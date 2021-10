PRONAŠLI MU ARSENAL ORUŽJA, PRODAO PUŠKU DJETETU: Muškarac iz Paraga za to dobio kaznu rad za opće dobro

Autor: Dnevno.hr

Tijekom pucnjave u naselju Parag u Međimurju krajem kolovoza smrtno je stradala jedna osoba dok je nekoliko ranjeno.

Ubrzo su u javnost počeli curiti šokantni detalji o brojnim incidentima u tom romskom naselju, policija je tamo po raznim dojavama intervenirala gotovo svakodnevno, a građani su već ranije prijavljivali rafalne paljbe koje su odjekivale iz Paraga.

Nakon krvoprolića, jednom je 37-godišnjaku iz tog naselja za ilegalno posjedovanje oružja i iznudu djeteta sud izrekao kaznu rada za opće dobro. Sankcija je bila prijedlog Državnog odvjetništva, otkriva Dnevnik Nove TV.

Ilegalno posjedovao puške, oružje prodao djetetu i dobio kaznu za opće dobro

Naime, 37-godišnjak je ilegalno posjedovao automatske puške i stotine komada streljiva, a oružje je prodao djetetu za 4000 kuna. Također, zastrašivanjem je djetetu uzeo 23 tisuće kuna.

Za sve to pravomoćnom presudom osuđen je na 600 sati rada za opće dobro. Sud u Čakovcu kaže da je tu kaznu predložilo tužiteljstvo koje navodi da ih je do takvog prijedloga dovelo niz činjenica vezanih za okolnosti djela i samog počinitelja.

“Prijedlog kazne uzima u obzir i nužnost ostvarivanja svrhe opće prevencije kao jedne komponente zakonom definirane svrhe kažnjavanja”, piše u odgovoru Županijskog državnog odvjetništva Varaždin.

Ni tužiteljstvo ni sud nisu htjeli pred kameru Dnevnika Nove TV.

Faber: Je li stvarno ispunjena svrha kažnjavanja?

Savjetnik ministra unutarnjih poslova Vladimir Faber kaže da su kod tog 37-godišnjaka u Paragu pronašli oružje vojne namjene.









“Za ta kaznena djela predviđena je kazna do tri godine zatvora. Također smo dokazali kazneno djelo iznude na štetu maloljetne osobe. Kad znamo da je za to kazneno djelo predviđeno do pet godina zatvora – a da je ukupna presuda bila rad za opće dobro – onda se mi zaista pitamo je li ispunjena svrha kažnjavanja”, rekao je Faber koji tvrdi da međimurska policija i dalje pojačano nadzire naselje Parag, gdje drže rekord u oduzimanju protupravnog oružja.

“Razgovaram svakodnevno s policajcima. Oni mi sami kažu da se osjećaju ponekad kao da rade Sizifov posao. Onda im još na strmini netko doda teret, a taj su teret u prenesenom značenju presude, odnosno kaznena politika koja je vrlo blaga”, rekao je.