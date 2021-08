PRONAĐENI LJUDSKI OSTACI: Stravično otkriće na kotačima zrakoplova u koji se natiskalo stotine Afganistanaca

Ljudski ostaci pronađeni su na kotaču američkog zrakoplova C-17s nakon što je iz kaotičnog Kabula, koji su u nedjelju zauzeli talibani, sletio u Katar.

Zračne snage SAD-a istražuju što se dogodilo dok su afganistanski civili trčali uz avion i oko njega prije nego što je poletio s međunarodne zračne luke Hamid Karzai.

Zrakoplov C-17 Globemaster prevozio je oko 640 Afganistanaca, što je navodno više od pet puta više od dopuštene nosivosti, nakon što je stotine očajnih ljudi preplavilo avion.

Fotografija na kojoj se vide afganistanski civili, koji su se čučeći stisnuli jedan uz drugoga na podu vojnog aviona, postala je viralna na društvenim mrežama nakon što su Kabul zauzeli talibanski pobunjenici.

Američki obrambeni dužnosnici rekli su da je avion poletio s međunarodne zračne luke u glavnom gradu Afganistana s, kako se vjeruje, najvećim brojem ljudi koji je ikad letio u C-17, vojnom teretnom zrakoplovu koji su SAD i njegovi saveznici koristili gotovo 30 godina.

Zrakoplov je sigurno sletio u Katar.

Odjel Ureda za posebne istrage (OSI) zračnih snaga rekao je u priopćenju da pregledava sve dostupne informacije o zrakoplovu C-17, kao i o gubitku života civila, javlja Sky News.

To all the people that think that Afghans are okay with the occupation of the Talibans. Here You go. ( I cut the sensitive part. One by one. They are No longer here with us the people that held on to the plane ) 💔🇦🇫💔 #Afganistan #Afghan_lives_matter #Afghanistan #airplane pic.twitter.com/Xiu875v8zu

— Yasmin von Roon (@YasminvonRoon) August 16, 2021