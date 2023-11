Profesor zvao učenike u berbu maslina i čiste bazen: ‘Prvo sam mislila na ono najgore’

Autor: Dnevno.hr

Profesor tehničke mehanike i termodinamike iz Pomorske škole Split Denis Milinović pozvao je svoje učenike u berbu svojih maslina i čišćenje apartmana u obiteljskoj vili u Seget Vranjici, objavila je Slobodna Dalmacija.

Majka jednog od učenika pokazala je poruke koje je profesor slao svojim učenicima. U jednoj od poruka profesor piše da će učenike koji dođu u berbu maslina taj dan osloboditi nastave.





“Zove ih tko će s njim u masline, čistit bazen u toj njegovoj vili… Kad sam prvi put čula za to, prvo mi je palo na pamet ono najgore. Ali onda sam skužila da to sve uredno funkcionira, da stvarno tamo rade to za što ih je i zvao. Svejedno sam zabranila sinu da ide. Mislim, meni to baš nije normalno…

Vole ga

Gledajte, oni obožavaju tog profesora. On je njima legenda. Ima super odnos s učenicima. Ali da im on za takve stvari daje 20 eura, kutiju duvana i pivu ili sok… Pa im onda i šalje u porukama zadatke iz kontrolnih, popušta u školi… Ja mislim da nije u redu da se neki profesor tako ponaša”, rekla je.

Inače, profesor Milinović negira sve optužbe i tvrdi da su učenici bili u njegovom masliniku u sklopu Erasmus+ projekta, prilikom kojeg je u Split došlo ukupno 30-ak profesora i učenika iz Nizozemske, Portugala i Francuske. Međutim, poruke pokazuju da je učenike pozvao u svoj maslinik tjedan dana ranije.

Dragan Pavelin, ravnatelj Pomorske škole Split, rekao je medijima da je tražio očitovanje.

“Po saznanju sam tražio pisano očitovanje od profesora. On se sad mora u roku od tri dana očitovati. Nisam znao za ovo, roditelji mi se nisu obratili”, tvrdi Dragan Pavelin.

Nakon što se profesor očituje očekuje se odluka o mogućim sankcijama.

U tom slučaju bi do otkaza došlo tek ako profesor ponovi isto ili slično djelo.

No, otkazi u državnim i javnim službama nisu baš čest slučaj.