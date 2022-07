PROJEKTIL IZ SPLITA! Puljak opleo po Plenkoviću i Jandrokoviću: ‘To je ispod svake razine, Splićani to ne vole’, Đogaš u protunapadu: ‘To je antihadezeovski govor mržnje’

Autor: L.B.

Nadolazeće nedjelje Splićanke i Splićani odlučit će kome će dati da im vodi grad.

Naime, u prilici su birati hoće li im šef grada biti Ivica Puljak iz stranke Centar ili pak, nestranački kandidat HDZ-a i HSS-a Zoran Đogaš.

Obojica su održala završnu konferenciju za novinare.





Puljak poslao poruku biračima

Tako je Puljak zahvalio svim medijima na praćenu kampanje.

“Postoji model koji smo mi etablirali kad smo upravljali gradom. To je bio model reda. U prvom krugu građani su izabrali taj naš model. Pozivam sve građane da u nedjelju izađu na izbore i odaberu red i budućnost. Mi ćemo nakon potvrde pobjede u nedjelju nastaviti beskompromisno s velikim žarom i radom voditi ovaj grad”, rekao je Puljak.

Osim toga, poslao je i poruku biračima.

“Pozivam građanke i građanke Splita – ovo je vaš grad i vi odlučujete o njemu kako će on izgledati u budućnosti i stoga vas pozivam da izađete na izbore i da odaberete mene i moje zamjenike”, naveo je i dodao da su već komunicirali s Mostom i SDP-om oko koalicije.

‘To je zaista ispod svake razine’

“Dogovorili smo da ćemo sjesti i dogovoriti suradnju. Ja sam siguran da će do suradnje doći. Sada se zna točno koji je to model – to je model javnih interesa, javnih natječaja i model u kojem nema podjele plijena”, rekao je Puljak, naglasivši kako će ponuditi razne modele suradnje i u razgovoru s njima pronaći model koji svima odgovara.

Puljak je izrazio i nezadovoljstvo samim tijekom kampanje.









“Plenković je došao u Split i Splićane proglasio da nisu normalni što nisu glasali za njih. To je zaista ispod svake razine. Nisam zadovoljan time što je Jandroković došao građanima Splita nametati kako da oni glasaju. Mislim da to Splićani ne vole”, istaknuo je.

Đogaš: Čitava kampanja bila antihadezeovski govor mržnje

Svoje završno obraćanje danas je održao i Zoran Đogaš. Kako je rekao, napisao je govor u znak poštovanja prema sugrađanima i sugrađankama.

“Čitava kampanja bivšeg gradonačelnika bila je kao da je u opoziciji, a ne na vlasti, kao da nije on onaj koji je pokazao nesposobnost i dao ostavku”, rekao je Đogaš, čitajući svoj govor.









Dodao je i da je čitava kampanja bila antihadezeovski govor mržnje, korištenje najprizemnije retorike u kojoj je nadmašio i samog sebe.

“Dobro je da je na kraju ipak priznao da nas troje, moji zamjenici i ja, nismo kriminalci, nismo lopovi, nismo mafijaši, a nas troje birate. Vjerujte meni, a nemojte vjerovati svojim očima, to je bila njegova poruka”, rekao je Đogaš, dodavši da su on i njegovi suradnici srcem i dušom odradili kampanju.

Nakon čitanja svoga govora, Đogaš nije odgovarao na pitanja novinara.