevno.hr

Godinama u stečaju, jedna od nekad najvećih dalmatinskih firmi koja je ostala dužna brojnim svojim dobavljačima, sada ponovno prodaje svoju imovinu, ovog puta oranice u Drnišu koje su nekada pripadale Mesoprometu, piše Slobodna Dalmacija.

Naime, riječ je o tvrtki Kerum u stečaju, čiji je osnivač Željko Kerum, a koju je u propast gurnula sestrinska tvrtka Adriatic, odnosno nikad dovršeni hotel Marjan koji je bio dograđivan kreditima Hypo banke.

Međutim, to što su tvrtke Željka Keruma financijski propale, ne znači da je propao i on sam. Naime, upravo suprotno, već godinama preko članova obitelji preuzima nekretnine tvrtke Kerum u stečaju i to preko hipoteka koje su članovi njegove obitelji, odnosno njihove tvrtke, ili upisali prije otvaranja stečaja ili su nakon otvaranja stečaja hipoteke na nekretninama otkupljivali od banaka.

Samozatajna poduzetnica

Tako je konkretno hipoteku na nekretninama u Drnišu preuzela Mara Sapunar, mlađa sestra Željka Keruma i supruga Petroslava Sapunara, županijskog vijećnika Kerumovog HGS-a. Tvrtka Boom koja joj pripada preuzela je založno pravo 9. listopada 2023. godine od tvrtke Coast kojom također upravlja familija Željka Kerum.

Vrijednost dvije oranice ukupne površine 2.742 metra kvadratna procijenjene su na 85.939 eura, a od njihove prodaje će se ili namiriti tvrtka Kerumove sestre ili će preuzeti nekretnine prijebojem kupoprodajne cijene i potraživanja.

Slobodna Dalmacija već je pisala o Mari Sapunar kao investitorici stambeno-poslovne zgrade u Zvonimirovoj ulici, glavnoj solinskoj promenadi. Višekatnica je podignuta na dijelu zemljišta od ukupno 751 četvornog metra, te je naslonjena na obiteljsku kuće Sapunarovih.

Rodna kuća solinskog svećenika

Kako je tada pisala Slobodna, projekt Kerumove mlađe sestre, koja je u javnosti znatno samozatajnija od one starije, Nevenke Bečić, bivše predsjednice Gradskog vijeća Splita i današnje županijske vijećnice, ni po čemu se ne bi izdvajao od niza sličnih uz Jadro da Sapunarovi ne grade na mjestu gdje je do rušenja početkom 2021. godine stajala rodna (kamena) kuća don Lovre Katića, solinskog svećenika, povjesničara i pisca.

Građanima je svakako zanimljiv i prethodni vlasnik uklonjenog objekta od 304 kvadrata, jer je riječ je o – Željku Kerumu. On je svojoj sestri Mari prije 12 godina darovao kuću Katić s pripadajućim okolnim terenom, a u zemljišnim knjigama vidljivo je da je upravo spomenute nekretnine još 2008. opteretio hipotekom za kredit od gotovo 2,5 milijuna eura.

Kako je dalje pisala Slobodna Dalmacija, Zagrebačka banka kao Kerumov kreditor je u ožujku 2019. posredstvom suda pokrenula ovrhu kuće, da bi samo šest mjeseci kasnije svoja potraživanja prodala švicarskoj tvrtki “DDM Invest III”, specijaliziranoj za “utjerivanje dugova”. Bankovna hipoteka u konačnici je brisana, i to početkom studenoga 2020. godine.









Kulturno dobro

Prije dvadesetak godina, kada je stara kuća Katić s pripadajućom parcelom u zaštićenoj jezgri i arheološkoj zoni, prodavana od strane tadašnjih vlasnika, Grad Solin ju je mogao otkupiti, ali tadašnja HDZ-ova lokalna vlast, nažalost, nije to učinila.









U zemljišnim knjigama vidljivo je da je kuća bila zaštićena kao kulturno dobro još od ožujka 1970. godine, a od 1972. je pod zaštitom konzervatora kao dio znatno šire urbane cjeline kulturno-povijesne jezgre Solina, što je vidljivo i u posljednjim izmjenama Generalnog urbanističkog plana.

Budući da nakon rušenja kuće Katić, najavljeno da će na fasadu novogradnje biti postavljena/vraćena spomen ploča koja je stajala na uklonjenom objektu, bit će zanimljivo vidjeti hoće li Ulicu kralja Zvonimira ponovno krasiti ovaj natpis, premda će njegov početak iz aktualne perspektive izgledati tragikomično:

“U ovoj kući rodio se hrvatski povjesničar don Lovre Katić, o stotoj obljetnici rođenja ovu ploču postavlja narod Solina i Splita, 28. listopada 1987. godine.”