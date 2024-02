Proglasili ga mrtvim, pripremili karmine, a onda šok: ‘Ovu traumu nećemo zaboraviti’

Srđan Stojilković (54) iz srpskog sela Togačevce, koji je 13. siječnja ove godine proglašen mrtvim u niškom Univerzitetskom kliničkom centru, živ je. A da je živ, potvrdio je osobno. “Kući sam, čuo sam da su pričali da sam mrtav, ali nisam”, rekao je kratko za Nova.rs ovaj Togačevčanin koji se u obiteljskom domu oporavlja od zdravstvenih tegoba zbog kojih je i završio u bolnici.

Naime, on je 6. siječnja pao na ulici i udario glavom u betonski zid te zadobio teške tjelesne ozljede. Prvo je zbrinut u bolnici u Leskovcu, a zatim je prebačen na niški Univerzitetski klinički centar gdje je došlo do zabune. Njegova sestra Nevenka Mladenović objasnila je što se točno dogodilo i kako je utvrđena greška.

“Svako popodne smo dolazili u bolnicu i jedan dan kada smo došli, nisu nam dali da uđemo k njemu, sestre su nam rekle da nema potrebe da ga obilazimo jer ne komunicira, da je u komi i da se samo čeka trenutak smrti. Bili smo jako zabrinuti. U 11 sati idući dan sam zvala bolnicu, sestra mi je rekla da mora odnijeti telefon doktoru. Kada se liječnik javio rekao mi je da je Srđan preminuo u 09:30 te da sutradan dođemo po papire. Da dva sata mora biti na odjelu, a poslije će biti prebačen u kapelu u Leskovac“, priča sestra navodnog mrtvaca.

Krenule priprema za sprovod, ali nešto je bilo čudno

Ona se u tuzi počela pripremati za bratov sprovod. Nakon što su pripremili karmine, produžili su u bolnicu po tijelo, no tamo su im rekli da nisu imali nikakav prijem tijela iz Ništa. Rekli su im da se obrate čovjeku koji se bavi pogrebnim uslugama i da s njim krenu u Niš.

“Otišla sam kod tog čovjeka, uzela svu pogrebnu opremu, a on je kontaktirao neke ljude u Nišu i upozorio me da je izgleda došlo do greške, te da je preminuli imenjak moga brata iz Kruševca. Zatim je on svojim vozilom krenuo za Niš, a mi našim za njim. Otišli smo u kapelu gdje mi je rečeno da moram platiti 35.000 dinara jer je Srđanovo tijelo bilo kod njih. Kazala sam im da ću platiti, ali za pravog Srđana koji je rođen 1970., a ne da pokapam nekog Kruševljanina. Na to su mi odgovorili da je to samo greška u dokumentaciji, a da je mrtvac u njihovoj kapeli zaista moj brat”, priča dalje potresena sestra.

Nije htjela odustati već je inzistirala da vidi leš. Na kraju su joj odobrili, a čim ga je pogledala, vidjela je da to nije njezin brat Srđan. “Rekla sam im da to nije moj leš, a oni su me nastavili uvjeravati da jest. Kada su shvatili da neću odustati, poslali su me u Klinički centar. Otišli smo tamo, stražar me odveo na drugi kat i našao liječnika koji mi je kazao: ‘Slušajte me dobro, Srđan Stojiljković 1973. godište je preminuo, a Srđan Stojilković 1970. godište je prebačen na liječenje u Leskovac’. Pitala sam ih što mi to rade, nisam znala što da mislim”.

Nakon drame shvatili da je umro Srđanov imenjak, obitelj proživjela traumu

“Opet smo se vratili u Klinički centar, liječnik je zvao bolnicu u Leskovcu gdje nam je potvrđeno da je brat na intenzivnoj kirurgiji u toj ustanovi. Odahnula sam, vratila pogrebnu opremu i platila samo put do Niša“, rekla je Nevenka koja kaže da je sada najvažnije da je Srđan kod kuće i da se oporavlja.

“Ne krivim liječnike, nego onoga tko je vodio evidenciju. Brat će se oporaviti, ali mi nikada nećemo zaboraviti koliku smo traumu preživjeli zbog nečije greške”, zaključila je Nevenka.