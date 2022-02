PROPALA ZADNJA ŠANSA DA BiH BUDE UREĐENA DRŽAVA? ‘Da bi opstali, Hrvati i Srbi trebali bi bojkotirati izbore!’

Autor: Željko Primorac/7dnevno

Propao je vjerojatno i posljednji ozbiljni pokušaj za izmjene izbornog zakona BiH. S propašću pregovora u Neumu vjerojatno je propala i posljednja mogućnost da Bosna i Hercegovina u skorom, razumnom, vremenu postane uređena zemlja i započne pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Umjesto dogovora, bošnjački politički prvaci izabrali su put na kojem će pokušati na idućim izborima, u završnom jurišu, ovladati i hrvatskim klubom u Domu naroda Federacije BiH. Dom naroda Federacije BiH posljednja je brana potpunoj bošnjačkoj dominaciji u Federaciji BiH i bošnjački politički prvaci već godinama žele srezati ovlasti tog tijela u korist federalnog parlamenta u kojem imaju, zahvaljujući brojnosti, mnogo veći broj zastupnika. I prije pregovora u Neumu lideri tzv. probosanskih stranaka označili su svođenje Doma naroda FBiH na razinu zaštite vitalnih nacionalnih interesa kao crvenu crtu preko koje ne mogu ići.

Želja za hegemonijom

Čak je i vječni optimist, predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović, nakon okončanja pregovora u Neumu zaključio kako je u posljednjih šest mjeseci potrošio sav svoj optimizam kada je riječ o mogućnosti pronalaska rješenja i postizanja dogovora na razini Federacije BiH. Sami pregovori odvijali su se u potpuno zatrovanoj atmosferi. Za trajanja pregovora sarajevski mediji su se natjecali tko će više naelektrizirati situaciju i razgovore u Neumu predstaviti kao izdaju i prodaju Bosne i Hercegovine.

Ne treba uljepšavati situaciju – za bošnjačku stranu i političko Sarajevo svaka ideja da bosanskohercegovački Hrvati konzumiraju svoju konstitutivnost u punom, daytonskom, obuhvatu predstavlja razgradnju države i njezinih institucija. Svaka mogućnost obnove i povrata otetih ustavnih prava Hrvata smatra se veleizdajom države i naroda. Ludilo je doseglo svoj vrhunac pa se čak i pregovarače koji su u Neumu predstavljali bošnjačku stranu i prije rezultata pregovora proglasilo ucijenjenima i prodanima. I najveći optimisti su u takvoj atmosferi ostavljali malu mogućnost za postizanje dogovora između Hrvata i Bošnjaka.

Formalni zaključak pregovora je – da će se pregovori nastaviti. No potpuno je jasno kako je ta formulacija izabrana samo kako sudionici pregovora ne bi morali izaći pred javnost i reći kako se nisu uspjeli dogovoriti. Pogotovo jer su predstavnici SAD-a i EU-a još u Neumu. Javnost će tek uskoro doznati da je dogovor nemoguć jer se pregovarači nisu uspjeli približiti u svojim početnim stavovima. Tada će ugledni posrednici biti već miljama daleko od BiH i njihov ugled neće biti narušen.

Krađa vremena

Zanimljivo je, ali i simptomatično, kako su Palmer i Eichhorst izjavili kako se više neće vraćati u BiH te kako je sada sve na domaćim liderima i njihovim kapacitetima da postignu dogovor. Prevedeno, i oni dižu ruke jer vjeruju kako je dogovor u BiH nemoguća misija. Treba napomenuti kako je to dvoje izaslanika u BiH trebalo doći još krajem prošle godine, ali su, navodno, dolazak odgodili do trenutka kada su dobili jamstva sudionika pregovora da su spremni na kompromis i dogovor. Koliko su spremni na dogovor, sada su se uvjerili i na svojoj koži.

