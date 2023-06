Pronašli ostatke nestale podmornice? Našli su krhotine, stručnjak strahuje: ‘Nešto se stvarno loše dogodilo!’

Robotsko vozilo na daljinsko upravljanje (ROV) u blizini Titanica otkrilo je polje krhotina unutar područja potrage za nestalom podmornicom Titan, upravo je objavila američka obalna straža.

Podmornica Titan, kojom upravlja američka tvrtka OceanGate Expeditions, počela je zaron u nedjelju ujutro po lokalnom vremenu. Izgubila je kontakt s brodom za podršku nakon što se približila najpoznatijoj olupini na svijetu u sjevernom Atlantiku.

Stručnjaci unutar objedinjenog zapovjedništva procjenjuju informacije. Američka obalna straža najavila je i konferenciju za medije koja će se održati u 21:00 sat po hrvatskom vremenu. Očekuje se da će imati više saznanja o pronađenim krhotinama.

Stručnjak za ronjenje David Mearns kaže da krhotine koje su pronađene uključuju “okvir za pristajanje i stražnji poklopac podmornice”.

Mearns je prijatelj putnika na Titanu.

“To znači da trup još nije pronađen, ali dva vrlo važna dijela cijelog sustava su otkrivena i to ne bi bilo pronađeno ako nije fragmentirano. Stoga, nešto stvarno loše se dogodilo s podmornicom”, naglasio je Mearns.

Čovjek koji je suosnivač OceanGatea s nestalim pilotom podmornice Stocktonom Rushom rekao je za BBC News da je možda došlo do “trenutačne implozije” podmornice.

Guillermo Söhnlein bio je intervjuiran kad su stigle vijesti o pojavi krhotina u Atlantiku. Rekao je da postoji mogućnost da je došlo do katastrofe.

“Ono što znam je da je, bez obzira na podmornicu, kada radite na dubini, pritisak toliko velik na bilo koju podmornicu da bi, ako dođe do kvara, to bila trenutna implozija. Da se to dogodilo, to bi se dogodilo prije četiri dana”, rekao je.

Robotska vozila na daljinsko upravljanje (ROV) opremljena kamerama skeniraju dubine morskog dna tijekom cijelog dana.

Francuski su znanstvenici pustili vozilo na daljinsko upravljanje (ROV) koje može dosegnuti morsko dno i prenijeti slike na površinu. Victor 6000 također ima dvije mehaničke ruke koje mogu izvoditi iznimno delikatne manevre poput rezanja ili uklanjanja krhotina.

