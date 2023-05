‘PROGLAŠEN JE POKUŠAJ DRŽAVNOG UDARA!’ Trese se Kremlj, unutarnji problemi postaju sve opasniji: ‘Politička situacija u zemlji mogla bi postati nepojmljiva do kraja ljeta’

Bivši ruski zapovjednik Igor Girkin optužio je osnivača grupe Wagner Jevgenija Prigožina za planiranje državnog udara i pobunu u Kremlju.

Girkinovu reakciju na Twitteru je podijelila organizacija WarTranslated koja prevodi materijale povezane s invazijom na Ukrajinu.

U objavi se navodi kako Girkin poručuje da su “uvrede koje ‘Putinov kuhar’ upućuje ruskoj vojsci neprihvatljive i kako signaliziraju raskol u elitama što će Prigožin iskoristiti sa svojom privatnom vojskom koja se povlači iz Bakhmuta”.

Osim toga, Girkin dodaje da “ako Rusija propusti nadolazeću protuofenzivu, politička situacija u zemlji mogla bi postati nepojmljiva do kraja ljeta”.

“Ako Prigožin ostane na čelu Wagnera, pobuna će doći brzo i radikalno”, rekao je Girkin u videu koji je podijelio WarTranslated.

“Proglašen je pokušaj državnog udara…Što će se sljedeće dogoditi, ne znam, pogotovo jer su Wagnerovci povučeni u baze. Opasnost od državnog udara je jasna”, poručio je Girkin, a prenosi Newsweek.

