Prometni stručnjak Marušić prozvao policiju zbog serije incidenata: ‘Sramota za njih’

Autor: Dnevno.hr

Prometni stručnjak Željko Marušić osvrnuo se na nekoliko zadnjih incidenata u kojima je zabilježeno bježanje policiji. U tekstu na autoportalu Marušić navodi kako policija treba biti opremljena specijalnim posebno opremljenim vozilima visokih performansi, a ne serijskim, prosječnim, a nova strategija hvatanja odbjeglih vozila treba uključivati intermodalni nadzor i učinkovitije policijske mjere za zaustavljanje odbjeglih vozila.

Prenosimo Marušićev tekst. “Ima li veće sramote za policiju od činjenice da kombi s 32 migranta (!), dakle 100 posto preopterećen, razmjerno trom, nestabilan i slabo upravljiv, bježi policiji od naplatnih kućica u Lučkom do Ilice i samog središta grada, gdje se zabija u policijsko vozilo? Ima! Premda je službena verzija da je 13-godišnja djevojčica upravljajući sportski opremljenim Mercedes-Benzom CLA, od Dubrave do središta Zagreba (blizu hotela Esplanade), na skliskoj cesti brzinom do 172 km/h (!) uspjela bježati policijskim vozilima, što bi bio podvig i za slavnog Carlosa Sainza, trostrukog i aktualnog pobjednika relija Dakar, vjerodostojna poput izjave da je 13-godišnjakinja prebila tri policijska službenika, to je sramota za policiju, odnosno one koji su je stavili u takvu situaciju”, navodi Marušić.

Dodaje kako se često objavljuju snimke američkih policijskih potjera za odbjeglim vozilima, koje su u pravilu uspješne, a uključuju četiri bitne značajke. “Prvo, policija prijestupnike lovi u specijalnim, posebno opremljenim vozilima, a ne serijskim, drugo, u potjere se u pravilu uključuje helikopter, treće, koordinirane policijske ekipe opremljene su uređajima sa šiljcima, koji se trenutno rastežu preko cijelog profila prometnice radi bušenja gume i četvrto, autorizirana je upotreba vatrenog oružja, iz policijskih vozila i helikoptera u svrhu bušenja guma i zaustavljanja vozila”, navodi prometni stručnjak.

‘Posljednje potjere pokazale su koliko je policija neučinkovita’

Marušić napominje kako su posljednje potjere za kombijima koji su prevozili migrante, a posebice neuspješna potjera za 13-godišnjakinjom u Mercedes-Benzu CLA pokazale koliko je policija neučinkovita u hvatanju bjegunaca pred zakonom.

“Potjere su iznimno opasne za ostale sudionike u prometu i građane koji se zateknu u okruženju i zbog toga je važno da se čim prije i u što manje prostora okončaju. Svaki daljnji metar je opasan, neprocjenjivo pogibeljan, stoga policija može i mora poduzeti drastične mjere za zaustavljanje vozila u bijegu, čak i korištenjem opasnih mjere. One su opravdane iz dva bitna razloga: uklanjaju rizik naknadne opasnosti i djeluju preventivno”, piše Marušić u svom tekstu.









Preduge i neučinkovite potjere, dodaje stručnjak, iznimno su opasne za ostale sudionike u prometu i sve osobe koje se zateknu u prometnom okruženju. “Samo srećom nedavne potjere za odbjeglim vozilima nisu završile tragično. Policija, posebice u perspektivi povećanih ugroza zbog migrantskog vala treba bitno unaprijediti opremu i taktiku za učinkovitije hvatanje i zaustavljanje bjegunaca pred zakonom, po uzoru na američku SWAT (Special Weapons And Tactics – specijalno naoružanje i taktika)”, navodi Marušić.

‘Nužno je uvesti ovih šest mjera’

Prometni stručnjak smatra kako je nužno uvesti šest mjera. “Prvo, policijska vozila, kao ni ostala bitna oprema, ne smiju se nabavljati putem javnog natječaja, nego temeljem specifikacije stručnog povjerenstva, u kojem trebaju biti vodeći hrvatski stručnjaci za dinamiku vozila, naoružanje i specijalne operacije, po najvišim standardima neovisno o cijeni. Drugo, policijski presretači, posebno pripremljena i opremljena vozila, koja postižu brzine veće od 300 km/h (!), prvenstveno se trebaju koristiti za nadzor sumnjivih vozila i transporta te protuzakonitih aktivnosti na autocestama”, navodi Marušić.

Kao treću mjeru Marušić navodi nadzor brzine na autocestama koji prvenstveno treba obavljati radarskim kamerama i sankcionirati stacionarnim patrolama na naplatnim kućicama. “Četvrto, osigurati intermodalni nadzor prometa na cestama i autocestama, kombinacijom cestovnih i zračnih sredstava (dronova i helikoptera) te stacionarnih patrola na naplatnim kućicama”, piše Marušić.









Za petu mjeru smatra da treba razraditi i redovito uvježbavati strategije hvatanja i zaustavljanja odbjeglih vozila u što kraćem vremenu i što manje prostora, koja uključuje postavljanje mobilnih uređaja sa šiljcima i autoriziranu upotrebu vatrenog oružja u svrhu onesposobljavanja kotača i zaustavljanja vozila. I na kraju, Marušić u svom tekstu navodi da treba bitno poboljšati status i primanja policijskim djelatnicima uključenim u navedene aktivnosti od nacionalnog interesa.