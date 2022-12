‘PRONAŠLI SU TIJELO I MISLE DA JE GOTOVO, E PA NIJE’! Misterij Matejeva nestanka mori detektiva: ‘Bilo je propusta, nisu odgovorena sva pitanja’

Autor: Dnevno.hr

Jedan od najvećih hrvatskih misterija, priča koja je dobila tragičan epilog, počeo je u Beogradu prije točno godinu dana, u noći s 30. na 31. prosinca.

Tada je, naime, u noćnom klubu Gotik na samoj obali Save, posljednji put viđen Splićanin Matej Periš, koji se tamo našao povodom slavlja Nove godine.

Ništa nije upućivalo da će se fešta skupine prijatelja pretvoriti u agoniju koja je trajala više od pet mjeseci, kada je u Dunavu, na mjestu koje se zove Ada Huja, pronađeno Matejevo tijelo.





Potragu za Splićaninom napeto je pratila čitava regija, a mnogi su suosjećali s njegovim ocem Nenadom koji je čitavo vrijeme proveo u Beogradu, osluškujući svaki mogući trag, ne gubeći nadu svo to vrijeme dok se, nažalost, pokazalo da nade više nema.

Matej nestao iz kluba, prijatelji pokrenuli potragu

Sve je počelo oko dva sata ujutro kada se Periš, iz još nepoznatih razloga, udaljio od svog društva u klubu. Kada su shvatili da je njegova jakna u garderobi, no od Mateja ni traga, bacili su se u potragu. Pregledali su Gotik, apartman koji su unajmili, a kako to nije dalo rezultata, sve su prijavili policiji.

Matej je nestao u noći na petak, a policija je u subotu pretražila svaki detalj kafića, razgovaralo se s drugim gostima, pregledavalo nadzorne kamere.

Trčao beogradskim ulicama, zaustavio taksista

U tim trenutcima nepoznanice rađale su se brojne teorije, potpaljene snimkama kamera s beogradskih ulica na kojima se moglo vidjeti Mateja kako trči, da bi se najzad vratio na obale Save.

Išao je na bankomat jer je nekome bio dužan, s nekim se posvađao u klubu, želio se s nekim naći – sve su to bila nagađanja nakon što su video snimke kamera izašle u javnost.

Zašto je zaustavio taksista? Gdje je želio ići? Pliva li to netko u Savi?, pitali su se svi koji su u jednom trenutku vidjeli te snimke.









U slučaj se ubrzo, uz policiju Srbije, uključila i hrvatska policija te Interpol. MUP Srbije je 12. siječnja na konferenciji za medije objavio detaljnu rekonstrukciju Matejeva kretanja od trenutka izlaska iz Beton hale oko 1:43 sata do silaska do Save oko 1:52 nakon ponoći.

Ubrzo je identificiran i taksist s kojim je Matej komunicirao, a koji je ujedno bio i zadnja osoba s kojom je razgovarao. No, od njegovih informacija policija nije puno saznala, tek da je Periš pitao je li slobodno te da mu je taksist rekao kako je zauzet i da ima vožnju.

Misteriozna prijateljica

Kako je vrijeme odmicalo, razvijale su se različite teorije, javljali svakakvi ‘svjedoci’, od kojih su neki tvrdili da su Mateja vidjeli čak u Njemačkoj. U priču se uplela i tajanstvena prijateljica s kojom se Matej navodno čuo u noći nestanka, a koja je tada također bila u Beogradu.









Maja Sopta, 31-godišnja Splićanka, posljednja je osoba kojoj se Matej javio. Nakon što je ova informacija objavljena u medijima, svi su se zapitali tko je ona i je li povezana s Periševim nestankom. Ona se oglasila u medijima te iznijela niz detalja te otkrila da je poziv u 22.29 propušten.

“30. prosinca zove me prijateljica Teodora da idemo u restoran, pred sam ulazak u restoran zvoni mi telefon koji je bio na zadnjem sjedištu automobila. Parkirala sam i gledala još kako ću slupati auto… Snijeg, led, nisam navikla na takve uvjete jer sam s mediteranskog područja, rekoh vidjet ću kada uđemo u restoran”, rekla je tada Maja.

Sopta je tom prilikom istaknula da je prošla poligraf na policiji, da je ispričala sve što zna, no opet je njezino pojavljivanje u javnosti otvorilo brojna pitanja zbog kontradiktornih izjava.

No, i dalje nije bilo odgovora ključno pitanje: Gdje je Matej? Prolazili su mjeseci, a nitko nije znao što mu se dogodilo.