Očito je cijeli igrokaz u Neumu bio još jedan pokušaj krađe vremena tzv. probosanskog bloka. Cilj je, a to je još za vrijeme pregovora naglasio i predsjednik Milanović, odugovlačiti kako bi se idući izbori održali po starom izbornom zakonu. Potom bi uslijedio koordinirani napad probosanskog bloka i Središnjeg izbornog povjerenstva na hrvatski klub u Domu naroda i time bi, barem tako smatraju u političkom Sarajevu, hrvatsko pitanje u BiH bilo završeno. Što bosanskohercegovački Hrvati mogu i moraju učiniti kako bi opstali kao politički narod u BiH? Prvo bi, konačno, trebali prestati misliti kako će netko riješiti njihov problem umjesto njih. Nitko, ama baš nitko, ne može osigurati Hrvatima njihova prava umjesto njih. Ne postoji činovnik i diplomat u međunarodnoj zajednici koji može odraditi posao umjesto Hrvata. Ne postoji čarobni štapić kojim će se jednim pokretom stvoriti prostor za mir i napredak. Hrvati bi trebali skinuti rukavice i svoju borbu započeti svim legalnim političkim sredstvima. Uostalom, jedino im je to i preostalo ako ne žele završiti kao nacionalna manjina nakon idućih općih izbora. U borbi za očuvanje ustavnih prava i nacionalnog identiteta dopuštene su sve političke taktike. Jedna od njih svakako je i bojkot izbora na svim razinama.

Čin otpora

Od odbijanja usvajanja državnog proračuna bez kojeg nema sredstava za Središnje izborno povjerenstvo koje provodi izbore do neformiranja općinskih i gradskih izbornih komisija zaduženih za provođenje izbora pa do odbijanja davanja suglasnosti za održavanje izbora u ustanovama i prostorima kojima upravljaju hrvatske institucije. Sve je to moguće provesti u većinski hrvatskim županijama. O sličnim modelima bojkota izbora svojevremeno je govorio i Milorad Dodik. Naime, jedno od ranijih Dodikovih upozorenja političkom Sarajevu bilo je kako će u RS-u provesti samo izbore za institucije RS-a. Izbori za Predsjedništvo, Dom naroda i državni parlament bili bi opstruirani. U takvoj, eventualnoj situaciji, izbori bi se održali samo u bošnjačkom dijelu Federacije BiH, odnosno, na 23 posto države BiH. Takvi izbori bili bi lišeni svakog legitimiteta i bili bi snažno upozorenje međunarodnoj zajednici.

Vrlo je vjerojatno da bi međunarodna zajednica, ako bi shvatila da razvoj situacije kod Srba i Hrvata vodi prema bojkotu izbora, reagirala kako bi spriječila paralizu države. U ovom slučaju bojkot bi mogao prisiliti visokog predstavnika Christiana Schmidta da nametne novi i uravnoteženi izborni zakon. Neovisno o razvoju događaja u idućih nekoliko dana i novom krugu pregovora u tzv. sarajevskom formatu, za 19. veljače je zakazana sjednica Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru. Tada će se vrlo vjerojatno znati stav hrvatskih političkih predstavnika i o trenutnoj političkoj situaciji u BiH i o eventualnom bojkotu predstojećih izbora. Iako nije sudjelovao u pregovorima u Neumu, Schmidt je dao jednu izjavu koja je vrlo negativno odjeknula u hrvatskoj javnosti.









Sudbonosni dani

Naime, dok su se lomila koplja oko ključnih pitanja izbora Predsjedništva i članova Doma naroda, Schmidt je izjavio kako će se izbori ujesen održati po starom ili novom izbornom zakonu. Ova izjava stigla je kao naručena političkom Sarajevu. Čak su je shvatili i kao signal da opstruiraju promjene izbornog zakona. Jer čemu ići u dogovore i pregovore ako na izbore, ipak, možemo po starom zakonu i legalno preglasati Hrvate?

Pred političkim su vodstvom bosanskohercegovačkih Hrvata sudbonosni dani. Na ispitu će biti njihova odlučnost, dosljednost i sposobnost odgovora na povijesne izazove. Samo jedinstvom s narodom moći će izboriti toliko željenu ravnopravnost na rodnim ognjištima. Pred velikim izazovima je i Vlada RH predvođena premijerom Plenkovićem, ali i predsjednik Republike Zoran Milanović. Oni će morati uložiti sve državne i osobne kapacitete i sposobnosti kako bi osigurali ravnopravnost hrvatskom narodu u BiH. Osim ustavne obveze, RH ima i moralnu obvezu prema Hrvatima u BiH. Naime, malo je poznata činjenica kako nitko od vodstva Hrvatske Republike Herceg-Bosne nije želio potpisati Daytonski mirovni sporazum. Umjesto njih, to su učinili dužnosnici iz RH. Također, BiH Hrvati su pod pritiskom Zagreba doslovno utjerani u Federaciju BiH. Poslije, kada su im razni međunarodni činovnici izmjenama Ustava uporno dokidali ravnopravnost i prava, Zagreb se pretvarao da to ne vidi i da ga se to ne tiče. Vrijeme je da se konačno isprave pogreške iz prošlosti.