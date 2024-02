Prognoza za ovaj tjedan ostavlja bez teksta: Temperature idu u nebo, čeka nas ‘afrička veljača’

Autor: N.K

Prema svim vremenskim prognozama, u ovom tjednu bit će izrazito toplo kao rijetko kada u ovom dijelu veljače, a mogući su i toplotni rekordi uz vrlo jako južinu. Očekuje nas sunčano vrijeme, a ponegdje bi nas mogle iznenaditi jutarnje magle.

Zadržavati će se nad Hrvatskom i oblaci, osobito na Jadranu i područjima uz njega. Tamo se može očekivati i kiša u malim količinama.

U ponedjeljak će biti razmjerno toplo i u većini krajeva sunčano. Ujutro je moguća mjestimična magla, prijepodne prolazno oblačnije, na sjevernom Jadranu niska naoblaka mogla bi se zadržavati veći dio dana. Vjetar bi mogao biti slab i umjeren jugozapadni i zapadni, na istoku zemlje i sjeverozapadni, a duž obale ponegdje jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka će biti između 14 i 19 °C.

U utorak oblačnije

Na Jadranu i područjima uz njega umjereno do pretežno oblačno, a mjestimice i vrlo malo kiše. U središnjim i istočnim područjima većinom sunčano i suho. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar s jakim, u gorju i olujnim udarima, a na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 6 do 11. Najviša dnevna uglavnom između 11 i 16, u središnjim i istočnim predjelima od 15 do 18 °C.

Detaljnija tjedna prognoza

DHMZ-ova meteorologinja prognozirala je za HRT kakav nas tjedan čeka.

“U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu najniža temperatura biti između 2 i 5 °C, a najviša dnevna između 16 i 19 °C. Prevladavat će sunčano, ujutro uz umjerenu naoblaku te povremeno umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar.

Tjedan će u središnjoj Hrvatskoj također početi pretežno sunčanim vremenom. Jutro toplije od nedjeljnog, a najviša temperatura zraka između 16 i 19 °C.









U Gorskom kotaru i Lici prevladavat će sunčano i iznadprosječno toplo, i to već od jutra. Oblačnije će biti na sjevernom Jadranu gdje će u noći i ujutro mjestimice biti magle i niskih oblaka koji se mogu i dulje zadržati. Vjetar slab, ujutro uz obalu burin, danju jugoistočni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 13 i 16 °C.









Na srednjem Jadranu ujutro također može biti magle i niskih oblaka, ali rjeđe nego na sjeveru. Danju pretežno sunčano. I u unutrašnjosti Dalmacije većinom sunčano, ujutro uz temperaturu između 0 i 4 °C. Najviša dnevna temperatura između 15 i 17 °C. Nakon burina, danju će puhati slab do umjeren jugoistočni vjetar.

Jugoistočnog vjetra bit će i na jugu Hrvatske, uz mirno ili malo valovito more te temperaturu i zraka i mora oko 15 °C. Prevladavat će sunčano.”

I u nastavku tjedna iznadprosječno toplo

“U nastavku tjedna u unutrašnjosti i dalje iznadprosječno toplo uz povremeno umjeren jugozapadni vjetar. Uz više oblaka povremeno može pasti malo kiše, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije.

Na Jadranu uz promjenjivu naoblaku povremene slabe kiše može biti ponajprije na sjevernom dijelu uz umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. U utorak još mjestimice magla i niski oblaci na sjeveru. Temperatura zraka u porastu, osobito jutarnja.”, prognozirao je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.