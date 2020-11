PROMJENE U OVRŠNOM ZAKONU: Evo što će sve od 1. prosinca biti izuzeto od ovrha!

Mijenja se Ovršni zakon, a prema njemu, već ovih blagdana blokirani građani trebali bi dobiti božićnice, koje se, kao i uskrsnice, regres, topli obrok i druge izvanredne novčane nagrade, ubuduće izuzimaju iz ovrha nad novčanim sredstvima, piše Večernji list.

Osim proširenja primanja nad kojima se ovrhe neće provoditi, neće biti niti deložacija iz nekretnina do 1. travnja jer se od 1. studenoga do 1. travnja one više neće provoditi. Prag dugovanja za ovrhu nekretnine podiže se s 20.000 na 40.000 kuna.

Ove izmjene trebale bi stupiti na snagu 1. prosinca, kao i prijedlog digitalizacije u sklopu koje bi se ovršni postupak na temelju vjerodostojne isprave pokretao podnošenjem elektroničkog prijedloga putem informacijskog sustava javnom bilježniku.

Nije se diralo u odvjetničke tarife za ovršne postupke u kojima oni sudjeluju, a njihovi su troškovi najveći. Nije se ulazilo ni u ograničenje visine zatezne kamate ni u redoslijed naplate.

Uvodi se institut prethodne obavijesti, koju će dužniku upućivati javni bilježnici, s rokom za ispunjenje obveze od 15 dana.

“Ponovno se mantra o navodnom dostojanstvu dužnika i toga smo se naslušali već 25 puta do sada što se nije dogodilo. Činjenica je da je proširen krug sredstava koji će biti izuzet od ovrhe, ali jedini cilj ovih izmjena i dopuna Ovršnog zakona jest da se javni bilježnici imenuju povjerenicima sudova i da se uvale u zakon. Vlada i dalje dozvoljava javnim bilježnicima da zbog malih i mizernih dugova pokreću ovrhe i time zloupotrebljavaju zakon. Strinavić dodaje da zakonodavac “okreće pilu naopako” i poziva na kulturu plaćanja, i to ista Vlada koja je nabila dug prema veledrogerijama veći od pet milijardi kuna duga”, rekao je Mario Strinavić iz Udruge Blokirani.