PROJEKT OD VELIKE VAŽNOSTI ZA HRVATE! Plenković se bori kao lav, ali Sarajevo već negoduje: ‘To neće ići samo tako’

Autor: Iva Međugorac

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i šef diplomacije Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković čije su stranke dio vladajuće koalicije na državnoj razini u BiH nedavno su poručili kako ne planiraju osporavati gradnju dvaju plinovoda s Hrvatskom i Srbijom pa su na iznenađenje mnogih najavili rješavanje nekolicine drugih otvorenih pitanja.

U najmanju je ruku neobično što su Dodik i Konaković uspjeli smiriti strasti pošto je šef vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjednik RS-a najavljivao kako će blokirati rad Vijeća ministara ukoliko se ne odobri izgradnja istočne plinske interkonekcije sa Srbijom dok se iz entiteta Federacije BiH spominjao razvoj projekta o plinskoj interkoneciji s Hrvatskom i LNG terminalom na Krku.

O toj je temi tijekom nedavnog gostovanja u Mostaru progovarao i premijer Andrej Plenković, koji je ondje baš zbog ovih najava dočekan s oduševljenjem. Ipak, treba znati kako RS kada je plin u pitanju ima i vlastite planove pa oni namjeravaju graditi i plinovod sa Srbijom, kojim bi im trebao stizati ruski plin.





Dio bošnjačkih političara nije sretan

”Republika Srpska nikada nije pravila problem u vezi s južnom plinskom konekcijom i spremna je glasati za taj prijedlog, ali ovo se pitanje ne smije uvjetovati istočnom plinskom konekcijom”, poručio je Dodik nedavno nakon što se u Banja Luci susreo s Konakovićem koji je objasnio kako su dogovorili da se projekti ne osporavaju iz dvaju entiteta, kao što je to ranije bila praksa. ‘

‘Zaključili smo da bez obzira na neke razlike, postoje pitanja o kojima se možemo dogovoriti bez uvjetovanja”, rekao je Konaković, čelnik stranke Naroda i pravde.

Na prvi pogled reklo bi se kako je tema vezana uz plin za političare u BiH završena te da je dogovor na tu temu postignut, no izgleda da tome baš i nije tako te da dio bošnjačkih političara na ovakve kompromise ne gleda s oduševljenjem mada je Vijeće ministara BiH prije nekoliko dana razmotrilo Prijedlog prednacrta sporazuma između BiH i Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda te dalo jednoglasnu punu potporu tom projektu pozivajući Vladu Federacije BiH da žurno predloži Parlamentu Federacije BiH zakonsko rješenje za realizaciju ovog projekta.

Becirović došao u Zagreb, Plenković ga je pokušao pridobiti

Za dio bošnjačkih političara ova dva projekta ujedno su i strateška te od njih ovisi energetska i politička stabilnost BiH što doista nije daleko od istine. No, kako tvrdi dio skeptika to su projekti koje zagovaraju Milorad Dodik i Dragan Čović, a to za njih znači da će dio BiH u kojem živi bošnjačko stanovništvo dugoročno snositi nesagledive posljedice. Tijekom gostovanja u programu Hayat televizije to je dao naslutiti i Željko Komšić koji je poručio da će zaustaviti Dodikov i Konakovićev naum te je uvjetovao izgradnju plinovoda donošenjem državnog Zakona o plinu. Premda je najavio blokade Komšića ne bi trebalo biti teško preglasati ukoliko Denis Bećirović iz SDP-a kao prvi bošnjački član Predsjedništva BIH to bude želio.

Komšić je pak nedavno poručio kako je Bećirovićevo stajalište blisko njegovom, a premda je Bećirović na ovu temu za sada suzdržan, u BiH se smatra kako se na njega baš vezano uz ovu temu pokušavalo utjecati tijekom njegova nedavnog posjeta Zagrebu. Inače je Južna interkonecija dio Jadransko-jonskog plinovoda kojim bi se plin za balkanske države dovodio iz Azerbejdžana, a njime bi se ujedno smanjila ovisnost o ruskom plinu.

Plinovod kroz Hrvatsku

Plinovod bi trebao prolaziti kroz Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju, a u BiH bi krak išao preko Posušja, do Mostara i Novog Travnika, ali u BiH napominju kako je Plinovod Zagvozd-Novi Travnik na listi prioriteta Europske energetske zajednice, dok je nositelj projekta BH Gas. Europska banka za obnovu i razvoj odobrila je 101 milijun eura za realizaciju ovog projekta u kojega je još 500 tisuća dolara za izradu projektne dokumentacije investirali USAID.









Nova istočna interkonekcija je pak zajednički projekt Srbije i RS-a, a sporazum o izgradnji ovog plinovoda prošle su godine potpisali dužnosnici Republike Srpske i Republike Srbije te bi on trebao biti završen kroz pet godina. tom bi se rutom u BIH dopremao plin iz Rusije, a na realizaciji projekta sudjeluje Gas Res tvrtka iz Republike Srpske. No, ono što se na bošnjačkoj strani problematizira jest to što niti jedan od dvaju plinovoda nije dobio potporu institucija BiH koje oni smatraju jedinim ovlaštenima za potpisivanje i davanje suglasnosti za međunarodne sporazume.

Prema tezama s bošnjačke strane HDZ BiH u federalnom Domu naroda godinu dana blokira usvajanje Zakona o plinovodu, a time blokiraju i poduzeće BH-gas koje se smatra jedinom federalnom kompanijom zaduženom za transport plina, koju Hrvati prema bošnjačkim teorijama kane izbaciti iz zakona. HDZ-ovci pak predlažu i osnivanje novog poduzeća, što bošnjački političari ne podupiru pa se u konačnici među njima rezimira kako je Srbima i Hrvatima u cilju da se ruski plin osigura za Republiku Srpsku, a da HDZ preuzme kontrolu nad plinom kojim bi se opskrbljivalo Sarajevo, što smatraju neprihvatljivim i što bi i za planove hrvatskog premijera Andreja Plenkovića na koncu moglo biti izazovno.