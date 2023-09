Promjena vremena na vidiku: ‘Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Danas će biti pretežno ili djelomice sunčano, vrlo toplo i vruće.

U drugom dijelu dana mjestimice više oblaka, a navečer postoji mala vjerojatnost za slabu kišu ili poneki pljusak, osobito na zapadu zemlje.

Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 °C.





U četvrtak meteoalarmi zbog pljuskova s grmljavinom

U četvrtak će prevladavati djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku.

Uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće i izražene.

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni, a na Jadranu će jugoistočnjak okretati na jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 12 i 17 na kopnu, na Jadranu od 18 do 22 °C. Najviša dnevna većinom od 26 do 30 °C.

Za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju u četvrtak je na snazi žuti meteoalarm zbog lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom.

“Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom”, javlja DHMZ.