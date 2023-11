Prodavačice u trgovinama žive u strahu: ‘Došlo je užasno vrijeme, plašimo se za vlastiti život’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Prosinac je tradicionalno mjesec u kojem se najviše kupuje, ali i najviše krade. Znaju to i splitski zaštitari koji su za Slobodnu Dalmaciju rekli kako je ove godine broj krađa u odnosu na prethodne dvije skočio za 15 do 20 posto. Sve je više lopova koji posežu za verbalnim, ali i fizičkim napadima što je veliki stres za trgovce u trgovinama.

“Naravno da je prodavače, posebice nas žene strah. Kada zatvorimo dućan i izađemo navečer u mrak, počnemo se osvrtati oko sebe i gledati hoće li nas neko opalit po glavi. Poslije korone ljudi su drugačiji, povećao se broj luđaka, kleptomana, možda je to zbog uvođenja eura, skupoće. Možda ljudi ne žele radit. Krade se luđački”, objašnjava jedna trgovkinja.





Narkomani najviše kradu cedevitu

Govoreći o profilu prosječnog lopova, iz trgovina kažu da su najveći problem fine dame, žene od 50 pa nadalje, dotjerane, našminkane, sređenih frizura. Uz njih najviše kradu organizirane grupe mladih ljudi. Siromašni ljudi, kažu prodavači, kradu najmanje.

“Uvijek skeniraš sve u dućanu, već po motu vidiš di bi neka ta finica nešto mogla ukrast. Skužila sam im igru, čim ti takva jedna dama dođe do tebe, prvi put je vidiš, a ona ti počne govorit dušo moja, draga moja, ta će ti maznit nešto sto posto”, rekla je jedna splitska trgovkinja.

Često se kradu i alkoholna pića u malim pakiranjima, a kradu ih najčešće muškarci od 50 do 65 godina.

Narkomani najviše kradu cedevitu, vegetu, Milka čokoladu, parfeme, sve stvari koje se lako prodaju na ulici.

Novac utjeravaju privatnom tužbom

“Jedan je čovjek nedavno u ruksak sakrio 30 Merci čokolada. A drugi je nedavno cijeli dućan ubacio u jaketu i hlače. Na jednu stranu su upali vakumirani pršut, panceta i kobasice. Strateški je on to podijelio, na drugu stranu ubacio dvije vrste skupih sireva. A onda je još pokupio i pakiranja finih namaza, to je išlo po sredini i u džepe”, kaže jedan prodavač za Slobodnu Dalmaciju.









Trgovci se žale kako policiji ne mogu prijaviti ako je iznos malen, mogu samo utjerati novac privatnom tužbom. Jedna se blagajnica žali kako je prije tjedan dana jedan muškarac pokušao pobjeći s četiri pice. Kada je zavikala za njim on se okrenuo i gurnuo je svom snagom, tako da je dobro klepnula u zid.

“Pritrčala sam u pomoć jadnoj ženi, kolegici, pokušala je smirit, bila je u šoku. Nemoćan si, svatko te u dućanu može udrit, gurnit, strah nas je. Ovo je neko užasno vrime došlo, točno se plašimo i za život”, zaključila je prodavačica.