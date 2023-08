Progovorio šef SOA-e, ima vijest o navijačima u Grčkoj: Jedna stvar im ne ide u prilog

Skupina hrvatskih navijača još je pritvorena u grčkim zatvorima nakon nereda prije utakmice u Ateni, kada je ubijen 29-godišnji grčki navijač.

Šef SOA-e Daniel Markić kaže, istraga ide dalje i ne želi otkrivati nikakav operativni zadatak.

Dodaje, nastoje riješiti tu jako lošu situaciju.





‘Ne ide im u prilog što su se tamo išli tući’

“Možda u Hrvatskoj nismo ni svjesni koje je mjere Grčka poduzela u zadnjih 20 godina u borbi protiv huligana, dosta je grčkih huligana osuđeno. Neki su osuđeni na doživotnu robiju, neki i na više od 20 godina. Sama činjenica da su se tamo išli tući ne ide nikome u prilog”, komentirao je sukob navijača u Ateni za Dnevnik Nove TV.

Mogu li navijači platiti jamčevinu pa izaći? Markić je rekao da se sva pitanja otvaraju. Podsjetimo, Markić je početkom tjedna s hrvatskom delegacijom bio u Ateni, a s njihovim je predstavnicima razgovarao o navijačima.

“Ne znam može li doći do toga, ali o svemu se govori”, objasnio je.

"Ne ide im u prilog što su se tamo išli tući'









"Meni je cilj da se to nekako riješi. Ne dolazi u obzir da komentiram izjave predsjednika. Razumijem što želi reći, kao što sam prije puta u Grčku obavijestio njega – informirao sam ga i o rezultatima tog puta, dalje nemam što komentirati", rekao je.









Na problematici BBB-ovaca koji su bili u Grčkoj, a sada su u bijegu, rade hrvatske institucije, a postoji i okvirna ideja kako te grupe izgledaju, pojasnio je Markić.

Pad zrakoplova u Rusiji

Što se tiče pada zrakoplova u čijem je padu navodno poginuo i šef Wagnera Jevgenij Prigožin, Markić je komentirao da je teško da, ako se to tako dogodilo, Vladimir Putin nije znao.

“Oni to znaju raditi i ne boje se koristiti takve metode. Ima jedna knjiga u Rusiji koja kaže ‘ništa nije istina, sve je moguće’. To je dobar opis same Rusije, to je bilo za očekivati i ako je to tako, onda je poslana i poruka. Znači nije umro mirno u snu od nepoznatog uzroka – to je baš jasna poruka”, zaključio je šef SOA-e.

Na pitanje je li Prigožinova smrt režirana odgovorio je:

“Ako nije, onda je ta slučajnost stvarno fascinantna”.