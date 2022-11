‘PRONAŠLI SMO KOMORE ZA MUČENJE!’ Ukrajina optužuje Ruse za neljudske metode, Moskva ne planira izručiti svoje ljude

Još uvijek se ‘lome koplja’ oko projektila koji su pali u Poljskoj, pa je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao kako projektili nisu ukrajinski. NATO, pak, tvrdi da “pad rakete koju je vjerojatno ispalila ukrajinska protuzračna obrana nije bio namjerni napad” te da nemaju indikacija da se Rusija priprema rat s NATO-om”.

Unatoč tome, ruska raketiranja Ukrajine se nastavljaju, a Rusija je ušla i u recesiju nakon što joj je BDP pao četiri posto.

Dnevne događaje pratite na portalu Dnevno.hr

22:40 Poljska: Ukrajina bi mogla dobiti pristup mjestu eksplozije

Ukrajina bi mogla dobiti zatraženi pristup lokaciji u pograničnom području na jugoistoku Poljske, gdje je u utorak pala raketa, pri čemu su dvije osobe poginule, rekli su u utorak poljski dužnosnici.

22:30 Rusija još nije spremna za mir u Ukrajini, kaže EU

Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell izjavio je danas da mir u Ukrajini neće biti moguć dok Rusija ne povuče svoje trupe te da Moskva ne pokazuje znakove da je spremna na to.

“Bojim se da se Rusija nije spremna povući i ako se ne povuče, mir neće biti moguć”, rekao je Borrell novinskoj agenciji Reuters u uzbečkom gradu Samarkandu. “Rusija je ta koja mora omogućiti mir, agresor se mora povući ako želi održivi mir”, rekao je.

21:00 Navalni: Prebačen sam iz samice u skučenu ćeliju

Rival ruskog predsjednika i zatvoreni vođa opozicije Aleksej Navalni tvrdi da se sada nalazi u maloj ćeliji, za samo jednog čovjeka. Prije toga je boravio u samici.

20:00 Mediji: Rusija neće izručiti svoje državljane

Rusija kaže da neće izručiti svoje državljane koje je nizozemski sud u odsutnosti osudio na doživotni zatvor, izvijestio je u četvrtak ruski državni medij TASS.

“Sudska odluka ne stvara nikakve pravne posljedice za nas”, izvijestio je TASS, citirajući Andreja Klishasa, predsjednika odbora Vijeća Federacije za ustavno zakonodavstvo. “Općenito, ni pod kojim okolnostima ne izručujemo ruske državljane drugim državama.”

Ova izjava dolazi nakon što je nizozemski sud osudio trojicu muškaraca — bivše ruske obavještajne časnike Igora Girkina i Sergeja Dubinskog te Leonida Harčenka, vođu ukrajinskih separatista — na doživotni zatvor nakon što su osuđeni za ulogu u obaranju leta 17 Malaysian Airlinesa 2014. u kojem je poginulo ubio svih 298 putnika.

Svi su muškarci odbili sudjelovati u suđenju i suđeno im je u odsutnosti, što znači da je vrlo malo vjerojatno da će odslužiti te kazne.

19:00 Ukrajinska vojska: Rusija nastavlja s raketnom i topničkom paljbom po prvim crtama

Ruske snage izvele su raketne i topničke napade duž prvih linija u sedam različitih regija – od Hersona i Mikolajeva na jugu do Luganska i Harkova na sjeveroistoku, priopćila je ukrajinska vojska. Vojska je dodala da su ovi napadi odvojeni od niza ruskih napada krstarećim projektilima na infrastrukturu u četvrtak.

Bilo je 25 raketnih napada, a civilna infrastruktura je pogođena u šest regija, rekao je Glavni stožer ukrajinske vojske, dodajući da su 23 osobe ozlijeđene u raketnim napadima u Dnjepru, a nekoliko ljudi je ubijeno u Zaporožju. Glavni stožer nije naznačio da je bilo koji teritorij osvojen ili izgubljen.

18:00 ‘Užasni razmjeri mučenja u oslobođenom Hersonu’

Ukrajinski pravobranitelj opisao je razmjere mučenja koje je otkriveno u gradu Hersonu užasnima.

Vlasti su pronašle navodna mučilišta u nedavno oslobođenom gradu na jugu Ukrajine, gdje su deseci ljudi navodno podvrgnuti torturi, rekao je Dmytro Lubynets.

Kazao je da su Ukrajince prije smrti ubijali strujom i tukli metalnim cijevima, prenosi AFP.

Lubynets je rekao da je razgovarao s čovjekom koji je u jednoj od ovih “komora za mučenje” držan 45 dana, koji je svjedočio mučenju desetaka drugih.

17:30 Kuleba: Ukrajinski stručnjaci su u Poljskoj

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je da su ukrajinski stručnjaci već u Poljskoj kako bi istražili mjesto na kojem je projektil ubio dvoje ljudi u utorak.

“Ukrajina i Poljska surađivat će konstruktivno i otvoreno u istrazi”, rekao je Kuleba, dodavši kako očekuje da će istražitelji brzo dobiti pristup mjestu u jugoistočnoj Poljskoj.

I spoke to @RauZbigniew. Ukraine and Poland will cooperate constructively and openly on the incident caused by Russian missile terror against Ukraine. Our experts are already in Poland. We expect them to swiftly get access to the site in cooperation with Polish law enforcement.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 17, 2022