PROGOVORILA RAVNATELJICA KB SVETI DUH! Leševi na podu, ljudi umiru u čekaonici: ‘Od samog početka jedna mala skupina na mene vrši hajku’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Gošća emisije Nedjeljom u 2 bila je ravnateljica Kliničke bolnice Sveti Duh Ana Maria Šimundić.

Govorila je o incidentima u bolnici, zahtjevima za njezinom smjenom te općenito o stanju u zdravstvu. Što učiniti da nam liječnici i medicinske sestre ne odlaze iz Hrvatske neka su od pitanja emisije.

Na početku se očitovala o slučajevima pacijenata koji su preminuli u Hitnoj, a bolnica je temeljem inspekcije prijavljena DORH-u.





“Niti jedna smrt nama ne pada lako, suosjećamo sa svakim pacijentom. Za ova dva slučaja saznali smo na upit odvjetnika. Obitelj je tražila snimke vide nadzora, to je za nas poticaj da pokrenemo procedure interne istrage, da utvrdimo jesmo li pogriješili i tko su odgovorni te tko je pogriješio. Pokrenuli smo proceduru unutarnjeg nadzora, radi se o Povjerenstvu, zaključili su da tijekom zbrinjavanja oba pacijenta nije bilo pogreške u zbrinjavanju. No, utvrdili smo i da je bilo propusta u vođenju medicinske dokumentacije. Svi podaci moraju se bilježiti, svaki je liječnik za to odgovoran, pisati što je pronašao kod pacijenta, kakvi su nalazi. Tim pacijentima je pružena zdravstvena skrb, ali bilo je propusta u bilježenju toga što se tim pacijentima radilo”, rekla je ravnateljica Šimundić.

A što s čovjekom kojeg je kći dovela na hitni prijem i iduće jutro ga zatekla mrtvog na hitnom prijemu? Nema pisanih dokaza da je od 22 navečer do 6 ujutro bio zdravstveno tretiran. Navodno se ugušio od povraćanja u svojoj krvi.

“Mogu vjerovati svom Povjerenstvu i iskazima liječnika. Tvrde da pacijent nije bio nezbrinut. Dežurna liječnica kaže da ga je obilazila više puta tijekom noći, problematično je to da to nigdje ne piše”, ponavlja ravnateljica.

Kako se može dogoditi da se čovjek uguši od svoje krvi ako netko brine o njemu? Ravnateljica uporno ponavlja da treba vjerovati liječnicima.

“Iz iskaza naših liječnika se da zaključiti da je smrt nastupila iznenada i da se nije dala predvidjeti. Pokaže li istraga nadležnih tijela drugačije, radi se o ozbiljnom nesavjesnom liječenju i onda pojedinci moraju za to odgovarati jer je to ozbiljno kazneno djelo. To je individualna odgovornost”, rekla je, odbacujući da bi u tom slučaju odgovorna bila i ona.

Što je sa snimkama leševa na podu bolnice, zašto su patolozi dobili otkaz?









“Postoji Pravilnik u postupanju, definiran je način na koji se smije postupati s tijelima pokojnika, piše da se ona ne smiju staviti na pod i da je to gruba povreda obveze. Temeljem prikupljanja iskaza smo utvrdili da je to nešto što se u našoj ustanovi događa zadnjih 20 godina. Povjerenstvo je utvrdilo odgovorne osobe.

Patolog ju je upozorio na to da mrtva tijela leže na podu mrtvačnice prošle godine, kako se onda iznenadila?