“Najteže mi je jutro, to buđenje nakon noći koja je prespavana. Onda se čujem sa policijom, ja sam vjernik pa odem u crkvu”, ispričao je tada otac Nenad.

Čitavo to vrijeme hrvatska i srpska policija tijesno su surađivale oko potrage, no bez rezultata. Tijekom razdoblja potrage iz Dunava su izvučena neka tijela, no niti jedno nije bilo Matejevo.

Nenad Periš se nakon tri mjeseca vratio u Split, rekao je da se morao vratiti kući.

“Tu mi je familija, kćerke, morao sam se vratiti da bih pokušao nastaviti s onim životom koji je nekada vodio Nenad Periš. Samo, to više nikad neće biti isti Nenad Periš, to je neki drugi čovik. Moje srce je ostalo s mojim sinom, u Beogradu, u koji ću se vratiti kako bih nastavio tražiti moga Mateja”, rekao je da bi dva mjeseca kasnije saznao istinu koja mu je slomila srce.

U svibnju u Dunavu pronađeno Matejevo tijelo

18. svibnja proširila se vijest da je iz Dunava kod Ade Huje u Beogradu izvučeno tijelo muškarca koji je na sebi imao odjeću koja je odgovarala onoj koju je Matej nosio u noći nestanka, Pronađeni su i sat i mobitel.

Nenad Periš je tada rekao da su, po svemu sudeći, to Matejeve stvari. Načelnik hrvatske Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac odmah je krenuo iz Zagreba za Beograd, gdje se sastao s beogradskim kolegama.

Dan poslije obdukcija je potvrdila – pronađeno tijelo pripadalo je Mateju Perišu. Uzrok smrti je utapanje. Taj dan, 19. svibnja to je potvrdio i premijer Andrej Plenković, rekavši da su prije same sjednice Vlade dobili službenu informaciju da je DNK analiza potvrdila kako se radi o nestalom Splićaninu. Uskoro je stigla potvrda MUP-a Srbije.

Veliki oproštaj u Splitu

Na ispraćaju Mateja Periša iz Beograda u Split, položeno 27 ruža za 27 Matejevih godina.

Na splitskoj rivi deseci građana okupili su se kako bi odali počast svom sugrađaninu. Isplovilo je 20-ak brodova i jedan veliki jedrenjak, nakon čega su građani zapalili baklje.

Matej Periš preminuo je sa 27 godina. 28. srpnja 2022. navršio bi 28.

I dalje je tragična priča o sudbini nesretnog Splićanina puna misterija. Zašto je Matej uopće izašao iz kluba, zašto je trčao Beogradom i kamo je želio ići te zašto se spustio stepenicama na plato ispod restorana Savanova na Savskoj promenadi i nije nastavio kretanje prema tzv. Beton hali?

Lazarević: ‘Slučaj nije završen’

Nažalost, sva ta pitanja ostat će neodgovorena.

S time se slaže i poznati hrvatski umirovljeni inspektor i kriminalist Branko Lazarević koji ističe da iz njegove točke gledišta s informacijama s kojima ja raspolaže još uvijek nije odgovoreno na sva pitanja.

“Mrtvo tijelo je pronađeno i oni sad smatraju da je to sad sve završeno. Nije odgovoreno na pitanje, otkud on u vodi. Oni su utvrdili kako je smrt nastala utapanjem, ali ako je on pronađen u vodi i ako je smrt utapanjem, to ne mora značiti da je on sam htio ići u vodu i da je on sam skočio u vodu”, rekao je.

Lazarević smatra kako kriminalistika mora odgovoriti na pitanje zašto je on završio u vodi i je li on sam to htio, što je ključno pitanje.

“Ako nekoga pronađete ispod neke zgrade od deset katova da leži na asfaltu, na pločniku i utvrdite da su uzrok smrti višestruke ozljede usred pada to ne mora značiti da je on sam skočio odozgo”, kaže.

Ističe kako ima još mnogo pitanja na koja nije odgovoreno.

“Slučaj ne treba zaključiti dok nije odgovoreno na sva pitanja jer nije mala stvar da se državljanin Hrvatske pronađe mrtav u nekakvoj drugoj državi i tu treba otvoriti četvere oči.

I po mom mišljenju bilo je propusta i u radu srbijanske policije, a ni hrvatska policija nije odgovorila na sva pitanja. Nije dovoljno samo reći uzrok smrti je utapljanje. Može ga netko baciti, može ga netko omamiti pa baciti.

Može ga netko držati u vodi. Koliko puta ste gledali na filmu da netko nekoga zagnjuri u kadu ili bačvu i ovaj jadan ne može ništa. Spis nije završen po mom mišljenju”, zaključio je Lazarević za Zagreb.info.