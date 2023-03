‘PROMAŠILI CIJELU ULICU I ZGRADU’! Policija demolirala stan na krivoj adresi, sada se spore s vlasnicom

Autor: Dnevno.hr

Prošlog ponedjeljka specijalci su upali u jedan beogradski stan, razvalili ulazna vrata, štokove, stakla i stan zapečatili, a stanara uvjeravali da se stan u kojem živi nalazi na potpuno drugoj adresi.

Vlasnica stana koja živi u Švedskoj je za N1 Srbija ispričala kako su je susjedi nazvali kako bi joj javili da je policija upala u njezin stan u Beogradu i demolirala ga u potrazi za nepoznatom osobom.

“Posumnjala je, kaže, da su tražili podstanara, ali on je odmah izašao s posla i krenuo prema zapečaćenom stanu. Na broj telefona koji je našao na vratima nitko mu se nije javljao pa je krenuo u policijsku postaju. Tamo je uspio doći do inspektorice koja je vodila cijeli slučaj, a situacija u kojoj se našao zvuči prilično nevjerojatno. Ona ga je, naime, uvjeravala da živi ulici Višnjički venac, iako se stan koji je policija demolirala nalazi na sasvim drugoj adresi”, rekla je vlasnica stana.





Uvjeravali ga da živi na drugoj adresi

“Ta ulica je paralelna s mojom. Jedini zaključak je da su promašili cijelu ulicu i zgradu”, govori čovjek.

Vlasnica stana je rekla kako joj je inspektorica rekla da su njezinu adresu dobili od suda. Kad je pitala kako je moguće da su tu adresu dobili od suda kad tamo nitko osim nje, njene djece i podstanara nije prijavljen, inspektorica je postala drska.

“Ona mi na to drsko i bezobrazno kaže – kako vi to znate? Ja je pitam što da radim sad? Ona kaže, tražite osobu koju smo mi tražili i koju smo uhitili. Ja je pitam kako da tražim nekoga kad ne znam tko je to, a ona kaže – to vam ne mogu reći zbog istrage“, rekla je vlasnica stana.

Sada živi u demoliranom stanu

Nakon što je shvatila kako je policija pogriješila, pokrenula je zahtjev za naknadu štete.

“Policija mi je rekla da oni tu neće štetu nadoknaditi i da je nadoknadi sam te su rekli da je to mala šteta, do maksimalno 100 eura. Šteta će premašiti 1500 – 2000 eura jer vrata su nova, kada sam ušla u stan zatekla sam i vrata od sobe slomljena, štokove, staklo… Trebaju se promijeniti vrata, treba srediti oko zidova, očistiti stan”, kaže podstanar koji sada živi u demoliranom stanu.

Policija je istu noć podstanaru javila kako može ući u stan i da je stan tim pozivom otpečaćen.