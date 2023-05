‘PROGONE ME KAO DIVLJE ZVIJERI JER NISAM PRODAO DUŠU VRAGU!’ Pernar zabrinut zbog povratka u domovinu: ‘Čeka me odmazda’

Autor: Dnevno.hr/L.B.

Bivši saborski zastupnik i Živozidaš Ivan Pernar napisao je što misli o tome što bi za hrvatsku političku i društvenu scenu značila osuđujuća presuda za optužene Hrvate u Zambiji.

Osim toga, nedavno je otvorio dušu i otkrio kako se osjeća, zašto ima tako puno neprijatelja, kao i koliko mu vjera i Isus Krist pomažu da lakše prebrodi razne prijetnje i napade.

“Imam mnogo neprijatelja i to je činjenica. Progone me kao divlje zvijeri, a hrvatsko pravosuđe je trenutno glavni instrument mog progona. Ne zato jer sam kriminalac, nego zato jer nisam prodao dušu vragu. To se očekuje od svakog izabranog političara, da izda svoj narod i pogazi svoja obećanja”, napisao je među ostalim na Telegramu.





‘Presuda na štetu optuženika povukla bi na moralno dno političare i medije’

A sada se izjasnio o suđenju hrvatskim državljanima u Zambiji.

“U slučaju da se optužene za trgovinu djecom osudi u Zambiji i ako se uspostavi da su djeca kupljena, a ne posvojena, to neće imati za posljedicu samo osudu nekolicine aktera koji trenutačno sjede na optuženičkoj klupi, nego će izvrgnuti ruglu kompletan pravosudni sustav u Hrvatskoj koji je sve ove godine takve radnje podržavao.

Isto tako, presuda na štetu optuženika povukla bi na moralno dno i sve političare i medije koji su cijelo vrijeme tvrdili da optuženici nisu krivi, odnosno sve one koji su ih branili i opravdavali.

‘Nije me briga što me u Hrvatskoj čeka pravni teror i odmazda’

Jedan autor je ustvrdio da najveći problem za političku, medijsku i usudio bi se reći od pravosuđa privilegiranu kliku u Hrvatskoj jest taj da se ova pravna agonija događa suprotno volji i van kontrole struktura koje trenutačno upravljaju našom zemljom.

Pravosuđe u Zambiji ne zanima ni Dobronić, ni Šeks, ni Plenković, ni HANZA media, ni 24sata, ni index, niti ijedan drugi medij u Hrvatskoj. Visoki sud u Ndoli zanima samo istina i ništa više.

Ta misao da se vjerojatno prvi put u povijesti odigrava suđenje s ogromnim političkim implikacijama, a da na njega naša politika ne može utjecati užasava mnoge u Hrvatskoj. Nije me briga za to što me po povratku u Hrvatsku čeka pravni teror i odmazda zbog suradnje sa zambijskim vlastima”, piše Ivan Pernar.