“Taj dopis je potpisao glavna tehničarka. Kada sam preuzela dužnost ravnateljice prošle godine zatražila sam od predstojnika i pročelnika izvještaje za prethodno razdoblje i da navedu probleme s kojima se susreću. Prof. Knežević u izvještaju ne spominje mali kapacitet mrtvačnice. Za to sam prvi put saznala u sedmom mjesecu putem dopisa. To je bilo šokantno, upozoravao je da u Zavodu nema tople vode, da se ne čiste rashladne komore, da ne radi klima i da je kapacitet mrtvačnice radi. Odmah sam sazvala sve djelatnike koji bi trebali biti uključeni u to. Isti čas sam otišla u mrtvačnicu da se uvjerim kakvo je stanje, u tom trenutku nije bilo pokojnika na podu. Shvatila sam kao prioritet riješiti problem kapaciteta mrtvačnice. Dogovorili smo se da će se problemi riješiti. Do sporne snimke nitko nije spominjao taj problem, mislila sam da je riješen. Mislila sam da to nije akutan problem, naložila sam rješavanje svih točaka služni koje su bile sa mnom, krenuli smo u projekt širenja mrtvačnice. Ona je mala, projektirana 2018. godine”, rekla je ravnateljica i odgovorila na pitanje zašto je predstojnik Zavoda za patologiju dobio otkaz.









‘Nemam neposrednu odgovornost za dvije afere’

“Postupio je suprotno odredbama pravilnika”, rekla je i na pitanje je li razmišljala dati ostavku zbog dvije afere i pritiska javnosti.

“Mislim da radim u najboljoj vjeri, u dva slučaja sam dala sve od sebe da utvrdimo o čemu se radi, gdje su bili propusti ako ih je bilo. Razmišljala sam o ostavci, ne jednom, puno puta. Osjećam ogromnu odgovornost prema bolnici, pacijentima i novcu poreznih obveznika. Zaključila sam da nemam neposrednu okolnost za ova djela”, rekla je.

Hajka od početka mandata

Kako joj je na poziciji ravnateljice, bliski ljudi su rekli da je ‘izluđena’ svime što se događa te da su joj bliski suradnici podnijeli ostavke.

“Od samog početka mog mandata krenula je hajka male skupine djelatnika, očito nezadovoljnih promjenama, očito su izgubili neke povlastice, oni svu energiju ulažu u javno sramoćenje i diskreditiranje mene i mog tima. Podnose bezbroj anonimnih podnesaka, prijava, imam informacije da su svi zasuti prijavama na moj rad. Zaista mislite da su svi problemi počeli 4. siječnja 2022. kada sam postala ravnateljica. To djelovanje nema za cilj skrenuti na probleme i propuste u radu bolnice, stvoriti percepciju da smo nesposobna uprava i bolnica slučaj. Takav pritisak je teško podnositi. Mislim da imam 20 kaznenih prijava, svaka nova generira pritisak medija, ljudi to ne mogu izdržati i neki su otišli”, objasnila je zašto su ju napustili neki bliski suradnici.

Dodala je da se stječe dojam da se tamo ništa nije napravilo, što nije istina. Krenuli su u rješavanje manjka kadra medicinskih sestara.

“Danas nemamo taj deficit”, tvrdi.

Problemi s nemedicinskim osobljem: Kuhari odlaze zbog plaće

Koji su drugi veći problemi bolnice Sv. Duh?

“Bolesnici se ne moraju bojati doći u našu bolnicu, komentare i pohvale koje primam govore da bolesnici vjeruju našoj bolnici. Percepcija koja se stvorila u javnosti je djelo tih zlonamjernih ljudi, mi smo bolnica koja radi kao svaka druga. Osim nedostatka sestara je problem nedostatak ostalog nemedicinskog kadra, imamo odljev kuhara, čistačica”, rekla je.

Naša kuhinja svakodnevno kuha obroke za pacijente i dežurno osoblje, no morali smo ukinuti bolnički restoran, dodaje. Napominje plaća kuhara i sličnih djelatnika je minimalna.

“Oni odlaze kuhati na sezone ili u škole jer tamo imaju bolje plaće i uvjete rada”.

Što na te probleme kaže ministar Beroš.

“On je toga svjestan, na sastanku ravnatelja zagrebačkih bolnica se razgovaralo, vidjet ćemo što će odlučiti”. Veliki problem je i financijska održivost bolnice, za poslovanje je bolnici nedostajalo 10 milijuna kuna mjesečno za pokrivanje svojih obveza prije no što je došla, navela je ravnateljica Šimundić.