PROFITIRALI U PANDEMIJI: Braco, karizmatik koji gleda u ljude, ostvario zavidnu dobit. Evo što je sa Zlatkom Sucem

Autor: Dnevno.hr

Pandemija koronavirusa mnoge je poduzetnike ostavila na rubu egzistencije, no čini se da našim karizmaticima posao nije patio.

Naime, biznis iscjelitelja Josipa Grbavca, zvanog Braco, prema poslovnim servisima, ide sve bolje što pokazuju prihodi tvrtke Buđenje d.o.o. koja je u 2020. prijavila prihod od 3,2 milijuna kuna te ostvarila najveću dobit dosad, od čak 1,2 milijuna kuna, piše Jutarnji list.

Prijašnjih godina prihodi su se kretali oko 2,5 do 3 milijuna kuna, ali sa znatno manjom dobiti.

Tvrtka Buđenje d.o.o. ima osam zaposlenih, a Braco više nije osnivač, niti direktor, no prijavljen je na Srebrnjaku u nekretnini koja je njegovo vlasništvo.

Bravo je i u pandemiji na internetskoj stranici omogućio i ‘online gazing’, a uz materijale prodaje i nakit.

Sudac se povukao

No, poznati karizmatik i svećenik Zlatko Sudac tijekom pandemije se povukao i ne održava duhove obnove, a prema podacima s njegove internetske stranice, to neće činiti do daljnjega.