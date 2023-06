Pronašli ostatke nestale podmornice? Stižu novi detalji: Našli su krhotine, sve se istražuje

Robotsko vozilo na daljinsko upravljanje (ROV) u blizini Titanica otkrilo je polje krhotina unutar područja potrage za nestalom podmornicom Titan, upravo je objavila američka obalna straža.

Stručnjaci unutar objedinjenog zapovjedništva procjenjuju informacije. Američka obalna straža najavila je i konferenciju za medije.

Robotska vozila na daljinsko upravljanje (ROV) opremljena kamerama skeniraju dubine morskog dna tijekom cijelog dana.

Francuski su znanstvenici pustili vozilo na daljinsko upravljanje (ROV) koje može dosegnuti morsko dno i prenijeti slike na površinu. Victor 6000 također ima dvije mehaničke ruke koje mogu izvoditi iznimno delikatne manevre poput rezanja ili uklanjanja krhotina.

