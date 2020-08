PRODOR U REICHSTAG: Vijorile se nacističke zastave, njemačka politička elita zgrožena!

Predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier i predstavnici gotovo svih parlamentarnih stranaka najoštrije su u nedjelju osudili izgrede ekstremne desnice i pokušaj prodora u zgradu parlamenta na rubu prosvjeda protiv mjera borbe protiv širenja pandemije koronavirusa u subotu predvečer.

“Zastave njemačkog Reicha i izgredi ekstremne desnice ispred Bundestaga predstavljanju neizdrživ napad na srce naše demokracije. To nikada nećemo prihvatiti”, priopćio je njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier.

On se zahvalio policiji koja je “u teškoj situaciji djelovala prisebno”.

Steinmeier je rekao da tko god se želi požaliti na mjere koje su donesene u borbi protiv širenja pandemije koronavirusa to može činiti demokratskim sredstvima poput prosvjeda.

“Moje razumijevanje za kritiku prestaje međutim u onom trenutku kada se prosvjednici daju zloupotrijebiti u korist neprijatelja demokracije i političkih huškača”, poručio je Steinmeier.

Izgredima dijela prosvjednika ogorčen je i predsjednik Bundestaga Wolfgang Schaeuble, koji je zatražio brzo rasvjetljavanje okolnosti pod kojima je uopće moglo doći do napada na zgradu Reichstaga u kojoj zasjeda njemački parlament Bundestag.

“Nakon ovih scena je vjerojatno i posljednjem postalo jasno da postoje granice dostojanstva i spoznaje o tomu s kim se prosvjeduje. Nitko se ne može osloboditi odgovornosti u slučaju instrumentalizacije od strane ekstremista”, rekao je Schaeuble za Njemačku novinsku agenciju (dpa).

Ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer je također oštro kritizirao ponašanje dijela prosvjednika.

“Zgrada Reichstaga je mjesto djelovanja našeg parlamenta a time i simbolično središte naše slobodne demokracije. Neizdrživo je da su ovu zgradu za svoje svrhe iskoristili ekstremisti i oni kojima je cilj izazivanje kaosa”, rekao je Seehofer za dnevnik Bild am Sonntag.

“Stop saying we are back in the thirties!” they said, “we are not nazi!”, while marching on the Reichstag with the German war flag of 1935, including the slogan Wehrmacht soldiers put on their belts. pic.twitter.com/l9zTPPHEbW

— Jan Steurs 🌻 (@JanSteurs) August 30, 2020